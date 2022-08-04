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В мире видеокарт есть несколько легенд, курсирующих из поколения в поколение, обрастая новыми слухами и подробностями. Обычно, когда мы сталкиваемся с чем-то подобным, то оказываемся не способны дать вменяемый ответ. Если обратиться к логике, то можно попытаться разобраться исключительно на теоретическом уровне, но сегодня нас интересует нечто больше. Так, мы дадим ответы на два животрепещущих вопроса, но прежде, чем переходить к тестам, давайте определимся, что за легенды нас интересуют.

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Ходят слухи, согласно которых с годами производительность видеокарт снижается, либо увеличивается при помощи драйверов. Здесь у нас сразу два в одном. Некоторые полагают, что разработчикам графических чипов необходимо продавать каждые два года новое поколение, вот только достаточно трудно делать гигантские скачки с приростом 50% и выше. Именно поэтому с каждой новое версией драйверов и специализированного программного обеспечения (ну или через раз, тут тоже ходят нешуточные споры) происходит небольшое снижение производительности вашей видеокарты. Поскольку дело тянется годами, то вы ничего не замечаете. А когда замечаете, то вам рассказывают о деградации графического чипа. В любом случае через 6 лет в природе почти не остаётся старых графических чипов (за редким исключением), поэтому предъявлять претензии за 10% и выше падение количества кадров в секунду уже некому. И вообще отследить это практически невозможно. Нужно где-то достать первые драйверы, запустить на них несколько игр, замерить данные. После установить более новые драйверы и проделать всё по новой. На это пойдёт только тем, кому больше нечем заняться, ну или тем, кто действительно пытается разобраться в вопросе. Что же, такие парни нашлись, это блогеры с канала TheSpyHood.

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Тесты мы изучим немного ниже, но нужно признать, что есть мнение, согласно которому ваша видеокарта становится быстрее в результате выхода драйверов. Логика здесь кроется в оптимизации, которая осуществляется заботливым производителем. Давайте проверим и эту теорию. Ну и ключевой вопрос нашего исследования заключается в поиске потенциала. Блогеры взяли две видеокарты: GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6700 XT. Последняя имеет на 4 Гб больше видеопамяти, что даёт ей в глазах некоторых пользователей преимущество. Известно, что на момент своего выхода GeForce RTX 3060 Ti уступала Radeon RX 6700 XT по чистой производительности в играх, но разрыв был небольшой, а на некоторых движках разница и вовсе сводилась к нулю. И вот здесь и вступает в дело тот самый волшебный потенциал 12 Гб видеопамяти. Теоретически, со временем преимущество Radeon RX 6700 XT будет увеличиваться, даже вне зависимости от возраста драйверов. Уж простоте, но скриншотов и таблиц с результатами не приводим. Показатели настолько линейны, насколько это вообще может быть. Никаких сюрпризов, а самые любопытные могут изучить показатели ниже в представленном ролике.

Итак, блогеры TheSpyHood взяли указанные видеокарты и прогнали через новые и несколько старых игр. Как вы уже поняли, вначале поставили самые первые драйверы, которые вышли вместе с графическим чипом, а после финальные на момент теста. Кстати, прошло почти 2 года, поэтому впору говорить, что мы должны увидеть хотя бы какие-то изменения. Вот только их нет. Но давайте в порядке очереди. Первая легенда была разбита в пух и прах. Мы не увидели разницы по количеству кадров в секунду от старого драйвера к новому ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Получается, что все эти истории, в которых нам рассказывают о теории заговора разработчиков – обычный фейк, выдуманный болезненной фантазией геймеров.

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Что до второй легенды, то здесь результаты не в пользу фантазёров. Если не вдаваться в подробности, то между видеокартами сохраняется паритет. В некоторых играх на первое место выходит Radeon RX 6700 XT, тогда как лучше всего в разрешении 4К себя показывает именно GeForce RTX 3060 Ti. Получается, что разница не в пользу этой видеокарты, а сказки о потенциале AMD можно отправить в ту же корзину, где уже лежат басни о влиянии драйверов на производительность. Нужно отметить, что в 2023 году выйдет несколько игр на базе движка Unreal Engine 5. Нам обещают фотореалистичных персонажей и внимание к лицевой мимике. Фактически, пока ни один движок не способен на такие свершения. Эксперты полагают, что в требовательных проектах с продвинутой графикой видеокартам с 8 Гб может быть тесно. Помните, что это всего лишь мнение, ведь никто пока точно не знает, как будет на самом деле. Если цена идентичная, то мы бы посоветовали взять Radeon RX 6700 XT. Мало ли что. Ну а в любом другом случае – покупайте, что хотите, ведь пока деревенские легенды с форумов так и остались на уровне сказок Венского леса.



