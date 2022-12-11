AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
Немногие из геймеров утруждают себя изучением спецификаций видеокарт. Что поделать, ведь есть более важные проблемы, ну а покупка компьютера происходит не так часто, чтобы такая информация оставалась в памяти надолго. Многие не прикасаются к технике на протяжение 5 лет и больше, надеясь на то, что всё и так хорошо работает. Было время, когда автор данного материала работал в компьютерном магазине, занимаясь ремонтом отдельных комплектующих, настройкой, переустановкой операционных систем и многими другими делами. Так вот, продвинутых геймеров не больше 10%, при этом даже те, кто приходит за конкретной видеокартой, могут не осознавать её достоинств или недостатков. Ну а обычные пользователи и вовсе купят всё, что им посоветует специалист.
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Словом, положение дел таково, что любители компьютерных игр очень плохо знают свой компьютер, а многие не утруждаются даже запомнить название графического чипа. А вот слова «NVIDIA GeForce» знают почти все. Сила бренда такова, что позволяет Дженсену Хуангу продавать спою продукцию в огромных количествах, а ведь если исходить из соотношения цены и производительности, то AMD с лёгкостью выходит на первое место. Сегодня мы обойдёмся без сравнительных материалов, но один пример приведём. Radeon RX 6800 XT стоит около 60 тысяч рублей, ну а за GeForce RTX 3080 Ti просят около 100 000 рублей. Оде видеокарты выдают почти аналогичную производительность, ну а в минус красным принято ставить невнятную реализацию трассировки лучей. Если вам кажется, что сомнительная технология стоит переплаты в 40 тысяч рублей, то дядюшка Хуанг с радостью отгрузит вам видеокарту, ну а мы советуем отдать предпочтение Лизе Су.
Проблем у AMD много, а руководство продолжает следовать неверным путём. Маржа ставится во главу угла, а продажи игнорируются. Возможно, когда у вас 40% рынка, то можно отдать конкуренту небольшую часть, получив взамен больше денег за каждый проданный товар. Вот только сегодня у красных всего 10% рынка. Если вы загляните в рейтинг Steam, то не обнаружите ни одного графического чипа AMD в первой десятке и даже двадцатке. Как мы уже писали выше, видеокарты Radeon RX 6000 серии не только дешевле, но и быстрее аналогов GeForce RTX 30, но это совсем не идёт на пользу продажам. Теоретически, Radeon RX 6650 XT должна была стать бестселлером, но видеокарты нет в списках самых продаваемых, а геймеры РФ, как и их европейские коллеги, предпочитают зелёные цвета.
Если так пойдёт и дальше, то мы можем навсегда потерять единственного конкурента NVIDIA, после чего Дженсен Хуанг взвинтит цены до небес. Это развяжет руки руководству компании, а в результате текущая рекомендованная стоимость флагманов и середняков покажется вам цветочками. Вообще, это уже происходит. Судя по всему, релиз нового поколения пользовательской графики AMD окажется бумажным, а китайские магазины уже начали радовать геймеров заоблачными ценами на ещё не вышедшие видеокарты. Эксперты отмечают, что разработка графической архитектуры обходится в 500 миллионов долларов и дороже. Не исключено, что на этот раз обе компании потратили миллиард, а значит деньги нужно окупить. NVIDIA вернёт всё до копейки, а падающий спрос на продукцию AMD грозит для компании катастрофой.
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Только представьте себе, что мы останемся один на один с амбициями Дженсена Хуанга. Перспектива мягко скажем не радужная. Пока Лиза Су удерживает бизнес на плаву за счёт игровых консолей, но доля в 10% грозит окончательным уходом с рынка. Ясно, что красные потеряют на этом миллиарды долларов, вот только нас с вами интересуют собственные кошельки, а значит самое время поддержать тонущий корабль. Если вы не хотите окончательного господства NVIDIA над игровым рынком, то в качестве следующей видеокарты берите только AMD. Трассировка лучей там есть, ну а масштабирование с помощью FSR ничем не хуже аналогичной технологии DLSS. Именно так, стоит поддержать Лизу Су рублём. Спасибо эта дама вам не скажет, но этого и не нужно, ведь мы помогаем себе, а это уже немало.
Кстати, попытка Intel выйти на рынок видеокарт так и не увенчалась успехом. Первая серия графических чипов пошла ко дну. Вы можете встретить отдельные продукты даже в российской рознице, но с учётом отвратительной поддержки со стороны драйверов, лучше обходить подобные видеокарты стороной. Озвучиваются планы на 2023 год, вот только синие обещали нам взорвать рынок уже в 2021 году, а в итоге перенесли свой триумф подальше. Если события продолжат развиваться в том же духе, что и сегодня, то уже в 2024 году может остаться только NVIDIA. Ответьте себе на вопрос, хотите ли вы этого или нет?
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