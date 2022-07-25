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Самой быстрой видеокартой 2023 года может стать GeForce RTX 4090 Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и 800 Вт
Разбираем последние слухи о самой быстрой видеокарте в серии Ada Lovelace
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До выхода видеокарт NVIDIA следующего поколения осталось всего несколько месяцев, а между тем эксперты до сих пор не определились с некоторыми характеристиками флагманских графических чипов. Для начала давайте рассмотрим то, что нам уже известно, а после перейдём к наиболее запутанным данным. Прежде всего сообщается, что серия Ada Lovelace продолжит следовать тренду на снижение ширины шины видеопамяти. Так, если в текущем поколении GeForce RTX 3070 получил 8 Гб видеопамяти и 256-битную шину, то GeForce RTX 4070 сможет рассчитывать на 160-битную шину и 10 Гб видеопамяти. Значит ли это, что GeForce RTX 4060 окажется работать на 128-битной шине, мы не знаем, но всё к этому идёт. Судя по всему, это единственный способ унять аппетиты графического чипа, поскольку при любом другом раскладе мы бы получили жутко прожорливые видеокарты, что неприемлемо для рынка.

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Флагман, который выйдет в 2022 году, будет называться GeForce RTX 4090, а вот другие графические чипы могут заглянуть к нам только в 2023. Инсайдеры полагают, что причина в перенасыщении рынка. Дженсен Хуанг надеялся продать миллионы видеокарт майнерам, но эти ребята испарились, оставив лишь несбывшиеся надежды и горы непроданных товаров на складах. Также есть весьма удручающие сведения и о GeForce RTX 4080. Видеокарта с высокой долей вероятности окажется 256-битной, хотя и получит 16 Гб видеопамяти. В данном случае пострадают те, кто использует графические чипы для сложных вычислительных задач. Очевидно, что снижение пропускной способности на пользу рендерингу не пойдёт.

Что до вопросов, то прежде всего инсайдеры спорят о том, какой технологический процесс будет использоваться. Некоторые утверждают, что это будет 5-нм нормы, тогда как в последнее время мы видели упоминания 4-нм техпроцесса. Предполагается, что NVIDIA не станет тратиться на новую видеопамять GDDR6 на 24 Гбит/с Samsung для видеокарты GeForce RTX 4090. Скорее всего, такую скорость оставят для более мощной, которая иногда фигурирует под названием GeForce RTX 4090 Ti или Titan. Суперфлагману прочат 18432 ядра CUDA, а инсайдеры уже обнаружили кодовое имя AD102-450-A1. Кстати, достоверные утечки говорят о том, что для GeForce RTX 4090 припасено кодовое имя AD102-300-А1. Со всем этим царит настоящая неразбериха, поэтому в различных утечках можно встретить массу противоречий.

Что до GeForce RTX 4090 Ti (Titan), то ожидать выхода такого монстра стоит не раньше 2023 года. Ожидается, что в этот раз NVIDIA сделает всё возможное, чтобы видеокарта не только заняла первое место на пьедестале почёта, но и ушла в отрыв от потенциальных соперников из красного лагеря. Прежде всего здесь уже никто не сомневается в наличии видеопамяти на 24 Гбит/с. А вот количество памяти вызывает удивление, ведь здесь её 48 Гб. Похоже, добиться отрыва удастся за счёт снятие всех ограничение по питанию. Можно узнать, что теплопакет в эталонной версии достигнет 800 Вт, ну а мы с вами неоднократно видели, как партнёры NVIDIA разблокируют этот показатель для увеличения скоростных показателей.

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Если уж речь зашла об энергопотреблении, то стоит отметить, что GeForce RTX 4090 будет в этом плане довольно сдержанным и не сожжёт больше 450 Вт. Первые инженерные экземпляры флагмана уже попали в руки тестировщиков. К примеру, мы видели утечку, согласно которой в 3DMark Time Spy Extreme наблюдается двукратный прирост баллов по сравнению с GeForce RTX 3090, тогда как в Control количество кадров выросло в 2.2 раза. А вообще из всего этого многообразия флагманов наиболее интересным может стать GeForce RTX 4080 Ti. Поскольку 384-битная шина заготовлена исключительно для серии GeForce RTX 4090, то здесь геймеров ждут 320 бит и 20 Гб видеопамяти. Нет никаких сомнений, что рост видеопамяти станет приятным сюрпризом. Что до шины, то большинство геймеров вообще не вникают в такие подробности. Источники: 1, 2, 3

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#видеокарты #ada lovelace #geforce rtx 4090 titan
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