Инсайдеры пишут, что у процессоров AMD есть проблемы с прохождением некоторых тестов, а значит после обновления BIOS показатели должны вырасти

Противостояние между AMD и Intel снова накаляется. На данный момент самым быстрым настольным процессором считается Core i9-12900K, который обходит даже 16-ядерный Ryzen 9 5950Х. При этом если в многопоточных задачах с использованием всех ядер наблюдается паритет, а в некоторых бенчмарках на первое место даже выходит представитель красного лагеря, то в задачах на одно ядро преимущество синих впечатляет. Есть мнение, что не обошлось без махинаций, поскольку в играх и обычных приложениях разница стремится к нулю. К счастью, все эти споры вскоре канут в лету, ведь ставки растут, а с ними и количество ядер.

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Сегодня наши читатели могли увидеть целый ряд тестов, в которых те или иные процессоры Intel демонстрируют высокую или не очень производительность в популярных бенчмарках. Особенно хорош Core i7-13700K, а вот Core i7-13700 без разблокированного множителя всего на 9% быстрее своего прямого предшественника. Всё это ставит слишком много вопросов, а все результаты дурно пахнут, поскольку перед нами всё же инженерные версии процессоров. Если вы не хотите себе портить нервы, закрывайте данную новость и не читайте ничего до появления первых официальных результатов после снятия эмбарго. Ну а для самых нетерпеливых мы приготовили довольно странное тестирование. На этот раз в объектив экспертов попали сразу несколько камней, результаты которых появились на портале CPU-Z. Вы можете изучить любой из показателей, ну а мы попробуем оценить способности флагманов.

Прежде всего в глаза бросается Core i9-13900K. Это 24-ядерный камень, у которого в 2 раза больше малых ядер, чем больших, поэтому относитесь к синтетике с сомнением. В текущем поколении малые ядра бесполезны, а пока нет никаких причин верить в то, что в рамках Tiger Lake синим удалось повысить производительность и удельную массу энергоэффективных ядер. В мнгопотоке Core i9-13900K набрал 16 885 баллов, тогда как его прямой конкурент – Ryzen 9 7950X – 16 809 баллов. Ещё раз обращаем ваше внимание, что у первого 24 ядра и 32 потока, тогда как второй может предложить 16 ядер и 32 потока. А вот в задачах на одно ядро наблюдается серьёзное отставание Ryzen 9 7950X на уровне 15%. Можно было бы подумать, что это ошибка, ну или тесты проводились в ранним инженерным экземпляром, вот только сегодня появились неожиданные данные, позволяющие отменить панику у тех, кто уже начал говорить о проигрыше красных.

По данным инсайдеров, тестировщики, получившие процессоре серии Ryzen 7000, столкнулись с тем, что большая часть камней наотрез отказываются проходить бенчмарк CPU-Z. Есть некоторые, которым удалось получить конечный результат, но показатели явно ниже ожидаемых, а значит налицо неизвестная проблема. По мнению экспертов, ошибку не стоит считать аппаратной. Скорее, есть некоторые сложности с BIOS, а значит в одной из новых прошивок всё решится, и мы с вами увидим больше тестов процессоров AMD в CPU-Z. Будем надеяться, что инженеры исправят текущую ошибку в кратчайшие сроки.

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А вообще даже если изучить текущие показатели, то всё не так уж и плохо. Если внимательно изучить показатели выше, то можно убедиться, что новый Ryzen 9 7950X обходит на 40% текущий флагман Ryzen 9 5950X. Учтите, что даже Лизу Су говорила о том, что было решено сосредоточится на увеличении производительности в одноядерных задачах. Довольно странно, что решение повысить производительность принято, а результата нет. А вообще даже сегодня Core i9-12900K ощутимо превосходит Ryzen 9 5950X в одноядерном тесте CPU-Z. Такое ощущение, что инженеры Intel совершили целый ряд оптимизаций, поскольку в реальных задачах разница между процессорами не превышает 7%. Источники: 1, 2.