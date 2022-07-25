О проблемах рассказал один из руководителей Вкусно и точка

В последнее время в прессу попадает всё меньше новостей о российском наследнике американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Вкусно и точка ведёт себя тихо, а скандалы возникают исключительно силами журналистов. Например, даже на нашем сайте появилось несколько новостей о плесени в булках. На поверку оказалось, что создатели фотографии даже не потрудились купить бургер из Вкусно и точка, воспользовавшись похожей булкой. Словом, активная фаза противостояния завершилась, а впереди длительная работа, результаты которой мы ещё увидим.

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В прессе появилось интервью Олега Пароева, занимающего должность генерального директора Вкусно и точка. Посмотреть видео вы можете по ссылке, а мы остановимся на самых интересных моментах. Прежде всего речь зашла о названии. Как оказалось, изначально было принято решение отказаться от использования иностранных слов и аббревиатур. При этом рабочих названий было много, от И так просто до И только так. По словам Олега Пароева, спустя несколько месяцев общество начало привыкать к новому названию, а в будущем этому будут уделять всё меньше внимания.

Олег заявил, что число посетителей растёт, а компания постоянно занимается открытием новых торговых точек. На самом деле речь идёт о возврате к работе всей сети, а в настоящее время заработало уже 326 ресторанов быстрого питания. При этом планируется открыть ещё 500, а сроки довольно сжатые, ведь сделать это хотят в ближайшие месяцы. Предприятие расширяется, а в планах собственная доставка и возвращение утерянных блюд. Бигтейсти уже в меню, а уже вскоре посетители смогут отведать Биг Мак и Макфлурри. В обоих случаях использовались неоригинальные соусы, поскольку американская корпорация выдвинула ряд условий, согласно которым было подписано соглашение о продаже не только всех торговых точек, но и оборудовании и возможности доступа к рецептам. Олег Пароев отметил, что вкус будет неотличим от оригинального.

Прокомментировал он также проблему с картошкой фри. Ситуация не является критической, но есть определённая нехватка продукта. Всё дело в том, что из-за простоя сети ресторанов поставщики перенаправили свою продукцию, а в результате пришлось искать большое количество картофеля. При этом западные компании отказываются продавать картошку в Россию. Ожидается, что ещё несколько месяцев Вкусно и точка будет испытывать нехватку, но покупатели смогут получить излюбленный продукт в полном объёме. С нового урожая проблема перестанет считаться актуальной. Готовится замена уходящей с российского рынка Coca-Cola. Олег Пароев заявил, что есть несколько производителей, который вышли на тендер. Неясно, по каким критериям будет производиться выбор поставщика, поскольку ни одна компания так и не научилась выпускать полностью копирующий вкус оригинальной Coca-Cola напиток.

Но куда больше обычных покупателей волнует рост цен на всё меню Вкусно и точка. Олег Пароев пояснил происходящее тем, что сеть ресторанов вынуждена закупать продукты по более высоким ценам. При этом он констатировал, что изыскиваются резервы, а благодаря большому количеству торговых точек удастся сгладить удар. Даже сегодня цены у конкурентов подпрыгнули выше. Подобные заявления выглядят странно. Раньше российское отделение McDonald's уходило в плюс, покрывая все нужды от заработных плат, до введения в строй новых магазинов. Мало того, производились выплаты в сторону материнской компании. Сегодня сеть принадлежит российскому бизнесмену, а значит высвободились колоссальные ресурсы. Неужели новые хозяева так быстро хотят вернуть инвестиции, что сразу же решили переложить свои проблемы на миллионы граждан России?

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Олег Пароев согласен с тем, что проблем предостаточно, но все они будут решены, ведь теперь решения принимаются быстрее, а управление стало централизованным и не зависит от заокеанских хозяев. На вопрос о приходе в Крым он ответил уклончиво, хотя сама американская корпорация не выдвигала на этот счёт никаких требований. Что до поддержания высоких стандартов качества, то сегодня Олег Пароев уделяет этому вопросу даже больше внимания, чем это делало прежнее руководство. В этом нет ничего удивительного, ведь любителей Фотошопа в интернете предостаточно, а значит мы ещё увидим скандальные расследования. Будут также сохранены все работники, а заработные платы выплачиваться в полном объёме. При этом работы у некоторых сотрудников прибавится, ведь недавно было опубликовано распоряжение руководства, предписывающее более тщательную проверку каждой поступающей булки. Мало ли, кому из поставщиков придёт в голову подшутить над молодой компанией.