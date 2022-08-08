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Сколько ОЗУ нужно здоровому геймеру для полного счастья – разрушаем одну легенду в актуальных играх
Есть ли смысл экономить, а может стоить взять сразу 64 ГБ? Давайте выясним
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Не так давно мы с вами занимались разрушением сразу нескольких любопытных легенд, которые много лет тревожат обычных геймеров по всему миру. В первую очередь мы говорили о нераскрытом потенциале видеокарт производства AMD. Бытует мнение, что красные, как хорошее вино, с годами становятся только лучше. Якобы, допиливание драйверами, а также некоторые особенности обязательно приведут к тому, что купленная 4 года (или 2 года) назад видеокарта окажется быстрее аналога из лагеря NVIDIA. Как выяснилось, наличие дополнительных 4 Гб видеопамяти никак не повлияло на производительность Radeon RX 6700 XT, которая как была, так и осталась немного медленнее GeForce RTX 3060 Ti. Далее мы рассмотрели вопрос новых и старых драйверов. Ходят легенды, согласно которым Дженсен Хуанг лично замедляет (ну или ускоряет, всё зависит от вашей точки зрения) производительность графических чипов через несколько лет с момента их поступления в продажу. Путём изучения результатов тестирования видеокарт удалось развенчать обе легенды, ну а сегодня у нас есть не менее интересная история.

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Начнём с того, что постоянно идут споры о том, сколько оперативной памяти должно быть на современном компьютере. Что и говорить, если сам Билл Гейтс уверял человечество, что 128 Кб хватит всем. Увы, Билли, времена изменились, а теперь любители компьютеров спорят о более высоких материях, хотя суть осталась неизменна. Начнём с того, что у автора данного материала в ПК установлено 16 Гб видеопамяти. Даже открывая несколько десятков окон в браузере проблем с нехваткой ОЗУ не возникает. При этом в отдельном окне висит Фотошоп, текстовый редактор и даже видео (хотя, последнее реже). Вот только многие диванные эксперты упрямо уверяют, что им темно дышать даже на 32 Гб оперативной памяти, а некоторые особенно чувствительные и вовсе поставили себе 64 Гб ОЗУ. На чьей стороне правда? Нам кажется, что существуют крайне тяжёлые программы, которым действительно нужно 32 и даже 64 Гб оперативной памяти, тогда как обычным геймерам требуется меньше. А вот насколько меньше, нам расскажет команда Testing Games. Блогеры прогнали несколько современных игр через процессор Ryzen 9 5900X и видеокарту GeForce RTX 3080. А вот комплекты оперативной памяти были следующие: 4Гб, 8 Гб, 12 Гб и 16 Гб. Давайте кратко по результатам каждой игры:

  • Forza Horizon 5 – прежде всего отметим, что абсолютно во всех указанных ниже играх результаты для 8 Гб ОЗУ и выше остались неизменны (с небольшими исключениями, о которых ниже). Это значит, что прямо сегодня здоровому человеку хватит 8 Гб оперативной памяти. А вот тем, у кого вторая планка на 4 Гб подгорела, придётся туго. В Forza Horizon 5 удалось получить средние 12 кадров в секунду. А ведь у нас флагманская видеокарта и мощный процессор.
  • God of War – ситуация зеркальная, но на этот раз с комплектом на 4 Гб ОЗУ удалось выжать 14 кадров в секунду. Играть невозможно, что и требовалось доказать.
  • Hitman 3 – 4 Гб традиционно выбрасываем в мусор, но на этот раз слегка расстроили результаты комплекта 2Х4 Гб (8 Гб всего). 12 Гб и 16 Гб дают нам свыше 170 кадров в секунду, тогда как 8 Гб – всего 112 fps. Что же, это первая игра, которая действительно способна раскрыться после расширения количества ОЗУ.
  • CYBERPUNK 2077 – ничего нового. 4 Гб выдали скромные 5 кадров в секунду, по остальным наборам почти 90 fps. Идём дальше.
  • Dying Light 2 – а вот здесь приятная неожиданность. Комплект на 4 Гб оперативной памяти оказался способен выдать 48 кадров в секунду, что немногим меньше остальных комплектов – 69 fps.
  • Horizon Zero Dawn отказалась запускаться на 4 Гб оперативной памяти. Какая досада, ну а все остальные комплекты показали стабильные 114 кадров в секунду.
  • Microsoft Flight Simulator – это ещё одно исключение из правил, ведь с 4 Гб можно играть на 37 fps. Остальные комплекты – 73-75 кадров в секунду.

Как вы уже поняли, здоровому геймеру нужно 16 Гб оперативной памяти. Но стоит заметить, что тенденция роста требований заметна. Пусть это и происходит медленно, но через 5 лет точно появятся игры, в которых вам понадобится больше 16 Гб ОЗУ. Нам кажется, что сегодня покупать 32 Гб – это глупейшее занятие. Вы тратите деньги впустую, ведь рост требований случится не сегодня, а к этому моменту выйдет уже DDR6. Ну и кому нужны будут ваши DDR4-4000, за которые вы отдадите гору денег, когда в официальной продаже будет лежать DDR6-12000? Надеемся, что вы сделали правильные выводы.

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