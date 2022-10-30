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Тихо скидками шурша дешевеют неспеша – магазины РФ предлагают видеокарты NVIDIA по выгодным ценам
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Цены на видеокарты никогда не бывают такими, как нам бы с вами хотелось. Давайте к примерам. В первой половине 2020 года майнеры вели себя тише воды, а о дефиците полупроводников никто не слышал. Возможно, технологические эксперты о чём-то догадывались, но даже Дженсен Хуанг спокойно сидел и не размещал дополнительных заказов на производство графических чипов. Стоимость видеокарт на тот момент была самая низкая за многие годы, но геймеры имели наглость заявлять, что хотят покупать видеокарты дешевле.

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Сегодня мы видим тенденцию к увеличению средней стоимости видеокарт. Руководство NVIDIA сетует на то, что геймеры не хотят платить 1000 долларов, а майнеры куда-то пропали. Мы бы хотели разочаровать этих ребят, ведь спрос падает, а впереди экономический кризис. Кто знает, сколько будут стоить видеокарты через полгода, но ведь мы с вами живём здесь и сейчас. Если у вас есть возможность подождать, то мы рекомендуем вам не торопиться. Ну а тем, кто устал играть в ждуна, посоветуем думать головой. За последние полгода видеокарты в РФ подешевели в 2 раза, а в итоге на многие модели цены опустились ниже рекомендованных. Многие из нас смотрят на американский рынок, где всё это гораздо дешевле. Похоже, геймеры просто забывают, что на рынке РФ действуют другие критерии оценивания. В любом случае выгода есть, о чём мы и поговорим.

Если у вас есть 124 тысячи рублей, то самое время разжиться GeForce RTX 3090 Ti. Это уже не самая быстрая видеокарта, но и её достаточно для 99% случаев. Если все ваши друзья поголовно мажоры, то брать GeForce RTX 3090 Ti стыдно. Но если вы не планируете ни с кем мериться в синтетических тестах, то флагман NVIDIA предыдущего поколения на долгие годы останется вашим лучшим другом. 24 Гб видеопамяти – это даже больше, чем может потребовать любая игра, ну а потенциал в 4К огромен. А ведь со временем можно перейти на 2К.

GeForce RTX 3080 Ti не может тягаться с указанной выше видеокартой по быстродействию в синтетике, но если вы запустите игры, то всё окажется не так очевидно. Благодаря использованию флагманского чипа и 384-битной шины удалось разогнать видеокарту, а в результате любые игры у вас будет работать в разрешении 4К без заметного снижения количества кадров в секунду. Нам хотелось бы, чтобы такая видеокарта стоила 70 тысяч рублей, но пока дела идут таким образом, что цена снижается очень медленно. Скорее всего, после релиза GeForce RTX 4070 флагманы NVIDIA текущего поколения ощутимо подешевеют, но будет это точно не в ближайшие месяцы.

Чуть дороже 1000 долларов стоит GeForce RTX 3080. Если подумать, то это откровенный грабёж, вот только ещё в начале 2022 года за эту видеокарту просили 300 000 рублей. Ясно, что в те времена майнеры разбирали даже такие дорогие графические чипы, ну а сегодня в отсутствие спроса со стороны фермеров GeForce RTX 3080 могла быть и дешевле. Дороговато, но владелец такой видеокарты точно не будет обделён играми. После ухода из РФ крупнейших игровых студий многие геймеры переключились на торренты, а там нет никакого Denuvo, способного замедлить даже такую мощную видеокарту, как GeForce RTX 3080.

Если перейти в ценовой диапазон на уровне 50 тысяч рублей, то можно встретить GeForce RTX 3070 Ti. С такой видеокартой вы точно не заскучаете, ведь она тянет все игры не только в 2К, но и может позволить своему владельцу запускать даже сложные проекты в 4К. Не всегда графика окажется максимальной, но ведь и цена в два раза дешевле флагманов текущего поколения. Смешно сказать, но GeForce RTX 4090 и вовсе в 3 раза дороже. Вот только владелец GeForce RTX 3070 Ti сможет наслаждаться ровно тем же разрешением с приличной графикой. Ну и зачем платить больше?

За 32 590 рублей вы можете стать полноправным владельцем GeForce RTX 3060. Это не идеальный выбор, ведь в красном лагере есть предложения и лучше, но сегодня мы сосредоточились на NVIDIA. GeForce RTX 3060 тянет игры в 2К, но куда лучше смотрится в 1080р. Если у вас слабый процессор, то рассчитывать на раскрытие потенциала видеокарты не приходится, ну а владельцам блока питания до 600 Вт и вовсе придётся основательно обновить свою систему.

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Чуть ли не оптимальным решением для экономных геймеров кажется GeForce GTX 1660 SUPER. С этой видеокартой вы останетесь в разрешении 1080р на высоких, но заплатите за этого всего 21 тысячу рублей. Можно сколько угодно сетовать на то, что в 2019 году было дешевле. Увы, но у нас нет машины времени, поэтому выбор невелик. Ну а если вы не хотите переплачивать, но уже не можете прожить без игр, то берите GeForce GTX 1660 SUPER. Этой видеокарте далеко до идеала, но она точно не разочарует.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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Тихо скидками шурша дешевеют неспеша – магазины РФ предлагают видеокарты NVIDIA по выгодным ценам
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