Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Американский эсминец USS Carney загорелся прямо в порту – в качестве причины названа халатность
Команда либо была пьяна, либо и вовсе находилась под действием запрещённых препаратов
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Сегодня ключевые моря поделены между союзниками и потенциальными противниками, каждый из которых ведёт свою игру в мировой океане. Есть интересы у Британии, Франции, США, Китая и многих других стран, но многие предпочитают ограничиваться собственными территориальными водами, тогда как отдельные товарищи постоянно лезут на рожон. Представьте себе ситуацию, если бы российские атомные корабли с ядерным оружием постоянно курсировали у берегов Нью-Йорка. Очевидно, что Америка не допустила бы такого хода развития событий даже если бы речь шла о патрулировании нейтральных вод. А вот флот ФМС США то и дело появляется у российских берегов, регулярно наведываясь в Чёрное море. Налицо дисбаланс сил, поскольку члены НАТО регулярно инвестируют деньги в строительство новых кораблей и ремонт уже находящихся на боевом дежурстве, тогда как Россия долгое время боролась с перманентным экономическим кризисом и не могла себе позволить такие растраты. 

реклама

В последние годы дела пошли на лад, ну а эксперты полагают, что до большой войны дело не дойдёт. США предпочитают не ввязываться в открытые конфликты, решая собственные проблемы за счёт зависимых и алчных правителей других государств. В то же время имидж приходится держать, а значит требуется вводить строй новые корабли, не забывая о поддержке в боевом состоянии уже находящихся в строю. Судя по всему, сегодня больше опасностей для вооружённого до зубов корабля представляет обычный док, а не потенциальные противники за линией горизонта. В пример можно привести сложности с ремонтом российского авианосца Адмирал Кузнецов. Вы можете почитать детали по ссылке, но суть сводится к тому, что уже несколько лет корабль преследует череда происшествий, в результате постоянно возникающих пожаров и других форс-мажорных обстоятельств. Последний, кстати, случился меньше 10 дней назад, но был локализован.

Если вы думали, что высокие стандарты НАТО позволяют избегать подобных инцидентов, то сильно ошиблись. Как стало известно, несколько дней назад на американском эсминце USS Carney произошёл пожар. Возникло сильное задымление и даже взрыв. Спустя несколько часов команда судна при поддержке спасателей города Джексонвилла, а также моряков эсминца USS Mason локализовала возгорание. 6 членов экипажа получили отравление продуктами горения, но уже к вечеру их посчитали полностью здоровыми и выписали из медучреждения. В то же день на место прибыли специалисты, которым было поручено расследовать причины происшествия. Найти ответы не удалось, поэтому была привлечена довольно специфическая организация под названием Федеральное бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Кроме того, что этим ребятам поручают контроль за незаконными действиями со спиртными напитками и табачной продукцией, специалисты ATF оказывают помощь в расследовании террористических актов по всей Америке. 

Судя из тех данных, что попали в прессу, можно сделать несколько выводов. Во-первых, никакого террористического акта не было. Во-вторых, местные блогеры уверяют, что пожару был присвоен класс А, а значит не произошло ничего экстраординарного. Речь об умышленном поджоге не идёт, виновные не найдены, а причиной считается халатность. Проще говоря, команда была либо пьяна, либо под действием наркотических веществ, поэтому не успела вовремя среагировать на возгорание обычного мусора. Представители ВМС США предпочитают воздерживаться от комментариев, ну а журналисты напоминают, что в этом году в одном из доков Мейпорта уже случалось возгорание проводки на крейсере USS Milwaukee. Похоже, в тот раз моряки не спали, поскольку большого пожара ужалось избежать. Американские журналисты пишут о недопустимости халатности и требуют наказать виновных, вот только на этот раз крайних решено не искать. 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

На ум приходят ещё несколько массовых аварий на американских судах. Например, в 2020 году сгорел дотла корабль USS Bonhomme Richard. Это довольно бодрый десантный корабль, который проходил модернизацию и после этого должен был заступить на боевое дежурство вплоть до 2035 года. По оценкам экспертов, ремонтные работы были завершены на 66%, ну а найти крайнего так и не удалось. А вот в 2012 году сгорела большая атомная подводная лодка USS Miam. Тогда одного из моряков всё же посадили на 17 лет, ну а США потеряли около 3.2 миллиарда долларов, которые ушли на постройку новых кораблей. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технлогии
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
Почему NASAMS, IRIS-T и MIM-23 Hawk не могут защитить небо над Киевом и чего ждать ЗРК Patriot
Украинские беженцы в Чехии создадут для Украины армию дронов-камикадзе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Dishonored Definitive Edition
77
RTX 4090 резко подешевела в одном из российских магазинов
38
Наконец-то решена проблема с "отвалом" видеочипов на видеокартах Nvidia
11
Поляки бегут от мобилизации в Великобританию и ЕС - страну уже покинули 70 тыс молодых мужчин
65
Илон Маск ответил MrBeast на его желание стать генеральным директором Twitter
1
На YouTube провели прямую трансляцию с демонстрацией всех планет Солнечной системы
2
Материнская плата MSI на чипсете B760 разогнала неразгоняемый процессор Core i5-12400 до 5 ГГц
5
Владелец электрического пикапа Ford F-150 Lightning питал от него дом на протяжении 44 часов
16
США и Тайвань пытаются сорвать планы Китая по созданию передового полупроводникового производства
1
Intel может выпустить флагманскую видеокарту ARC A990, способную потягаться с NVIDIA RTX 4080
5
Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» принят во флот, а «Император Александр III» спущен на воду
6
Популярный эмулятор PlayStation 3 RPCS3 теперь поддерживает запуск абсолютно всех игр
+
Новая партия суперсовременных истребителей пятого поколения Су-57 передана ВКС России
6
NVIDIA скинула цену на GeForce RTX 4070 Ti ещё до официального релиза – в чём причина такой щедрости
8
Видеокарты NVIDIA ощутимо подешевели в магазинах РФ за 3 дня до Нового года – 7 GPU на любой кошелёк
5
Курс доллара на Aliexpress подскочил выше 81 рубля
22
В России предложили запретить параллельный импорт ПК и ноутбуков ASUS, Acer, Dell, HP и других фирм
1
Epic Games объяснили ситуацию с ошибочной раздачей Death Stranding Director's Cut
4
Модификация для The Witcher 3, улучшающая оптимизацию, ломает игру и текстуры
10
McDonald’s открыли первый ресторан, где работают только роботы
4

Популярные статьи

Успеет ли F-35 прибыть на Украину до конца проведения СВО
56
Как понять, что вашему компьютеру нужен апгрейд
86
Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон
24
Собираем ПК до 60 тысяч рублей на Intel - экономим с умом
46
Что подарить геймеру на Новый 2023 год: топ-7 идей для подарков и бонус
29
Воспоминания и байки о двух Xbox 360, или как Microsoft прожарила AMD
11
Встроенный SSRTGI против нативного RT в Ведьмак 3
12
Российский сверхзвуковой БПЛА «Охотник» замечен в зоне СВО – под ударом ПВО и РСЗО стран НАТО
15
Украинские власти придумали новую тактику защиты критических объектов от Калибров и Гераней
118
Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили
41

Сейчас обсуждают

Кружит голову Василек
13:30
ты же знаешь у меня орлиный глаз
GeForce RTX 4070 Ti приедет в Россию уже 6 января – сколько может стоить несостоявшийся флагман
Кружит голову Василек
13:29
ты ёлочку нарядил? сфоткай пусть тебе все обзавидуются
GeForce RTX 4070 Ti приедет в Россию уже 6 января – сколько может стоить несостоявшийся флагман
111
13:29
Ах, это ракета... а я думал у Шиши с Лехой фляга с бражкой рванула. Про ракеты ни так интересно.
Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон
terenty79
13:29
а говно устаревшее типа i3 10100 куда девать прикажете? и еще много другого древнего говна в комплекте, также!
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
Антон Васильев
13:28
Причём украинский
Американский эсминец USS Carney загорелся прямо в порту – в качестве причины названа халатность
Евгений Сом
13:27
во всем виноват кондиционер )))
Американский эсминец USS Carney загорелся прямо в порту – в качестве причины названа халатность
Кружит голову Василек
13:27
тупое, ты решила кучу акков замутить, а то под "Спасти рядового Шешу" тебя все сливают в унитаз, все твои другие акки ждёт такая же судьба, потому что ты далбаеб от природы
Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон
terenty79
13:26
которому хочется жестко красноглазить, и просто просрать на всевозможные прослойки, прокладки, оболочки и прочие эмуляции, до 40% совокупной мощи пека.
Windows 11 оказалась на 11% быстрее Ubuntu в играх с видеокартой AMD Radeon RX 7900 XTX
swr5
13:24
Спасибо, не знал, что такая игра есть.
Что стало дальше с 16-летним киберспортсменом, выигравшим $3 миллиона на чемпионате мира по Fortnite
terenty79
13:24
когда уже достиг дна, еще глубже падать совершенно физически некуда. вот и вся суть.
Санкции США больше не работают: выручка Huawei перестала падать в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем