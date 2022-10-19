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Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной

Есть видеокарты, которые мы вообще не рекомендуем вам покупать. Производители обнаглели, а магазины ставят завышенные цены. Спасибо, нет!
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Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 за 30 с началом в Ситилинке
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
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Не то что бы производство видеокарт было простым делом, но реально ничего сложно здесь нет. NVIDIA и AMD предоставляют вам графические чипы, предлагают скидки и выгодную программу компенсации. При этом большая часть платы уже готова, а вам требуется немного поработать напильником, придумав собственную систему охлаждения. Кто-то находит оптимальное решение вопроса, в результате получаются массовые продукты, тогда как некоторые гордо несут знамя самых дорогих брендов, которые покупают только очень странные геймеры.

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А бывает и так, что производитель никак не может сложить цену на свой продукт. Эти ребята думают, что вместо кремния внутри содержится чистое золото, предлагая нам платить сумасшедшие деньги за кусок текстолита с графическим чипом и видеопамятью. Некоторые уделяют внимание дополнительным параметрам, но очень часто после разборки у экспертов остаются вопросы. Сегодня мы не будем копаться во внутренностях видеокарт, а вместо этого изучим цены в российской рознице. Поверьте, есть модели, которые не стоит покупать, ну а для начала рассмотрим продукцию AMD.

рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

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В США купить Radeon RX 6900 XT можно за 700 долларов и дешевле, тогда как в российских магазинах лежит жутко дорогая модель от MSI за 120 тысяч. Кто вообще поставил такую цену? Вы в своём уме? В продаже можно встретить GeForce RTX 4090 за 140 тысяч, а тут такое. Словом, перед нами какой-то абсурд, ну а геймеры, которые не разбираются в подобных делах, просто берут первую попавшуюся модель, получая низкую производительность по высокой цене. Нет, на самом деле Radeon RX 6900 XT – это прекрасная видеокарта, которая легко справляется с любыми играми даже в разрешении 4К, вот только просить за неё 120 тысяч – это настоящий грабёж. Кстати, ещё неделю назад в продаже были модели за 87 тысяч, которые смотрятся куда интереснее. Ну и дабы совсем уж разрушить данное предложение, давайте взглянем на Radeon RX 6800 XT за 66 тысяч рублей. Учтите, что у нас модель производства ASUS, а значит можно найти и дешевле. Если вы изучите тесты, то сможете убедиться в том, что Radeon RX 6900 XT всего на 10% быстрее, тогда как стоит в 2 раза дороже. Спасибо, нет.

Не дружит с головой и PowerColor, предлагающая нам Radeon RX 6800 за 63 тысячи рублей. Возможно, магазин просто не успел сообразить, что после удешевления Radeon RX 6800 XT до 66 тысяч, никто не купит урезанную Radeon RX 6800 за 63 тысячи. К слову, это весьма неплохая видеокарта, которая способна порадовать самых требовательных геймеров. Она тянет все игры в 4К, хотя не имеет такого большого запаса прочности, как у старших моделей. Ну а пока советуем подождать. Как только цена станет нормальной, можно будет смотреть в сторону Radeon RX 6800.

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И снова MSI, но на этот раз с видеокартой Radeon RX 6700 XT за 52 590 рублей. Скажите, кто в здравом уме купит такую модель, когда чуть ниже доступна аналогичная от PowerColor за 44 тысячи? Учтите, что обе имеют посредственное охлаждение, которое пусть и справляется с отводом тепла, но не позволяет получить дополнительные бонусы в разгоне. Вообще, Radeon RX 6700 XT – это очень неплохой графический чип, вот только стоить он должен дешевле 40 тысяч. Ну а пока магазины ждут с моря погоды, подождём и мы, ведь есть видеокарты и выгоднее. А есть и хуже. Как вам Radeon RX 6700? Перед нами майнерский графический чип, который несколько производителей так и не смогли распродать шахтёрам. Сегодня PowerColor предлагает нам купить такую карту за 37 тысяч рублей. Отвратительное предложение. Пожалуй, мы воздержимся от такой щедрости.

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ASUS продолжает строить из себя самого крутого производителя видеокарт, предлагая Radeon RX 6650 XT за 39 тысяч рублей. Неясно, за кого нас принимают эти ребята, но мы предпочтём купить аналогичную модель от GIGABYTE за 31 тысячу. Учтите, что последняя ещё и включает более внушительную систему охлаждения, что позволяет поэкспериментировать с разгоном. Мелочь, а приятно. Radeon RX 6650 XT отличается неплохим быстродействием и может рекомендоваться для разрешения 1080р с возможностью играть в 2К в большинство игр.

А вот модель от GIGABYTE на графическом чипе Radeon RX 6500 XT выглядит нелепо. Перед нами видеокарта с 64-битной шиной, крошечным кристаллом и незначительным потреблением энергии. Для тех, кто покупает такие карты, важна каждая сотня рублей, а здесь нам предлагают заплатить 19 тысяч, хотя за 16 290 доступна прекрасная модель от той же GIGABYTE. Мы понимаем, что система охлаждения на три кулера стоит чуть дороже, но в данном случае она не нужна. Что до самой Radeon RX 6500 XT, то это видеокарта начального уровня. Она не тянет все игры в 1080р на максимальных настройках графики, поэтому остаётся компромиссом между экономией и доступом к новинкам 2022 года. Такая видеокарта имеем право на жизнь, но обдирать геймеров – это по меньшей мере некультурно.

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