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В 2022 году Европу стала беспокоить газовая независимость от России. Одновременно с этим звучат всё более настойчивые призывы к отказу от покупки российских углеводородов, а отдельные горячие головы требовали перекрыть вентили ещё в марте. Немного разобравшись в вопросе большинство умников перестало делать громкие призывы, поскольку отказ от российского газа равносилен смерти для сотен европейских компаний. Известно, что лидеры ЕС поставили перед энергетическими ведомствами задачу наполнить хранилища на 85%. На начало сентября показатели достигли 80%. Если учитывать, что полный объём всей газотранспортной системы ЕС равен 110 миллиардов кубометров газа, то предполагалось получить около 90 миллиардов кубических метров. При этом в свободном доступе находится информация о реальном потреблении за 2021 год, достигшем 400 миллиардов кубометров. Получается, что при текущих запасах пережить зиму будет сложно даже если привлечь дополнительные мощности СПГ и напрячь всех остальных поставщиков.

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К чему мы это говорим? Россия медленно, но очень уверенно снимает Евросоюз со своей газовой иглы. Что любопытно, в марте и апреле прокачка газа достигала рекордных значений, а после полностью остановился трубопровод Ямал-Европа, далее частично снизилась прокачка через территории Украины, а летом несколько неприятных сюрпризов преподнёс Северный поток. Вначале на ремонт отправили 3 турбины, после в строю оставили всего один агрегат, а в итоге со 167 миллионов кубических метров в сутки прокачка снизилась до 33 миллионов. Можно было бы увеличить мощность в два раза, а также в срочном порядке отремонтировать другие турбины, но европейские лидеры предпочитают разыгрывать свою игру.

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Если вы уже забыли, канадское отделение Siemens Energy наотрез отказывалось возвращать российскую турбину, а после устройство почему-то отправили в Германию, где благополучно лежит и сегодня. Камнем преткновения стала Англия, в юридическом пространстве которой заключался договор между Газпромом и Siemens Energy. Поскольку политики Британии не желают снимать санкции с турбины, то принять её российская сторона отказывается, а в итоге все остались при своих интересах. Что же, несколько дней назад стало известно, что 31 августа будет проведён технический осмотр оставшейся турбины. Выдвигались различные точки зрения, но уже сегодня стало известно, что в агрегате Trent 60 (ГПА №24), расположенном на КС Портовая, обнаружена утечка масла. Поломка была зафиксирована специалистам немецкой компании, а обе стороны признают, что дальнейшая эксплуатация опасна для целостности системы. Проще говоря, Северный поток 1 остановлен и теперь будет включён только после наступления оттепели между Россией и Европой.

Европейские политики уже начали паниковать на фоне отключения трубопровода. Эксперты отмечают, что сегодня цена трубного газа для ЕС была в несколько раз ниже спотовой, а значит реальная стоимость не превышала 1000 долларов даже тогда, когда на бирже за 1000 кубических метров просили 3000 долларов. Очевидно, что СПГ поставляется совершенно по другим схемам, а значит платить за такое удовольствие придётся намного дороже. Представители правительства Германии призвали усилить меры экономии, но на самом деле всё будет только хуже. Как стало известно, сегодня министры финансов G7 по видеосвязи согласовали единогласное решение об установке предельной цены на российскую нефть. Пока это только декларация, а сроков появления подобных ограничений пока нет. Представители России уже заявили, что не будут поставлять нефть в страны, которые поддержат подобную инициативу.

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Если у вас есть больше времени, то вы можете почитать о том, как отдельные города и регионы планируют решить проблему энергетического кризиса. Многие уже заявили, что отключат фонари, а в Лондоне высказались за снижение яркости иллюминации на улицах. Ключевые политики признают, что зима будет трудной, давая гражданам странные рекомендации. Кто-то предлагает реже мыться, другие и вовсе советуют заменить душ обтиранием влажной тряпкой. Макрон вещает о завершении периода изобилия. Популярная врач-дерматолог уверяет, что если реже мыться, то со временем на коже начнут появляться бактерии, которые сами очистят тело. Ну а министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир с улыбкой заявил, что каждый немец, который снизит потребление мяса, внесёт личный вклад в борьбу против Путина. Удивительно, а что на это скажут фермеры, которые вынуждены поголовье скота и птицы, теряя доходы? Подобных заявлений множество, но результат только один: Европа семимильными шагами несётся в прошлое. Может уже пора закупаться свечками? Источники: 1, 2, 3.

P.S. Было бы глупо забывать, что всё это в первую очередь ударит по России. Эксперты полагают, что даже после снижения доходов и продажи нефти и газа в Китай и Индию со скидками, экономика РФ останется стабильной длительный период времени. Самое главное сегодня – это время. У Российской экономики этот ценный ресурс есть, а вот у европейцев со временем всё очень плохо.