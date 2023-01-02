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В Украине предложили сделать Зеленского королём, найдя аналогии в книге «Властелин колец»
Абсурдную идею озвучил советник офиса президента Украины Алексей Арестович
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Многие политологи констатируют, что сегодня происходит то, о чём американские элиты не могли мечтать даже во сне. Только представьте себе, что русские и украинцы забивают друг друга тысячами на поле боя, в то время как Россия теряет европейский рынок энергоресурсов. Сами американцы наращивают поставки СПГ, зарабатывая на этом миллиарды долларов. Украинская компания стала для янки настоящим подарком, ведь появилась возможность эффективно утилизировать тысячи тонн старого оружия, получив деньги на переоснащение армии и флота. При этом разрушается инфраструктура, население Украины нищает, а значит можно будет выдавать кредиты, десятилетиями пожиная плоды в виде грабительских процентов и огромных государственных преференций. Словом, США получили массу выгод, умудрившись за несколько десятилетий подготовить почву для вооружённого столкновения ближайших соседей. 

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Сложно предсказать, чем и когда всё это окончится, но обе стороны видят финал с противоположной стороны. Стоит учитывать, что в последние время формулировки руководства РФ становятся всё более расплывчатыми, и только Д. Медведев позволяет себе говорить без обиняков. С его слов становится ясно, что руководство страны видит мир после ухода из Украины всех советников НАТО, полного разоружения и смены государственной политики. Не исключено вхождение в состав РФ и других регионов, ну а украинская сторона твердит о необходимости возврата к границам, принятым в 1991 году. Командование Украины всё громче уверяет в скором силовом захвате Крыма и других территорий. Горячи головы кричат о скором выходе прямо к Москве, но такое мнение далеко от официального. Ну а поскольку позиция украинских властей формируется в Вашингтоне, то речь о том, каким видит завершение конфликта США. Президент Украины активно собирает с соседей дань в виде оружия, увеличивая поставки с каждым месяцем. Сам он стал уверенным и свободно перемещается по территории страны. 

Если вы уже забыли, то форма правления Украины требует согласованных действий президента и парламента, вот только в последнее время поведение Зеленского всё больше напоминает действия монарха. Похоже, так думают не только сторонние наблюдатели. Несколько дней назад Арестович, занимающий пост советник офиса президента Украины, сделал крайне неожиданное заявление. По его словам, стране нужна монархия во главе с истинным королём. Столь неожиданный поворот случился во время одного из интервью, а сам Арестович ссылается на книгу «Властелин колец». Надеемся, что вы знаете о приключениях Арагорна достаточно, поэтому не будем пересказывать длинную череду событий, которая привела героя романа Джона Рональда Руэла Толкина к престолу. Арестович уверен, что раздел книги под названием Возвращение короля напоминает происходящее в Украине, а значит именно текущему президенту стоит взойти на трон. В этом случае монархия окончательно уничтожит всё московское в Украине, а Зеленский станет собирателем земель Рюриковичей. 

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Стоит учитывать, что Арестович довольно специфический человек, который способен делать противоречивые заявления, открыто обманывая слушателей. Сам он считает украинцев недостойным и примитивным народом и совершенно не стесняется своей позиции. Это значит, что принимать слова чиновника всерьёз не стоит, но никто не знает, что придёт в головы киевских властей. Ну и напомним, что подобная мысль явно перекликается с проходящей в Санкт Петербурге предновогодней встречей глав СНГ. Почитайте о том, как В. Путин подарил прибывшим президентам ювелирные украшения, названные в прессе «Кольца власти». Было бы любопытно услышать комментарии самого Зеленского на этот счёт, но пока ничего подобного в прессу не попадало. Не исключено, что такой вопрос ему всё же зададут. 

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#политика
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