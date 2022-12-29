Само кольцо не имеет высокой цены, но в руках носителя оно бесценно

Учёные спорят о том, как давно человечество научилось изготавливать первые ювелирные украшения. Судя по всему, технология была известна много тысячелетий до нашей эры, при этом аналогичные приёмы применяли жители различных континентов и отдалённых архипелагов, никак не связанные культурно и территориально. Женщины носили разнообразные украшения, тогда как мужчины предпочитали кольца. В разные эпохи размеры могли сильно отличаться, а представители сильного пола носили украшения как на большом пальце, так и на мизинце. Сегодня нет жёстких ограничений, а традиции можно не соблюдать. Но если работяги и богачи могли позволить себе вполне обычные кольца, то сильные мира сего всегда претендовали на эксклюзивность. Монархи нанимали лучших ювелиров, которые стремились превзойти своих предшественников по количеству драгоценных камней и красоте. Участники тайных обществ обменивались особыми кольцами, а иногда подобная традиция существовала у представителей определённой профессии.

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Простой пример: уже восемь веков для каждого нового Папы Римского изготавливают уникальное Кольцо Рыбака. На кольце изображён апостол Павел, который был рыбаком до того, как Иисус взял его в ученики, ну а само кольцо не только изготавливается для руки понтифика, но и уничтожается возле его тела после смерти. Традиций, связанных с ношением колец, до наших дней дошло немало, ну а привычка носить украшение до сих пор встречается среди представителей сильного пола. Как вы могли слышать, 26 и 27 декабря в неформальной обстановке проходил саммит в Санкт Петербурге. Среди приглашённых 8 лидеров стран СНГ, а также хозяин саммита – В. Путин. Давайте кратко перечислим участников:

Азербайджан: Ильхам Алиев

Узбекистан: Шавкат Мирзиёев

Казахстан: Касым-Жомарт Токаев

Таджикистан: Эмомали Рахмон

Киргизия: Садыр Жапаров

Туркмения: Сердар Бердымухамедов

Армения: Никол Пашинян

Беларусь: Александр Лукашенко

Так вот, каждому участнику саммита было подарено уникальное кольцо. Всего 9 украшений, одно из которых досталось и президенту России. На каждом выгравировано имя владельца, а также символика СНГ (содружества независимых государств) и присутствует несколько надписей: «С Новым годом, «Россия» и «2023». Эксперты предполагают, что в качестве материала использовалось белое и жёлтое золото, но достоверно сказать нет возможности, поскольку кольца никто из журналистов в руках не держал. Александр Лукашенко тут же надел своё колечко, ну а ювелиры полагают, что подобные подарки имеют высокую ценность из-за эксклюзивности, а все носители неформально могут считаться участниками закрытого клуба для избранных. В интернете уже прозвали подарки «Кольцами Власти», что вполне соответствует статусу носителей, которые являются главами собственных государства.

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Остаётся загадкой, откуда у российских ювелиров сведения о размере пальцев указанных выше лиц, также как нет никаких данных о том, как поступили со своими подарками остальные президенты. Выше вы можете рассмотреть кольцо детальнее. Как видите, на нём нет драгоценных камней, а само оно сделано максимально просто. Несмотря на это на открытых торгах ничего подобного никогда не появится, а ценители эксклюзивов готовы платить баснословные деньги за подобные атрибуты власти, ранее принадлежавшие сильным мира сего. Сложно сказать, какой в данном случае был посыл, ведь домыслов и теорий слишком много. Остановимся на том, что это был незамысловатый подарок, которые не должен быть дорогим с точки зрения наличия драгоценных камней, но мог подчёркивать уникальность носителя.