Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Ryzen 9 7950X оказался на 40% быстрее Ryzen 9 5950Х, но финальные результаты будут ещё выше
Инсайдеры пишут, что у процессоров AMD есть проблемы с прохождением некоторых тестов, а значит после обновления BIOS показатели должны вырасти
рекомендации
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Противостояние между AMD и Intel снова накаляется. На данный момент самым быстрым настольным процессором считается Core i9-12900K, который обходит даже 16-ядерный Ryzen 9 5950Х. При этом если в многопоточных задачах с использованием всех ядер наблюдается паритет, а в некоторых бенчмарках на первое место даже выходит представитель красного лагеря, то в задачах на одно ядро преимущество синих впечатляет. Есть мнение, что не обошлось без махинаций, поскольку в играх и обычных приложениях разница стремится к нулю. К счастью, все эти споры вскоре канут в лету, ведь ставки растут, а с ними и количество ядер.

реклама

Сегодня наши читатели могли увидеть целый ряд тестов, в которых те или иные процессоры Intel демонстрируют высокую или не очень производительность в популярных бенчмарках. Особенно хорош Core i7-13700K, а вот Core i7-13700 без разблокированного множителя всего на 9% быстрее своего прямого предшественника. Всё это ставит слишком много вопросов, а все результаты дурно пахнут, поскольку перед нами всё же инженерные версии процессоров. Если вы не хотите себе портить нервы, закрывайте данную новость и не читайте ничего до появления первых официальных результатов после снятия эмбарго. Ну а для самых нетерпеливых мы приготовили довольно странное тестирование. На этот раз в объектив экспертов попали сразу несколько камней, результаты которых появились на портале CPU-Z. Вы можете изучить любой из показателей, ну а мы попробуем оценить способности флагманов.

Прежде всего в глаза бросается Core i9-13900K. Это 24-ядерный камень, у которого в 2 раза больше малых ядер, чем больших, поэтому относитесь к синтетике с сомнением. В текущем поколении малые ядра бесполезны, а пока нет никаких причин верить в то, что в рамках Tiger Lake синим удалось повысить производительность и удельную массу энергоэффективных ядер. В мнгопотоке Core i9-13900K набрал 16 885 баллов, тогда как его прямой конкурент – Ryzen 9 7950X – 16 809 баллов. Ещё раз обращаем ваше внимание, что у первого 24 ядра и 32 потока, тогда как второй может предложить 16 ядер и 32 потока. А вот в задачах на одно ядро наблюдается серьёзное отставание Ryzen 9 7950X на уровне 15%. Можно было бы подумать, что это ошибка, ну или тесты проводились в ранним инженерным экземпляром, вот только сегодня появились неожиданные данные, позволяющие отменить панику у тех, кто уже начал говорить о проигрыше красных.

По данным инсайдеров, тестировщики, получившие процессоре серии Ryzen 7000, столкнулись с тем, что большая часть камней наотрез отказываются проходить бенчмарк CPU-Z. Есть некоторые, которым удалось получить конечный результат, но показатели явно ниже ожидаемых, а значит налицо неизвестная проблема. По мнению экспертов, ошибку не стоит считать аппаратной. Скорее, есть некоторые сложности с BIOS, а значит в одной из новых прошивок всё решится, и мы с вами увидим больше тестов процессоров AMD в CPU-Z. Будем надеяться, что инженеры исправят текущую ошибку в кратчайшие сроки.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

