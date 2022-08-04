Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps

Увеличится ли производительность видеокарты после установки старых драйверов? Стоит ли покупать видеокарты AMD с большим количеством видеопамяти из-за потенциала? Давайте разбираться вместе с авторами теста с канала TheSpyHood
[ ] для раздела Блоги
1
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В мире видеокарт есть несколько легенд, курсирующих из поколения в поколение, обрастая новыми слухами и подробностями. Обычно, когда мы сталкиваемся с чем-то подобным, то оказываемся не способны дать вменяемый ответ. Если обратиться к логике, то можно попытаться разобраться исключительно на теоретическом уровне, но сегодня нас интересует нечто больше. Так, мы дадим ответы на два животрепещущих вопроса, но прежде, чем переходить к тестам, давайте определимся, что за легенды нас интересуют.

реклама

Ходят слухи, согласно которых с годами производительность видеокарт снижается, либо увеличивается при помощи драйверов. Здесь у нас сразу два в одном. Некоторые полагают, что разработчикам графических чипов необходимо продавать каждые два года новое поколение, вот только достаточно трудно делать гигантские скачки с приростом 50% и выше. Именно поэтому с каждой новое версией драйверов и специализированного программного обеспечения (ну или через раз, тут тоже ходят нешуточные споры) происходит небольшое снижение производительности вашей видеокарты. Поскольку дело тянется годами, то вы ничего не замечаете. А когда замечаете, то вам рассказывают о деградации графического чипа. В любом случае через 6 лет в природе почти не остаётся старых графических чипов (за редким исключением), поэтому предъявлять претензии за 10% и выше падение количества кадров в секунду уже некому. И вообще отследить это практически невозможно. Нужно где-то достать первые драйверы, запустить на них несколько игр, замерить данные. После установить более новые драйверы и проделать всё по новой. На это пойдёт только тем, кому больше нечем заняться, ну или тем, кто действительно пытается разобраться в вопросе. Что же, такие парни нашлись, это блогеры с канала TheSpyHood.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Тесты мы изучим немного ниже, но нужно признать, что есть мнение, согласно которому ваша видеокарта становится быстрее в результате выхода драйверов. Логика здесь кроется в оптимизации, которая осуществляется заботливым производителем. Давайте проверим и эту теорию. Ну и ключевой вопрос нашего исследования заключается в поиске потенциала. Блогеры взяли две видеокарты: GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6700 XT. Последняя имеет на 4 Гб больше видеопамяти, что даёт ей в глазах некоторых пользователей преимущество. Известно, что на момент своего выхода GeForce RTX 3060 Ti уступала Radeon RX 6700 XT по чистой производительности в играх, но разрыв был небольшой, а на некоторых движках разница и вовсе сводилась к нулю. И вот здесь и вступает в дело тот самый волшебный потенциал 12 Гб видеопамяти. Теоретически, со временем преимущество Radeon RX 6700 XT будет увеличиваться, даже вне зависимости от возраста драйверов. Уж простоте, но скриншотов и таблиц с результатами не приводим. Показатели настолько линейны, насколько это вообще может быть. Никаких сюрпризов, а самые любопытные могут изучить показатели ниже в представленном ролике. 

Итак, блогеры TheSpyHood взяли указанные видеокарты и прогнали через новые и несколько старых игр. Как вы уже поняли, вначале поставили самые первые драйверы, которые вышли вместе с графическим чипом, а после финальные на момент теста. Кстати, прошло почти 2 года, поэтому впору говорить, что мы должны увидеть хотя бы какие-то изменения. Вот только их нет. Но давайте в порядке очереди. Первая легенда была разбита в пух и прах. Мы не увидели разницы по количеству кадров в секунду от старого драйвера к новому ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Получается, что все эти истории, в которых нам рассказывают о теории заговора разработчиков – обычный фейк, выдуманный болезненной фантазией геймеров.

