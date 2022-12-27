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Сегодня в руках украинских вооружённых сил сосредоточены десятки различных ПВО и РСЗО, прибывшие в страну в виде гуманитарной помощи. Каждый такой комплекс создаёт дополнительные сложности логистики и управления. Прежде всего нужны уникальные снаряды, которые требуется доставить к месту дислокации. Учите, что российские военные тщательно отслеживают подобные перемещения, поэтому украинскому командованию приходится совершать быстрые переброски, наносить удар, после чего также стремительно растворятся в неизвестном направлении. Но всё это мелочи, если у вас нет специалистов, способных стрелять из IRIS-T и NASAMS. Известно, что тысячи украинских бойцов проходят тренировки на европейских аэродромах, где учатся управляться с системами стран НАТО. Ну и не забывайте, что техника нуждается в обслуживании, ведь активное применение приводит к частым поломках. Отправлять всё это в Польшу не вариант, а значит каждый новый ствол на фронте – это десятки специалистов, которых нужно обучить.

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Как стало известно, Украина получит полную батарею ЗРК Patriot. Комплекс разместят в Киеве, где он будет прикрывать неназванные объекты. Сроки не указываются, но мы можем предположить, что всё пройдёт тайно, поскольку транспортировка подобных систем сопряжена с рисками. Что и говорить, если даже В. Путин открыто говорит о планах «пощёлкать» ЗРК Patriot в самое ближайшее время, называя комплекс малоэффективным. В связи с этим возникают вопросы о сроках поставки, ведь США опасаются репетиционных потерь. Только представьте себе, что вся батарея окажется поражена в первые недели своего боевого дружества. Можно парировать, заявляя о том, что HIMARS так и не удалось уничтожить. Согласимся с подобными доводами, вот только эта американская система сильно отличается от ЗРК Patriot. Всё дело в том, что HIMARS можно быстро увести из-под ответного контрбатарейного огня, а время развёртывания и сворачивания позволяет сделать это ещё до того, как российская сторона поднимет самолёты в воздух. А вот с ЗРК Patriot такой фокус не пройдёт, а значит существует реальная опасность прилёта ракеты в самый неожиданный момент.

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Эксперты отмечают, что ради поражения ЗРК Patriot Россия не пожалеет несколько ракет типа Кинжал. Напомним, эта ракета может подниматься на высоту до 20 000 метров, имеет коэффициент отклонения в 1 метр и разгоняется до 14 688 км/ч. Стоит понимать, что сегодня на планете нет ни одной системы ПВО, которая бы смогла остановить Кинжал, а высокая скорость полёта и возможность запуска с самолётов позволяет нанести удар ещё до того, как ЗРК Patriot удастся куда-то переместить. По мнению начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, американские системы станут первоочередными целями для российских Кинжалов, ну а их поражение – это тяжёлый репутационный удар для США. Похоже, американское командование прекрасно осведомлено о такой возможности, поэтому украинские власти уже сделали важное заявление относительно применения ЗРК Patriot.

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Сообщается, что комплекс не будет активирован в случае прилёта российских дронов-камикадзе Герань-3. Якобы, причина в стоимости одной ракеты. Известно, что один выстрел из ЗРК Patriot отходится в 4 миллиона долларов, тогда как оценочная стоимость беспилотника равняется 40 000 долларов. Получается, что Россия может запустить сразу 100 таких дронов, по цене одной ракеты для американского ЗРК. Что любопытно, далеко не всегда запуски из ЗРК Patriot оказываются точными, поскольку беспилотники представляют собой сложные цели, летящие на низких высотах и плохо заметны системам РЛС. Похоже, украинские военные получили приказ беречь американскую технику. Неясно, когда ещё поступит что-то новое, а имидж нужно поддерживать уже сегодня. Недавно мы рассказывали вам о том, насколько незначительными являются поставки по сравнению с находящимися в строю советскими образцами. Но одно дело свои танки, к которым все привыкли, а совсем другое новомодные IRIS-T и HIMARS. Для получения преимущества на фронте нужны десятки если не сотни таких комплексов, но страны Запада дают единицы. Выходит, что пресса должна создавать легенды и мифы, тогда как основной упор ложиться на советскую технику, которая десятки лет пылилась на складах.