А вообще даже если изучить текущие показатели, то всё не так уж и плохо. Если внимательно изучить показатели выше, то можно убедиться, что новый Ryzen 9 7950X обходит на 40% текущий флагман Ryzen 9 5950X. Учтите, что даже Лизу Су говорила о том, что было решено сосредоточится на увеличении производительности в одноядерных задачах. Довольно странно, что решение повысить производительность принято, а результата нет. А вообще даже сегодня Core i9-12900K ощутимо превосходит Ryzen 9 5950X в одноядерном тесте CPU-Z. Такое ощущение, что инженеры Intel совершили целый ряд оптимизаций, поскольку в реальных задачах разница между процессорами не превышает 7%. Источники: 1, 2.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #тесты #ryzen 9 7950x
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Intel Core i9-13900 с базовым TDP 65 Вт оказался быстрее Core i9-12900KS в Geekbench
AMD Ryzen 9 7950X теперь поддерживается тестом y-cruncher
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Канадская Siemens хочет вернуть Газпрому ещё 5 турбин – почему РФ не даст Европе больше газа
59
В World of Tanks стартовала великая миграция – что делать танкистам из Украины, Беларуси и России
60
Возврата к майнингу Эфира на видеокартах не будет – миллионы видеокарт хлынут на рынок 15 сентября
63
На новом логотипе сети кофеен Starbucks - русалка отбросила хвосты и надела кокошник
19
Corsair представила гибкий 45-дюймовый OLED монитор с частотой обновления 240 Гц
8
Энтузиаст сопоставил достижения образцов Ryzen 7 7700X и Core i7-13700K в бенчмарке Cinebench R20
17
В World of Tanks грядут большие перемены – какую видеокарту купить для перехода в EU-регион
24
В магазинах РФ цены на видеокарты приблизились к рекомендованным 2020 года
19
Дефектная видеопамять Hynix оказалась и на видеокартах RTX3060 Ti производства 2022 года
29
Создателям российского игрового движка отказано в государственном финансировании
32
Выбираем процессор правильно – 6 моделей AMD и Intel за которые не будет стыдно перед друзьями
15
Видео: свежий трейлер ролевого экшена Steelrising посвящён достопримечательностям Парижа
+
Выбираем оптимальную видеокарту NVIDIA по соотношению цены/fps – 5 моделей на любой кошелёк
5
Обладатель образца Ryzen 9 7950X смог достичь частоты 5.5 ГГц, но столкнулся с трудностями в CPU-Z
5
Телефон Nokia 5710 XpressAudio с встроенными наушниками TWS поступил в продажу
5
Samsung разочаровала, представив SSD 990 Pro без поддержки PCIe 5.0, но впечатлила характеристиками
19
Майнинг всё – фермеры не планируют продавать видеокарты и массово переходят на Ethereum Classic
7
Можно ли в 2022г заработать на инвестициях в Биткоин – эксперты говорят о пенсионных накоплениях
6
Энтузиасты показали на Unreal Engine 5 впечатляющий лес в разные времена года
3
8-ядерный Ryzen 7 7700X обходит флагман Ryzen 9 5950X на 19% в одноядерном тесте Cinebench R20
61

Популярные статьи

5 лучших кооперативных игр для двух игроков
20
Улучшаю дешёвый кулер для процессора топовым вентилятором, результат впечатляет
73
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
50
"Реальная частота памяти" или о вашей отсталости от технологий
42
Краткий обзор бюджетного SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC-1
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
15
Электрокары не оправдали ожиданий экспертов – цены растут, а перспективы туманны
21
Краткий обзор фильма "За пределами пустоты"
15
Bentley разрабатывает свой уникальный электромобиль и собирается представить его в 2025 году
6
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Lampogriz
18:37
А мне нравятся старые добрые статьи про колхозинг, держи плюс) Одно только не понятно, зачем тут полноразмерный БП, есть же SFX.
Как установить SATA накопители, если корпус слишком маленький для этого
NOFX
18:36
Лучше бы обычные оледы 32 дюймов делали
45-дюймовый монитор Corsair трансформируется из плоского экрана в изогнутый за несколько секунд
massaker68
18:35
А откуда у Вас гарантия, что тут только с территории РФ коментят? ;)
Представлены M.2 SSD накопители Samsung 990 PRO — быстрые решения с интерфейсом PCIe 4.0
k@mikadze
18:34
По моему тупо попил бабла. Они столько не зарабатывают и не заработают. Тратят заемный капитал который нечем возвращать.
Объёмы инвестиций Micron в строительство предприятий на территории США вырастут до $160 млрд
Дмитрий Фомин
18:32
Можно дождаться смерти так и не купив себе какую то сраную видеокарту. Живому проще найти денег, купить карту о которой мечтаешь и плевать на цену.
Выбираем оптимальную видеокарту NVIDIA для любых игр в 1080р пока ждуны ждут GeForce RTX 4060
V.L.A.D.L.E.N
18:30
Атомный двигатель. Но, нужна орбитальная сборка.
"Царь-двигатель" РД-171МВ официально лучший в мире - его мощность 250 тыс. лошадиных сил
Тилька Шмидт
18:29
Вроде был слух что память от самсы будет стоять.
Дефектная видеопамять Hynix оказалась и на видеокартах RTX3060 Ti производства 2022 года
super619
18:27
Большая часть тех геймеров уже не играют в игры, а удивить оставшихся не простая задача... Выгоднее выпускать раз в год очередной кал для малышей.
Новая Need for Speed создаётся с расчётом на юных геймеров — инсайдер
Борис Sandman
18:26
Ждёт синего чемодана
Обладатель образца Ryzen 9 7950X смог достичь частоты 5.5 ГГц, но столкнулся с трудностями в CPU-Z
Тилька Шмидт
18:25
Еб+ть))))) Вот это монстр))))
Ryzen 9 7950X оказался на 40% быстрее Ryzen 9 5950Х, но финальные результаты будут ещё выше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем