Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила

Речь идёт о различных типах артиллерийских установок, к которым причисляется и HIMARS
[ ] для раздела Блоги
1
ASUS 3050 все еще за 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Можно сколько угодно фантазировать на тему причин затягивания СВО, но официальная позиция В. Путина такова, что интенсификация ведёт к неоправданным жертвам. Планы кремля неясны, ну а эксперты пытаются предсказать, какой будет весенняя компания 2023. Накал страстей растёт, ну а обе стороны накачивают мускулы. Украина делает это за счёт западной помощи, полагаясь на деньги США и поставки советской техники из стран Восточной Европы. Ну а Россия исходит из собственных резервов. Сегодня у нас довольно любопытная тема, позволяющая оценить обе стороны по мощи артиллерии, которая считается ключевым компонентом современной войны. 

реклама

По данным американских аналитиков Globalfirepower, на 24 февраля российская сторона имела в своём распоряжении 7571 ствол буксируемых орудий различного калибра. Сюда же прибавлялись самоходные установки в количестве 6574 единицы и 3391 ракетная система залпового огня. По мнению самих американцев, ни одна армия мира не может предложить такой мощи, что делает Россию по этому показателю недосягаемой для потенциальных противников. Что до Украины, то всё те же эксперты умудрились насчитать 2040 буксируемых оружий, 1067 самоходок и 490 РСЗО. Данные представлены на конец 2021 года, а к ним стоит прибавить не менее любопытную информацию о подарочках из стран НАТО. Согласно подсчётам, всего было получено 330 систем разного класса, ну а охотнее всего идут поставки 155-мм гаубиц М777, самоходок PzH 2000, М109, Caesar, AHS Krab, Zuzana 2, TRF-1 и FH-70. При этом вклад союзников неравномерен, поскольку одни способны выдать очень существенную помощь, тогда как другие ограничиваются несколькими стволами. Например, только Чехия отправила 20 самоходных установок Dana, неуказанное количество советских гвоздик и чуть больше 20 единиц РСЗО RM-70. Попадаются и крайне редкие экземпляры. Например, Хорватия отправила корпусные пушки М46Н1, а США сразу 36 гаубиц М119, для которых нужно искать уникальные боеприпасы. Меньше всего пришло HIMARS (20), которые стоят на вооружении нескольких стран НАТО и обладают высокой точностью.

рекомендации
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
13600K очень дешево в Регарде

L119

Ясно, что все поставки – это капля в море по сравнению с тем, что уже находилось на вооружении Украины, вот только оружие иностранного производства представляет особую ценность для российских военных, а значит уничтожается в первую очередь. Есть сведения о том, что идёт охота за уцелевшими экземплярами, ну а мы изучим, сколько всего было подбито орудий, попавших в Украину после 24 февраля. Если обратиться к иностранным отчётам, то можно прийти к выводу, что было уничтожено 79 буксируемых орудий, из которых М777 – 20 единиц. Не исключено, что часть удалось отремонтировать, а значит цифры остаются условными. Больше всего потеряно самоходок. Сообщается о 90 выведенных из строя машинах, половина их которых подлежит восстановлению. Утверждается о повреждении 22 РСЗО, при этом западная пресса старательно обходит стороной любые упоминания HIMARS. 

реклама

М777

Стоит отметить, что в реальности количество подбитых орудий намного выше, но есть несколько проблем, делающих подсчёты крайне неточными. Прежде всего в Украине такая информация засекречена. Местной прессе запретили писать о любых происшествиях, ну а западные журналисты нечасто находятся на передовой. Кроме того, расчётами командуют иностранные инструкторы, ведущие огонь с дальних позиций. Благодаря этому удаётся держать технику в относительной безопасности, постоянно меняя место дислокации. Очень часто огонь ведётся после тщательной разведки, а сами артиллеристы точно уверены в том, что в ответ ничего не прилетит. Что до советских гаубиц и самоходок, то их бросают в гущу событий, ну а портить имидж западной военной технике запрещено. Любопытной статистикой делятся журналисты Forbes. Обычно артиллерия делится на несколько рангов: 

  • short-range – способна бить на расстояние до 10 километров
  • medium-range – поражает цели на расстоянии от 20 до 30 километров
  • long-range – наносит удары по целям, находящихся на удалении от 35 до 50 километров
  • system of volley fire and MLRS – до 100 километров
  • long-range system – наиболее продвинутая техника с дальнобойностью свыше 100 километров

Так вот, по данным журналистов Forbes, у РФ полное превосходство по всем видам вооружений кроме long-range, где лучше дела обстоят у украинской стороны за счёт поставок со стороны НАТО. Россия в этом сегменте обходится 203-мм «Пион» и «Малка», высокоточных снарядов для которых пока не придумали. Заметим, что есть данные о поражении HIMARS, но получить фотоотчёты проблематично, поскольку ведётся постоянная контрбатарейная работа. Ну а американское оружие тут же вывозится за пределы Украины, где осуществляется восстановление и ремонт. Якобы, подбито 11 единиц HIMARS, вот только многие или даже почти все они могут снова вернутся или уже вернулись в строй. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

военные технологии himars
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
1
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
7
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LТ720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
23
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
10
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
62
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 9-й: Encased
33
Введенный Евросоюзом "потолок" цен на российский газ перенаправит газовые потоки в Азию
3
В российских кинотеатрах начали показывать "Аватар: Путь воды", но с изменённым названием
17
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ стали недоступны геймерам – за GeForce RTX 4090 просят 185 000р
18
Видеокарты NVIDIA в российских магазинах резко подорожали из-за обрушения курса рубля
8
В Москве уже можно посмотреть Аватар 2 – как блокбастер попал на экраны РФ, и сколько стоит билет
36
Белорусское предприятие «Горизонт» начало серийный выпуск и продажу ноутбуков
5
В сеть попали личные фото владельцев роботов-пылесосов iRobot
+
Китайский премиум-седан Hongqi H9, который сравнивают с Mercedes-Benz S-Klasse и BMW 7, будет официально продаваться в России
2
Эмулятор PlayStation 4 запускает 65 консольных игр
+
Российские геймеры раскупили сильно подорожавшие видеокарты NVIDIA опасаясь роста цен в январе
7
Как увеличить производительность ПК без переплат – покупаем правильный процессор для апгрейда
19
На российском рынке появились ноутбуки HP, Lenovo и ASUS, ввезенные при помощи параллельного импорта
1
В сети появились предполагаемые цены и спецификации Intel Raptor Lake
7
Ryzen 7 7700 за $299 обошёл суперфлагман Core i9-12900KS в одноядерном тесте Geekbench 5
3
Нас бьют, а мы толстеем – почему сегодня в магазинах РФ выгодно купить флагман NVIDIA
8
Повышенная частота кадров в сиквеле «Аватара» привела к поломке некоторых кинотеатральных проекторов
3
Курс рубля может обвалиться до 85 за 1 доллар – почему рубль дешевеет, и где находится валютное дно
54
Aliexpress понизил внутренний курс почти до курса ЦБ
3
Почему NASAMS, IRIS-T и MIM-23 Hawk не могут защитить небо над Киевом и чего ждать ЗРК Patriot
14

Популярные статьи

Почему системы ЗРК Patriot, поставляемые США Украине, неэффективны против российских ракет
30
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
76
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Декабрь)
10
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
57
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
5
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
103
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
5
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
156
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
31
Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца
21

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100542
11:29
Помню пионерами собирали металлолом.)) Интересно, Путин возродит пионерские организации в Урине?
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
ахахаxа
11:29
как там обстановка в кривим риге у вас
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Кружит голову Василек
11:28
"Пригожин и Суровикин объединились против Шойгу" Это деза от твоего начальника К А Буданова, причем распространяется на территории укровермахта
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
ахахаxа
11:27
а гаагские суды когда
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Олег Власов
11:27
О какой государственности вы вообще говорите,такого государства никогда не было,нет и не будет,а общаться с ботом который здесь сутками чего-то там пишет за деньги хозяина, вообще ни к чему.
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Максим Ширшов
11:26
Забавно так читать краткую сводку украинских новостей в твоей интерпретации - на лицо недооценка противника и переоценка своих собственных сил и возможностей. А также наблюдается попытка создать свою ...
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
ахахаxа
11:26
это называется,в дно постучали
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Евгений Самара
11:25
Так это хххлы в Хуыве - зрители. А мы исполнители.
Опубликованы спутниковые фото Киева до и после обстрела энергообъектов
ахахаxа
11:22
хохлы бегуть,только некуда,другими словами они мечутся,как вошь на гребешке
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Кружит голову Василек
11:22
Владимир Зеленский во время поездки в Вашингтон пытался доказать президенту Джо Байдену и конгрессменам, что Украина непременно разгромит Россию. В США эту позицию не разделяют. Об этом сообщает газет...
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем