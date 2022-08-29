За Ryzen 5 7600X будут просить около 200 долларов

15 сентября в продажу поступят процессоры серии Ryzen 7000. Для AMD это будет огромный прорыв, поскольку состоится не только переход на 5-нм нормы, но и улучшенную архитектуру Zen 4. Всю прошлую неделю инсайдеры забрасывали нас тестами, но преимущественно лидерами становились чипы из конкатенирующей Intel. В прессу просочилась информация о том, что у красных есть проблемы с BIOS, из-за чего процессоры некорректно проходят некоторые тесты, либо могут выдавать пониженные показатели. Кто-то полагает, что причина в криворуких инженерах, тогда как есть и другое мнение. Логика подсказывает, что Лиз Су просто не хочет раскрывать все карты до снятия эмбарго. Очевидно, что утаить всё не получится, но без сюрпризов точно не обойдётся.

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Если у вас есть время, и вы хотите как следует изучить все известные утечки о новой серии процессоров, то сделать это можно по ссылке. Если времени мало, читайте наш материал, где есть только основные факты. Прежде всего мы предлагаем поговорить о ценах, поскольку именно на этот показатель будут обращать внимание потенциальные покупатели. Как вы знаете, предыдущее поколение вышло на заре полупроводникового кризиса, а AMD столкнулась с полным отсутствием конкуренции. В результате было принято решение повысить цены на процессоры, что вызвало бурную реакцию сообщества. Больше всего подрос Ryzen 5 5600X, который по сравнению с Ryzen 5 3600X предлагал 20% рост стоимости (249-299 долларов). Другие процессоры отличались высокой наценкой, но неплохо продавались, поскольку долго не имели достойных конкурентов.

Инсайдеры полагают, что в текущем поколении потенциальных покупателей ждёт снижение стоимости, что позволит сделать Ryzen 5 7600X действительно народным – около 200 долларов. А вот флагманские решения пусть и окажутся дешевле предыдущей серии, будут доступны единицам, ведь за Ryzen 9 7950X попросят около 700 долларов. Стоит учитывать, что перед нами неофициальные цены, но аналитики тщательно ведут учёт утечкам, поэтом всё очень похоже на правду. Что до характеристик, то здесь на первое место стоит поставить высокие тактовые частоты. Главный слух этого лета: вся линейка сможет работать на тактовых частотах 5 ГГц и выше на всех ядрах. Ну а пиковые показатели у всех камней разнятся. Энтузиастам будет интересен Ryzen 9 7950X, которому прочат от 5.5 ГГц, до 5.8 ГГц. Также вызывает интерес полный отказ от использования оперативной памяти DDR4, а значит более новая DDR5 спустя год должна подешеветь и стать быстрее.

Нельзя не напомнить об использовании нового сокета АМ5, который должен стать стандартом на многие годы. Это значит, что серия Ryzen 7000 окажется несовместима с находящимися в продаже материнскими платами, а АМ4 придётся отправиться на покой. На более продвинутых чипсетах можно ожидать появление интерфейса PCIe 5.0, хотя пока это больше цифра, чем реальная технология. Наряду с правильными ценами потенциальные покупатели ожидают ощутимого роста производительности. Как вы уже поняли, утечек мало, но некоторые действительно впечатляют. В то же время, у Intel пока явно получается лучше заинтересовывать потенциальных покупателей, ведь там и тестов больше, и результаты выше. Одна из проблем, которая на данном этапе тревожит фанатов красного лагеря, состоит в низком приросте одноядерной производительности. Выходит, что перед нами новая архитектура, новый технологический процесс и даже заоблачные тактовые частоты, но Ryzen 9 7950X с большим трудом достигает показателей Core i9-12900K. Официально заявлен прирост в однопотоке на 15%, но тут же указывается на дополнительные параметры, позволяющие ожидать более внушительных результатов.

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Эмбарго на тесты снимут только 13 сентября, а пока придётся смотреть на то, как синие побеждают красных. Не исключено, что даже после релиза Intel окажется впереди. Если это так, то победа в итоге будет за покупателями, ведь при текущей стоимости Ryzen 7 7800X явно не будет интересен ни геймерам, ни энтузиастам. Ну и учитывайте, что Intel всего лишь оптимизируют свой 10-нм технологический процесс. В следующем году мы увидим переход на 7-нм нормы, а значит при любом раскладе конкуренция только обострится.