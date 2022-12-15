А вот немецкие Леопарды пока до Украины не доедут

После начала СВО только ленивый американский политик не призывал к передаче Украине самых современных средств наступательного вооружения. Вот только правительство США опасалось, что Россия воспримет такие действия в качестве прямой агрессии, поэтому какое-то время действовало нерешительно. Проявлять инициативу доверили странам Восточной Европы, и только спустя месяцы были предприняты более решительные шаги. Неясно, почему армия РФ пропускает в Украину поставки оружия, ведь очень многое идёт по железной дороге, но пока факты ударов по военной помощи единичны. В итоге дело дошло и до отправки HIMARS, которые осложнили жизнь российским бойцам, а также оказались способны бить по гражданским объектам с высокой точностью.

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Совсем недавно речь зашла о поставках в Украину ЗРК Patriot, а многие аналитики полагают, что на этом никто не остановится. В этом аспекте стоит обратить внимание на постоянные заявления тех или иных политиков, о решимости передать Украине танки Леопард-2. Ясно, что чем дольше будет длиться конфликт, тем активнее страны НАТО и их союзники будут накачивать Украину оружием. Вот только до недавнего времени по большей части речь шла о сильно устаревших комплексах, но и это намного лучше, чем пулемёты времён Первой мировой. Прежде всего давайте изучим запасы, которые остались в Восточной Европе от Советского Союза. Итак, Чехия может передать 90 танков Т-72, которые в настоящее время модернизируются и приводятся в боевую готовность. Вопрос поставки уже решён, а проблема только в сроках. США и Нидерланды согласились купить все эти танки в равных долях, а уже к весенней компании немалая часть из заявленных 90 единиц Т-72 может попасть на фронт. У Словении есть сразу 30 штук М-84. Это модернизированная версия Т-72, которая поставлялась в Югославию. Продавать правительство Словении танки отказывается, предлагая Германии и США бартер. Так, ранее в обмен на 28 модернизированных M-55S военные этой страны получили немецкие БМП и БТР. На этот раз в Словении хотят получить что-то пожирнее.

В целом немалый запас Т-72 есть в Польше, Хорватии и Македонии (в наличии сотни более старых советских танков), но эти страны согласны исключительно на неравноценный обмен. Чаще всего просят Леопард-2. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь Германия уже давно пообещала такие танки полякам, но пока тянет с поставками. Согласно официальным данным, сегодня на вооружении у немцев есть 284 Леопарда-2. При этом только 59 машин получили финальные модификации 2А7/2A7V. Остальные 225 машин не могут похвастать современными электронными компонентами, а значит по многим параметрам уступают обновлённой технике. Очевидно, что наиболее боеспособные никто отдавать не планирует, а значит в ход пойдут менее боеспособные машины. По мнению экспертов, на этом танковый парк Германии не исчерпывается. Дело в том, что на складах пылится несколько десятков Леопардов-2, которые были списаны по тем или иным причинам. Ставить их на боевое дежурство в Германии никто не планирует, а вот отдать Польше – это хорошая инвестиция.

Дело в том, что Евросоюз постоянно оказывает Украине военную и экономическую помощь. Под это выделяют огромные суммы. Например, совсем недавно так называемый Фонд мира пополнился сразу на 2 миллиарда евро. Все деньги направят на закупку оружия для Украины. Именно с этих 2 миллиардов часть получат чехи, а также другие страны, которые готовы делиться своими запасами. Если Германия починит старые танки, то также может претендовать на часть средств, ну а все вокруг будут счастливы, ведь взамен советских танков приедет Леопард-2. Стоит заметить, что желающих получить немецкие танки намного больше, чем самих танков в наличии. При этом Германия ещё и связана предыдущими обязательствами. Мало того, что нужно перевооружать армии стран НАТО, так ещё и 30 модифицированных «Леопардов-2А4» уже закреплены за Чехией и Словакией в обмен на поставки Т-72 в Украину. Возвращаясь к поставкам Леопардов-2 в Украину можно сделать несколько предварительных выводов, о которых мы и поговорим ниже.

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Прежде всего приходится констатировать, что на данном этапе у Германии нет свободных танков. Контракты расписаны на годы вперёд, а союзники стоят у дверей, настойчиво требуя продолжения банкета. Оставить себя без техники немцы не могут и не хотят, поэтому будут ставить на колёса списанный хлам. Какое-то время Украина точно не получит немецких танков, а значит встреча Т-90 и Леопарда-2 в обозримом будущем не состоится. И всё же, если СВО продлиться ещё пару лет, то в ход пойдут и другие типы вооружений. Не исключено, что Германия нарастит производство Леопардов-2, а в итоге встреча российской и немецкой техники не исключена. Ну а пока Запад готовит новые поставки старой техники, которую украинские военные не только умеют использовать, но и знают вдоль и поперёк. На территории Украины находятся ремонтные мастерские, а значит боеспособность армии к весенней компании однозначно возрастёт.