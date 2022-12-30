Команда либо была пьяна, либо и вовсе находилась под действием запрещённых препаратов

Сегодня ключевые моря поделены между союзниками и потенциальными противниками, каждый из которых ведёт свою игру в мировой океане. Есть интересы у Британии, Франции, США, Китая и многих других стран, но многие предпочитают ограничиваться собственными территориальными водами, тогда как отдельные товарищи постоянно лезут на рожон. Представьте себе ситуацию, если бы российские атомные корабли с ядерным оружием постоянно курсировали у берегов Нью-Йорка. Очевидно, что Америка не допустила бы такого хода развития событий даже если бы речь шла о патрулировании нейтральных вод. А вот флот ФМС США то и дело появляется у российских берегов, регулярно наведываясь в Чёрное море. Налицо дисбаланс сил, поскольку члены НАТО регулярно инвестируют деньги в строительство новых кораблей и ремонт уже находящихся на боевом дежурстве, тогда как Россия долгое время боролась с перманентным экономическим кризисом и не могла себе позволить такие растраты.

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В последние годы дела пошли на лад, ну а эксперты полагают, что до большой войны дело не дойдёт. США предпочитают не ввязываться в открытые конфликты, решая собственные проблемы за счёт зависимых и алчных правителей других государств. В то же время имидж приходится держать, а значит требуется вводить строй новые корабли, не забывая о поддержке в боевом состоянии уже находящихся в строю. Судя по всему, сегодня больше опасностей для вооружённого до зубов корабля представляет обычный док, а не потенциальные противники за линией горизонта. В пример можно привести сложности с ремонтом российского авианосца Адмирал Кузнецов. Вы можете почитать детали по ссылке, но суть сводится к тому, что уже несколько лет корабль преследует череда происшествий, в результате постоянно возникающих пожаров и других форс-мажорных обстоятельств. Последний, кстати, случился меньше 10 дней назад, но был локализован.

Если вы думали, что высокие стандарты НАТО позволяют избегать подобных инцидентов, то сильно ошиблись. Как стало известно, несколько дней назад на американском эсминце USS Carney произошёл пожар. Возникло сильное задымление и даже взрыв. Спустя несколько часов команда судна при поддержке спасателей города Джексонвилла, а также моряков эсминца USS Mason локализовала возгорание. 6 членов экипажа получили отравление продуктами горения, но уже к вечеру их посчитали полностью здоровыми и выписали из медучреждения. В то же день на место прибыли специалисты, которым было поручено расследовать причины происшествия. Найти ответы не удалось, поэтому была привлечена довольно специфическая организация под названием Федеральное бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Кроме того, что этим ребятам поручают контроль за незаконными действиями со спиртными напитками и табачной продукцией, специалисты ATF оказывают помощь в расследовании террористических актов по всей Америке.

Судя из тех данных, что попали в прессу, можно сделать несколько выводов. Во-первых, никакого террористического акта не было. Во-вторых, местные блогеры уверяют, что пожару был присвоен класс А, а значит не произошло ничего экстраординарного. Речь об умышленном поджоге не идёт, виновные не найдены, а причиной считается халатность. Проще говоря, команда была либо пьяна, либо под действием наркотических веществ, поэтому не успела вовремя среагировать на возгорание обычного мусора. Представители ВМС США предпочитают воздерживаться от комментариев, ну а журналисты напоминают, что в этом году в одном из доков Мейпорта уже случалось возгорание проводки на крейсере USS Milwaukee. Похоже, в тот раз моряки не спали, поскольку большого пожара ужалось избежать. Американские журналисты пишут о недопустимости халатности и требуют наказать виновных, вот только на этот раз крайних решено не искать.

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На ум приходят ещё несколько массовых аварий на американских судах. Например, в 2020 году сгорел дотла корабль USS Bonhomme Richard. Это довольно бодрый десантный корабль, который проходил модернизацию и после этого должен был заступить на боевое дежурство вплоть до 2035 года. По оценкам экспертов, ремонтные работы были завершены на 66%, ну а найти крайнего так и не удалось. А вот в 2012 году сгорела большая атомная подводная лодка USS Miam. Тогда одного из моряков всё же посадили на 17 лет, ну а США потеряли около 3.2 миллиарда долларов, которые ушли на постройку новых кораблей.