реклама

Что до второй легенды, то здесь результаты не в пользу фантазёров. Если не вдаваться в подробности, то между видеокартами сохраняется паритет. В некоторых играх на первое место выходит Radeon RX 6700 XT, тогда как лучше всего в разрешении 4К себя показывает именно GeForce RTX 3060 Ti. Получается, что разница не в пользу этой видеокарты, а сказки о потенциале AMD можно отправить в ту же корзину, где уже лежат басни о влиянии драйверов на производительность. Нужно отметить, что в 2023 году выйдет несколько игр на базе движка Unreal Engine 5. Нам обещают фотореалистичных персонажей и внимание к лицевой мимике. Фактически, пока ни один движок не способен на такие свершения. Эксперты полагают, что в требовательных проектах с продвинутой графикой видеокартам с 8 Гб может быть тесно. Помните, что это всего лишь мнение, ведь никто пока точно не знает, как будет на самом деле. Если цена идентичная, то мы бы посоветовали взять Radeon RX 6700 XT. Мало ли что. Ну а в любом другом случае – покупайте, что хотите, ведь пока деревенские легенды с форумов так и остались на уровне сказок Венского леса.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

видеокарты тесты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
28
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
28
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
28
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
32

Интересные материалы

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
27 июля 2022 21
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
3 августа 2022 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
25
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
8
США решились запретить поставки в Китай оборудования, пригодного для изготовления 14-нм чипов
8
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
+
5 самых перспективных видеокарт по мнению автора Overclockers – ни один GPU NVIDIA не пострадал
11
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
16
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
5
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
3
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
11
Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
7
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
13
Майнер-пенсионер оживил спавший 8 лет кошелёк на 1100 Биткоинов и заработал $25 млн
2
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
3
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
16
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
20
Послезавтра AMD проведёт семинар, посвящённый выходу материнских плат с разъёмом Socket AM5
1
Как собрать ультимативный игровой компьютер без вреда для кошелька – 5 перспективных флагманских CPU
6
Майнеры всё активнее распродают свои видеокарты – как купить рабочую карту без фермерского прошлого
11
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а цены возвращаются к рекомендованным
4
Intel Core i7-13700K на тактовой частоте 6,18 ГГц набирает более 1000 баллов в CPU-Z
22

Популярные статьи

5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
25
Собираем ПК "Мечта Школьника"
170
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
12
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
28
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
3
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
7
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
1
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

ахахах
08:00
да почти все против такого,а авторов закона надо сажать
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
Spambomber13
07:58
Не играл, к сожалению, но надо бы выкроить время на попытку пройти. Автору спасибо за обзор.
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
Spambomber13
07:57
Халва-халва.
Системы Intel NUC 12 появились в списках розничных магазинов
Spambomber13
07:55
Стрижка криптобаранов идёт полным ходом. И это - хорошо.
«Горячие» кошельки криптовалюты Solana опустошили в результате атаки на $8 млн
Spambomber13
07:53
Стригут бОранов любыми доступными способами. И это - хорошо.
Неизвестный хакер взломал тысячи кошельков Solana и украл криптовалюты на $8 000 000
Spambomber13
07:53
Дб.., бл..
Samsung может отказаться от буквы Z в названиях смартфонов из-за использования ее Россией
Spambomber13
07:52
Правильно, Бидоныч, ЧиП'ов в пендостане надо окончательно узаконить.
Президент США Джо Байден подпишет «Закон о чипах» 9 августа
D.K.
07:52
В российских магазинах уж точно ничего не будет стоить дёшево. И дело даже не в валютных курсах.
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
Тихон Вергентьев-Михайлов
07:50
он в стиме есть ? что-то нет его
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
Юра Репченко
07:46
О боже да какой бред. Причём тут игры сейчас. Пройдите на Авито. Цена бушной rx480 с 4гб и цена 8гб почти в 2 раза отличаются. Тоже будет и при вторичной продаже этих самых видеокарт.
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем