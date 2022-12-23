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Может ли армия украинских дронов-камикадзе атаковать города РФ – чем сбивать украинскую Герань

Проблема состоит не только в том, чтобы сбить, но и заметить дрон-камикадзе с дальнего расстояния
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Каким бы ни был большим материал, автор не может охватить весь спектр проблем, которые пытается поднять. А между тем кому-то может показаться информации недостаточно, тогда как другие заявят о том, что новость сильно перегружена фактами. Стоит только указать на личную позицию, как читатели тут же заявят о том, что журналист должен быть беспристрастен. Претензий не избежать, а значит стоит ориентироваться на большинство, игнорируя мелкие нюансы и требования вечно недовольной группы читателей. Но и забывать о том, что нужно раскрыть материал как можно лучше не стоит. Пожалуй, проще всего не пытаться объять необъятное, а время от времени возвращаться, что позволит раскрыть как можно больше аспектов той или иной проблемы.

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Сегодня мы вернёмся к тематике дронов-камикадзе, которая многим кажется исчерпанной. На самом деле некоторые забывают о том, что всё это работает в обе стороны. Уже несколько месяцев Россия активно использует Герань-3, направляя десятки беспилотников по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. Оценивать ущерб сложно, ведь украинские власти запрещают журналистам рассказывать подробности. Очевидно, что российские военные видят всё со спутника и других средств обнаружения, поэтому всё это реализуется только для того, чтобы не сеять панику среди собственного народа. Российские журналисты часто делятся подробностями тех или иных разрушений, а у стороннего наблюдателя может создаться ложное впечатление, что города РФ находятся под надёжной защитой. Нам кажется, что это не так, ну а доказательств этому предостаточно. 

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Прежде всего на ум приходят несколько атак со стороны Украины на Севастополь и российские военные аэродромы. Тогда заметить беспилотники с дальнего расстояния не удалось, а в результате без потерь не обошлось. Пресса судачила о неэффективности ПВО, но со временем проблема престала считаться актуальной. А зря, ведь сегодня российские города спят спокойно не потому, что Зеленский опасается наносить удары, а из-за того, что сделать это нечем. Не зря же президент Украины отправился в США, где долго просил у Байдена беспилотники MQ-1C Grey Eagle и Reaper MQ9. Если у вас есть время, почитайте об этих аппаратах дополнительную информацию, ну а мы отметим, что второй способен пролететь 5920 километров и является сложной целью для РЛС. Нет никаких сомнений, что сегодня Америка не даст Украине такого грозного оружия, ведь стоимость четырёх MQ-1C Grey Eagle вместе с наземной станцией и системой слежение стартует с 90 миллионов долларов. 

Пока не даст, но конфликт затягивается, а значит возможно всё. На самом деле столь сложные и дорогие аппараты куда проще отследить и сбить, чем простые типа Герань-3. В этом случае системы ПВО ждёт масса проблем. Прежде всего стоит помнить, что дешёвые дроны изготовлены из пластика с минимальным количеством металла. Внутри находится небольшой двигатель размерами 30х30х40см, а значит тепловая картинка будет незначительной. Прибавьте к этому тот факт, что большую часть времени дрон летит на высоте 3 километра, где его невидно и почти неслышно. Отследить беспилотник можно с тепловизора, который установлен на вертолётах и танках, вот только эффективное расстояние не превышает 1000 метров. Это очень мало, ведь в этот момент дрон уже может снижаться, а значит до цели останется совсем немного. В Украине действует специфическая система, когда сотни тысяч человек информируют централизованную систему с помощью фотографий, сделанных с привязкой к геолокации, а после отправляют картинку в приложение на смартфоне. Несколько таких снимков позволяют определить скорость и направление, а после подключаются средства РЛС, которые уже знают, где находится цель. 

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Даже в таких условиях сбить Герань-3 бывает сложно, ведь требуется специфическое оружие. Неплохо подходят советские «Шилки», ну а украинские военные используют ракеты С-300, стоимость которых на порядок выше маленького дрона. Представьте себе, что прямо сегодня в Чехии в самом разгаре проект по созданию небольшой армии дронов-камикадзе для Украины. Стоит ли волноваться прямо сейчас? Вопрос открытый, ведь очень многое зависит от того, в каком состоянии обе стороны придут к весенней компании. Предполагается, что какое-то количество беспилотников будет готов уже в марте, а сегодня в Чехии привлекают к работе украинских беженцев. Если спросить мнения экспертов, то нам предлагают одно эффективное средство, способное сбивать украинские дроны. Речь идёт об обычных гаубицах, стреляющих снарядами со шрапнелью. Дело в том, что попасть в летящий на высоте 3 тысяч метров беспилотник одиночным снарядом сложно, поскольку подавляющее большинство боеприпасов лишено высокоточных систем наведения. Ну а шрапнель, разрывающаяся на нужной высоте, способна привести к повреждению боевой части, либо изменить курс дрона. Самое главное делать это вдалеке от городов, ведь украинские бойцы уже пробовали отстреливать Герань-3 прямо над Киевом. В ходе многочасовой практики удалось попасть по нескольким целям, ну а результат трагичный, ведь вместо военного объекта дрон упал на жилой дом. Ну а если вы хотели бы узнать о том, как далеко может проникнуть украинский дрон на территорию России, то просто посмотрите карту. Существующие экземпляры без труда преодолевают 400 километров и больше, а значит под угрозой вся центральная часть. Ну а дело только в наличии средств поражения и отмашки со стороны США. 

Если у вас всё ещё остались сомнения в том, что Украина может построить аналог Герани-3, то стоит помнить, что первый прототип разработали 15 лет назад именно в этой стране. 

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