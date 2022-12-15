Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
А вот немецкие Леопарды пока до Украины не доедут
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

После начала СВО только ленивый американский политик не призывал к передаче Украине самых современных средств наступательного вооружения. Вот только правительство США опасалось, что Россия воспримет такие действия в качестве прямой агрессии, поэтому какое-то время действовало нерешительно. Проявлять инициативу доверили странам Восточной Европы, и только спустя месяцы были предприняты более решительные шаги. Неясно, почему армия РФ пропускает в Украину поставки оружия, ведь очень многое идёт по железной дороге, но пока факты ударов по военной помощи единичны. В итоге дело дошло и до отправки HIMARS, которые осложнили жизнь российским бойцам, а также оказались способны бить по гражданским объектам с высокой точностью. 

реклама

Совсем недавно речь зашла о поставках в Украину ЗРК Patriot, а многие аналитики полагают, что на этом никто не остановится. В этом аспекте стоит обратить внимание на постоянные заявления тех или иных политиков, о решимости передать Украине танки Леопард-2. Ясно, что чем дольше будет длиться конфликт, тем активнее страны НАТО и их союзники будут накачивать Украину оружием. Вот только до недавнего времени по большей части речь шла о сильно устаревших комплексах, но и это намного лучше, чем пулемёты времён Первой мировой. Прежде всего давайте изучим запасы, которые остались в Восточной Европе от Советского Союза. Итак, Чехия может передать 90 танков Т-72, которые в настоящее время модернизируются и приводятся в боевую готовность. Вопрос поставки уже решён, а проблема только в сроках. США и Нидерланды согласились купить все эти танки в равных долях, а уже к весенней компании немалая часть из заявленных 90 единиц Т-72 может попасть на фронт. У Словении есть сразу 30 штук М-84. Это модернизированная версия Т-72, которая поставлялась в Югославию. Продавать правительство Словении танки отказывается, предлагая Германии и США бартер. Так, ранее в обмен на 28 модернизированных M-55S военные этой страны получили немецкие БМП и БТР. На этот раз в Словении хотят получить что-то пожирнее. 

В целом немалый запас Т-72 есть в Польше, Хорватии и Македонии (в наличии сотни более старых советских танков), но эти страны согласны исключительно на неравноценный обмен. Чаще всего просят Леопард-2. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь Германия уже давно пообещала такие танки полякам, но пока тянет с поставками. Согласно официальным данным, сегодня на вооружении у немцев есть 284 Леопарда-2. При этом только 59 машин получили финальные модификации 2А7/2A7V. Остальные 225 машин не могут похвастать современными электронными компонентами, а значит по многим параметрам уступают обновлённой технике. Очевидно, что наиболее боеспособные никто отдавать не планирует, а значит в ход пойдут менее боеспособные машины. По мнению экспертов, на этом танковый парк Германии не исчерпывается. Дело в том, что на складах пылится несколько десятков Леопардов-2, которые были списаны по тем или иным причинам. Ставить их на боевое дежурство в Германии никто не планирует, а вот отдать Польше – это хорошая инвестиция. 

Дело в том, что Евросоюз постоянно оказывает Украине военную и экономическую помощь. Под это выделяют огромные суммы. Например, совсем недавно так называемый Фонд мира пополнился сразу на 2 миллиарда евро. Все деньги направят на закупку оружия для Украины. Именно с этих 2 миллиардов часть получат чехи, а также другие страны, которые готовы делиться своими запасами. Если Германия починит старые танки, то также может претендовать на часть средств, ну а все вокруг будут счастливы, ведь взамен советских танков приедет Леопард-2. Стоит заметить, что желающих получить немецкие танки намного больше, чем самих танков в наличии. При этом Германия ещё и связана предыдущими обязательствами. Мало того, что нужно перевооружать армии стран НАТО, так ещё и 30 модифицированных «Леопардов-2А4» уже закреплены за Чехией и Словакией в обмен на поставки Т-72 в Украину. Возвращаясь к поставкам Леопардов-2 в Украину можно сделать несколько предварительных выводов, о которых мы и поговорим ниже.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Прежде всего приходится констатировать, что на данном этапе у Германии нет свободных танков. Контракты расписаны на годы вперёд, а союзники стоят у дверей, настойчиво требуя продолжения банкета. Оставить себя без техники немцы не могут и не хотят, поэтому будут ставить на колёса списанный хлам. Какое-то время Украина точно не получит немецких танков, а значит встреча Т-90 и Леопарда-2 в обозримом будущем не состоится. И всё же, если СВО продлиться ещё пару лет, то в ход пойдут и другие типы вооружений. Не исключено, что Германия нарастит производство Леопардов-2, а в итоге встреча российской и немецкой техники не исключена. Ну а пока Запад готовит новые поставки старой техники, которую украинские военные не только умеют использовать, но и знают вдоль и поперёк. На территории Украины находятся ремонтные мастерские, а значит боеспособность армии к весенней компании однозначно возрастёт.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технлогии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Видео с российской межконтинентальной ядерной ракетой Ярс вызвало панику среди западных журналистов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС передаст Украине 50 млн светодиодных ламп, которые заменят одну АЭС
30
Эксперты заговорили о закрытии биржи Binance – что происходит, и куда прятать Биткоины
13
"Дьявол" благоразумно обойдет Россию и Белоруссию стороной, иначе ему может грозить запрет
3
В Кремле подтвердили, что ЗРК Patriot станут законной военной целью в случае их поставки на Украину
33
Ученым впервые в истории удалось достичь чистого производства энергии термоядерного синтеза
+
Next Gen-версия The Witcher 3 оказалась недоступна геймерам из РФ – как поиграть в культовую игру
22
«ВКонтакте» запустила сервис VK NFT
2
GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce RTX 4090 – сколько лет можно просидеть на флагмане без апгрейда
9
Сколько денег вы готовы потратить на видеокарту – 5 игровых моделей для разумных геймеров
13
Почему Биткоин не дорожает – куда ушли инвесторы, и когда за 1 ВТС будут давать 100 000 долларов
9
Американские учёные рассказали как совершили прорыв в области термоядерного синтеза
17
Жидкостное охлаждение повышает надёжность хранения данных высокой плотности
2
6 видеокарт, которые вы не захотите купить – изучаем цены с внимательными читателями Overclockers
9
Хитрый "Сын Дракона" - почему китайские процессоры Loongson не нужны России
5
Microsoft признала ошибку в обновлениях для Windows 11 и Windows 10 22H2
+
С крупнейшей в мире криптобиржи Binance вывели почти 2 000 000 000 долларов за 24 часа
3
Китай запретил экспорт процессоров Loongson в Россию
6
Российских рабочих заставляют носить электронные браслеты для контроля физической активности
6
Видео с российской межконтинентальной ядерной ракетой Ярс вызвало панику среди западных журналистов
+
The Witcher 3 оказалась неиграбельна – даже GeForce RTX 4090 не способна вытянуть культовую игру
15

Популярные статьи

Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
849
Фантастические перекупы на Авито
23
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
248
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
51
В США испытали гиперзвуковую ракету, стоит ли России опасаться и поставят ли ее на Украину
35
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
35
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
7
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
132
Покупаем игровую консоль на барахолке - на что обратить внимание
34
5 аниме ужасов, которые заставят вас пожалеть, что вы никогда их не смотрели
14

Сейчас обсуждают

Taketon
19:31
Для начала киберпанк уж точно не самый лучший пример как бенча даже как игра*, не говоря про все остальное Ну в 4к играют дай бог 4-5% ( было вообще 1% от себя накидываю) Или ты думаешь те кто покупаю...
Стоит ли тратить на компьютер 100 000р – почему обычным геймерам не нужны процессоры дороже 20 000р
Аye
19:30
Солнышко приезжай ко мне в краснодарский край. Что ты заморачиваешься. Я парень нормальный, если хочешь знать девственник.
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Кружит голову Ландыш
19:29
узнаешь себя чмо ?
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
вероника попович
19:28
Продали дом... жесть...
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
spambomber3
19:28
Тут ведь в чём самый цимес-то заключается? Да просто показать каклам что-то им неведомое, да ещё и красивыми поверпойнтными презенташками им перед пятачком помахать, и всё, родился в стаде хрюнделей о...
В Кремле подтвердили, что ЗРК Patriot станут законной военной целью в случае их поставки на Украину
Аye
19:28
Ну да, не спорю я поступил как мразь. Ну хорошо, приезжай в Апшеронск спопроси с меня
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Кружит голову Ландыш
19:27
а выкладывать какой смысл был? или ты реально даун?
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Шеша жив!
19:27
дура это вероника попович, которая сдала себя с потрохами, конечно если это не фейк
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Аye
19:27
Ну я в принципе это имел в виду, вы уже все скриншотов наделали. То что я удалю смысла не будет
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Yilec
19:26
Может всё таки это ты начнешь работать? С какого х** я, которого в linux всё устраивает, должен что-то исправлять для тебя, которого ничего не устраивает? Ты это, поадекватнее будь.
Очередные проблемы Linux систем - как лишиться операционной системы просто установив драйвер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем