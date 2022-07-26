Цены растут, но аппетиты отечественных производителей ещё не утолены

Если вы способны чувствовать вкусовые различия между Сoca-Cola и Pepsi, то мы вас поздравляем, ведь вы в числе избранных. В интернете есть несколько роликов со слепой дегустацией популярных напитков. Так вот, в большинстве случаев люди путались и не могли дать правильный ответ. Но это когда им давали по одному стаканчику, а когда ёмкостей с напитками было 6-10, то дать правильный ответ можно только по воле случая. При этом стоит отметить, что разницу между Сoca-Cola и Pepsi легко обнаружить после наливания, ведь последняя более газированная.

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Автор данного материала предпочитает Сoca-Cola. Не спрашивайте почему, но из двух бутылок выбор обязательно падёт на этот напиток, даже если Pepsi дешевле. У психологов на этот счёт есть логичное объяснение, но проблема в том, что у нас есть устоявшиеся привычки, пробиться через которые крайне сложно. Иностранные прохладительные напитки так прочно вошли в нашу жизнь, что заставить себя посмотреть по сторонам почти невозможно. В марте Сoca-Cola и Pepsi заявили о своём уходе из России. На дворе конец июля, а оба напитка всё ещё продаются в магазинах по всей стране. Мало того, по данный Wildberries, за последние три месяца продажи этих напитков взлетели на 320%. Но если сравнивать с июлем 2021 года, то цифра вырастет до шести раз. Представители Сoca-Cola и Pepsi уверяют, что занимаются распродажей последних запасов, но всё это выглядит весьма сомнительно, ведь масштабы потребления огромны, а значит американские компании просто решили заработать денег в летний период, когда напитки пользуются повышенным спросом.

Неясно, когда Сoca-Cola и Pepsi окончательно исчезнут с российского рынка, но на их место уже метят отечественные бренды. Эксперты констатируют, что единственная компания, которая способна удовлетворить потребительский спрос – это Черноголовка. До недавнего времени основные продажи приходились на «Байкал» и «Тархун», но в связи с уходящими с рынка западных брендов в строй были введены новые вкусы: «Кола Черноголовка» и «Фантола». Не сидит без дела и руководство Очаково, выпустившее «Cool Cola», «Fancy» и «Street». Есть и другие компании, которые активно осваивают рынок, но пока общая доля российских производителей «колазаменителей» не превысила 5%.

Несмотря на подобную активность, в последние три месяца наметилась тенденция к сокращению продаж прохладительных напитков. Согласно данным розничных сетей, покупательский спрос упал на 5.5%, а одна из проблем заключается в росте цен на подобную продукцию. Абсолютно все напитки подорожали, но если иностранные производители уже справились с возникшими сложностями, то российские рассказали о целом спектре проблем. В первую очередь рост цен связан с подорожанием сахара. Из-за чего себестоимость производства выросла до 50%. Называются совершенно дикие цифры: стеклянная бутылка объёмом 0.33 литра вместе с напитком, этикеткой, упаковкой и крышкой обходится в 30 рублей (24 рубля в начале года). Но если сюда прибавить налоги, заработную плату, маркетинг и многое другое, то выйдет 60 рублей. У крупных производителей расходы до двух раз ниже, поскольку они могут выпускать напитки в большом объёме.

Мы не станем спорить с предоставленными цифрами, но предлагаем производителям, которые хотят продавать бутылочку газировки за 60 рублей, как следует задуматься. Даже если внутри будет чистейший сок, то себестоимость должна быть дешевле, а тут вода, консервант и вкусовая добавка. Похоже, кто-то хочет заработать. Эксперты полагают, что со временем рынок стабилизируется, но главное даже не это. Дело в том, что вкусы российских потребителей меняются. Сoca-Cola и Pepsi медленно покидают рынок, а уже сегодня заметно, что покупатели интересуются альтернативными продуктами. Со временем продажи российской газировки будут расти, а запасы западных брендов снижаться.

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Ну а пока рынок трансформируется, можно наблюдать как те или иные игроки получают сверхдоходы. К примеру, в приложении «Перекресток» можно встретить оригинальную 0.5 бутылочку Coca-Cola за 80 рубчиков, тогда как за отечественную CoolCola объёмом 1.5 литра просят 140 рублей. Очевидно, что российский производитель не слышал о таком слове, как конкуренция, а западные компании в открытую наживаются на созданном ими же дефиците. Ну а платит конечный потребитель, с чем вас и поздравляем. Источник.