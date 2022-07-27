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Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies

Цены на электричество побили очередной рекорд. В Австрии за 1000 кВт просят 497.53 евро
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Если вы всё ещё улыбаетесь услышав о глобальном экономическом кризисе, то вам стоит изучить происходящее в Европе. Инфляция бьёт рекорды каждый месяц, а сложнее всего обстановка в Прибалтике, где показатели превысили 20%. Вчера Европейские лидеры договорились о снижении потребления газа на 15%, но кроме меморандума никаких документов подписано не было. Можно сказать, что Германия в буквальном смысле заставила другие государства прийти к общему мнению, но дальше будет гораздо сложнее. Дело в том, что теперь именно от Шольца ждут первых показательных отключений крупных предприятий. Если обиженная ливерная колбаса этого не сделает, то единство дрогнет. Кстати, власти Польши уже заявили, что не планируют ни с кем делиться газом.

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Эксперты отмечают, что это только начало, ведь цены на электричество в ЕС уже побили рекорды начала лета. Например, в Дании за 1 МВт*ч поставки с оплатой за сутки вперёд уже просят до 463.83 евро. В Прибалтике – 430.68 евро, а в Австрии – 497.53 евро. Чуть ниже в Бельгии и Нидерландах – 412.38 и 425 евро соответственно. А вот в Германии нарастает энергетический кризис, а цены достигла 473.25 евро. Вот только на дворе конец июля, а значит можно греться на солнышке, а мыться в ближайшей реке. Зима близко, а с ней и нехватка энергетических ресурсов. Сегодня Северный поток стал поставлять ему меньше газа, что не могло не отразиться на цене голубого топлива на бирже. В пиковые моменты фьючерсы на природный газ достигали 2500 евро за 1000 кубических метров. Судя по всему, уже в ближайшие недели нас ждёт полная остановка прокачки по трубопроводу. Немецкая Siemens заигралась и до сих пор не вернула турбину в Россию. Представители Газпрома пояснили, что они не получили информации о статусе остальных турбин, а лежащий в Германии агрегат не до конца выведен из-под санкций.

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Скорее всего какие-то подвижки на этом направлении мы увидим уже в сентябре, поскольку именно тогда начнёт холодать, а до зимы останутся считанные месяцы. Ну и без этого есть все основания говорить о масштабных переменах. Тревогу бьют посетители британского McDonald's. Как оказалось, руководство фастфуда приняло непростое решение, поднять цены на большую часть блюд. Например, популярный чизбургер с 99 пенсов подскочил до 1.19 фунта (с 1.19 доллара до 1.43 доллара). Такое случилось впервые за 14 лет, а до этого повышение было незначительным. Представители McDonald's уже сообщили, что выбора не было, ведь в сложившихся обстоятельствах без этого выплаты заработной платы оказались бы под угрозой. Новых ценников на остальные блюда в фастфуде пока нет, но уже сегодня известно, что самые недорогие позиции подорожают на 10 пенсов, тогда как популярные – на 20 пенсов.

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Daily Mail поделилась отчётом, в котором прямо указывается, что потери материнской корпорации McDonald's в результате ухода из РФ составили 1.2 миллиарда долларов. Но это прямые финансовые потери, тогда как есть ещё и недополученная прибыль, а это уже большая тайна. Сумасшествие продолжается, ведь следом за ресторанами быстрого питания подтянулись и другие корпорации. К примеру, совершенно внезапно цену на свою продукцию подняла Coca-Cola. За ней о проблемах сообщила Huggies. Увы, но миллиардеры предпочитают заботиться не о сухости детских попок, а о своих доходах. Нет никаких сомнений, что можно было бы поднатужится, оставить цены на прежнем уровне, что позволило бы пережить кризис, но западная экономическая система не предполагает подобных поблажек.

Вообще бизнес довольно суров к обычным людям, а жадность давно стала признаком богатства. Что и говорить, ведь новые владельцы российского McDonald's а ныне Вкусно и точка также подняли цены. Не отстают и производители отечественной газировки. Ладно, Coca-Cola уходит из страны и хочет получить сверхдоходы во время ажиотажного спроса, поэтому увеличивает стоимость продукции, но на каком основании это делают российские компании? Это был риторический вопрос, а ответ на него известен каждому читателю. Источники: 1, 2, 3

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