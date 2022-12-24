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Можно сколько угодно фантазировать на тему причин затягивания СВО, но официальная позиция В. Путина такова, что интенсификация ведёт к неоправданным жертвам. Планы кремля неясны, ну а эксперты пытаются предсказать, какой будет весенняя компания 2023. Накал страстей растёт, ну а обе стороны накачивают мускулы. Украина делает это за счёт западной помощи, полагаясь на деньги США и поставки советской техники из стран Восточной Европы. Ну а Россия исходит из собственных резервов. Сегодня у нас довольно любопытная тема, позволяющая оценить обе стороны по мощи артиллерии, которая считается ключевым компонентом современной войны.

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По данным американских аналитиков Globalfirepower, на 24 февраля российская сторона имела в своём распоряжении 7571 ствол буксируемых орудий различного калибра. Сюда же прибавлялись самоходные установки в количестве 6574 единицы и 3391 ракетная система залпового огня. По мнению самих американцев, ни одна армия мира не может предложить такой мощи, что делает Россию по этому показателю недосягаемой для потенциальных противников. Что до Украины, то всё те же эксперты умудрились насчитать 2040 буксируемых оружий, 1067 самоходок и 490 РСЗО. Данные представлены на конец 2021 года, а к ним стоит прибавить не менее любопытную информацию о подарочках из стран НАТО. Согласно подсчётам, всего было получено 330 систем разного класса, ну а охотнее всего идут поставки 155-мм гаубиц М777, самоходок PzH 2000, М109, Caesar, AHS Krab, Zuzana 2, TRF-1 и FH-70. При этом вклад союзников неравномерен, поскольку одни способны выдать очень существенную помощь, тогда как другие ограничиваются несколькими стволами. Например, только Чехия отправила 20 самоходных установок Dana, неуказанное количество советских гвоздик и чуть больше 20 единиц РСЗО RM-70. Попадаются и крайне редкие экземпляры. Например, Хорватия отправила корпусные пушки М46Н1, а США сразу 36 гаубиц М119, для которых нужно искать уникальные боеприпасы. Меньше всего пришло HIMARS (20), которые стоят на вооружении нескольких стран НАТО и обладают высокой точностью.

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L119

Ясно, что все поставки – это капля в море по сравнению с тем, что уже находилось на вооружении Украины, вот только оружие иностранного производства представляет особую ценность для российских военных, а значит уничтожается в первую очередь. Есть сведения о том, что идёт охота за уцелевшими экземплярами, ну а мы изучим, сколько всего было подбито орудий, попавших в Украину после 24 февраля. Если обратиться к иностранным отчётам, то можно прийти к выводу, что было уничтожено 79 буксируемых орудий, из которых М777 – 20 единиц. Не исключено, что часть удалось отремонтировать, а значит цифры остаются условными. Больше всего потеряно самоходок. Сообщается о 90 выведенных из строя машинах, половина их которых подлежит восстановлению. Утверждается о повреждении 22 РСЗО, при этом западная пресса старательно обходит стороной любые упоминания HIMARS.

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М777

Стоит отметить, что в реальности количество подбитых орудий намного выше, но есть несколько проблем, делающих подсчёты крайне неточными. Прежде всего в Украине такая информация засекречена. Местной прессе запретили писать о любых происшествиях, ну а западные журналисты нечасто находятся на передовой. Кроме того, расчётами командуют иностранные инструкторы, ведущие огонь с дальних позиций. Благодаря этому удаётся держать технику в относительной безопасности, постоянно меняя место дислокации. Очень часто огонь ведётся после тщательной разведки, а сами артиллеристы точно уверены в том, что в ответ ничего не прилетит. Что до советских гаубиц и самоходок, то их бросают в гущу событий, ну а портить имидж западной военной технике запрещено. Любопытной статистикой делятся журналисты Forbes. Обычно артиллерия делится на несколько рангов:

short-range – способна бить на расстояние до 10 километров

medium-range – поражает цели на расстоянии от 20 до 30 километров

long-range – наносит удары по целям, находящихся на удалении от 35 до 50 километров

system of volley fire and MLRS – до 100 километров

long-range system – наиболее продвинутая техника с дальнобойностью свыше 100 километров

Так вот, по данным журналистов Forbes, у РФ полное превосходство по всем видам вооружений кроме long-range, где лучше дела обстоят у украинской стороны за счёт поставок со стороны НАТО. Россия в этом сегменте обходится 203-мм «Пион» и «Малка», высокоточных снарядов для которых пока не придумали. Заметим, что есть данные о поражении HIMARS, но получить фотоотчёты проблематично, поскольку ведётся постоянная контрбатарейная работа. Ну а американское оружие тут же вывозится за пределы Украины, где осуществляется восстановление и ремонт. Якобы, подбито 11 единиц HIMARS, вот только многие или даже почти все они могут снова вернутся или уже вернулись в строй.