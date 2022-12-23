Комментируя происходящее в СВО, президент России заявил, что "курочка по зёрнышку клюёт"

Многим кажется, что обсуждать первые месяцы СВО бесполезно, поскольку всё это пахнет нереализованными возможностями и утерянными перспективами. Можно сколько угодно спорить о том, что стратегия руководства РФ себя не оправдала, но в данном случае нас интересует недалёкое будущее, когда будут приняты те или иные договорённости. Если вы уже подзабыли, то в первые месяцы проведения СВО активно развивался переговорный процесс. Стороны делали противоречивые заявления, но дело шло к логическому завершению. Политологи полагают, что США не позволили Зеленскому подписать мирное соглашение, ну а сегодня президент Украины вынашивает планы возврата силовым путём не только Донецка, но и Крыма. Всё это говорится вслух, ну а начало сложных боевых действия намечено на весну. К этому моменту страны Восточной Европы поставят основную часть модернизированной техники времён СССР, а также подоспеет и другое вооружение.

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Позиции России выглядят хуже, поскольку никаких поставок оружия от союзников нет, а та самая гибридная война против НАТО уже на пороге. Кажется, что расклад сил в пользу Украины, ведь там идёт перманентная мобилизация, в рамках которой тысячи бойцов поступают на фронт, а значит потери всегда есть чем перекрыть. В то же время Россия остановила мобилизацию, набрав 300 тысяч человек. Часть из них уже в зоне проведения СВО, ну а остальные подтянутся в ближайшие месяцы. Неясно, что планирует руководство РФ, но есть несколько направлений, реализовать которые не удалось. Прежде всего речь идёт о нехватке газа в Европе. Если такая цель преследовалась, то зачем было летом накачивать трубу, увеличив поставку до максимального значения? В прессе писали о том, что уже к концу декабря Генерал Мороз скажет своё слово, а в результате Европе придётся идти на уступки. Похоже, холода и не думают приходить, а значит фокус с газом не удался. Регулярно проводятся удары по энергетической инфраструктуре Украины. Очевидно, что при желании можно было бы окончательно лишить страну света ещё много месяцев назад, вот только на ход СВО всё это не оказывает позитивного влияния. Дело в том, что проблемы граждан руководство Украины не волнуют, а значит подобные действия со стороны России не ускоряют переговорный процесс.

Словом, вопросов очень много, а ответов на них пока нет. Некоторые журналисты пишут о том, что зимняя военная компания ещё не началась. Возможно, но реальных планов мы не знаем, а между тем вчера В. Путин дал несколько любопытных комментариев, позволяющих сохранить оптимистичный настрой. По словам президента России, любой конфликт заканчивается переговорами. Уже достаточно долгое время украинские власти запретили себе вести диалог с Россией, но всё это не имеет смысла, ведь на уступки придётся идти. Но куда более важной темой считается отсутствие интенсивных боевых действий. По словам В. Путина, главная причина происходящего кроется в том, что любая активизация на одном из фронтов обязательно ведёт к потерям личного состава. Ну а сегодня этого хотят избежать, поэтому массового наступления и нет.

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Как мы уже говорили выше, если мы с вами ничего не знаем о плане В. Путина, то это не означает, что такого плана нет, ведь после ответа на вопрос журналистов президент добавил: «Курочка по зёрнышку клюёт». Не обошлось без обсуждения поставки новой батареи ЗРК Patriot. По мнению В. Путина, американский комплекс ничего не решает, поскольку уступает даже советской С-300. «Пощёлкаем их» - добавил президент. Заметим, что не всё идёт так, как хотелось бы жителям России и экспертам. Возможно, план корректируется, а значит есть новые направления развития. Несмотря на это доверия граждан к В. Путину огромно. Согласно опросу, проведённому фондом Общественное мнение, 78% жителей России не только доверяют президенту, но и полагают, что он хорошо справляется со своими обязанностями.