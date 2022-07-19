Разница в Control превышает 2.2 раза

Судя по всему, первые инженерные образцы нового поколения графических чипов NVIDIA начали поступать в руки небольшой группы доверенных лиц. Ни фотографий, ни точных данных по характеристикам пока нет, но даже крошечные утечки способны привлечь внимание миллионов геймеров по всему миру. На данный момент мы знаем достаточно много, а значит можем попытаться понять, соответствуют ли те или иные утечки достоверным слухам, которые могут просачиваться из кулуаров руководства NVIDIA. Здесь всё просто: если глава компании выйдет и расскажет нам о тех или иных характеристиках, то получит огромный одноразовый всплеск интереса к данной теме. Ну а если время от времени в прессу подбрасывать те или иные факты, то продлевать ажиотаж можно много месяцев.

реклама

Прежде всего нужно отметить, что ходят противоречивые слухи относительно используемого технологического процесса. Последний год инсайдеры уверяли, что это будет 5-нм от TSMC, но уже месяц довольно серьёзные источники сообщают, что GeForce RTX 4090 будет основан на самом новом 4-нм технологическом процессе. Насколько такая информация соответствует действительности, мы пока сказать не можем, но в таком случае можно говорить о значительном технологическом скачке, ведь сегодня флагманы NVIDIA выпускаются по 8-нм нормам. На самом деле это далеко не всё, ведь есть сомнения относительно используемого типа видеопамяти. К примеру, ещё недавно самой быстрой считалась планка GDDR6X на 21 Гбит/с, тогда как недавно Samsung представила более скоростную на 24 Гбит/с. Ну и прибавьте к этому вопросы по теплопакету, что волнует многих энтузиастов. К примеру, вы купили добротный блок питания на 750 Вт, который легко тянет GeForce RTX 3080, но в 2022 году планируете перейти на GeForce RTX 4090. Если верить слухам, то нас ждёт рост потребления до 450 Вт, но это минимум, тогда как некоторые инсайдеры уверяют, что теплопакет вырастет до неразумных 600 Вт. Что из указанного выше правда, нам только стоит узнать. Если вам не терпится получить относительно достоверную информацию, то смотрите скриншот ниже, где есть таблица с предварительными характеристиками.

Вот только одними техническими данными сыт не будешь. Именно поэтому нас с вами интересуют результаты тестов. Вчера в прессу попали показатели флагмана серии Ada Lovelace в 3DMark Time Spy Extreme. Инженерный экземпляр GeForce RTX 4090 набрал немыслимые 19 000 баллов, а значит разогнанная с завода модель легко перепрыгнет через 20 000 баллов. Эксперты отмечают, что корреляция между синтетикой и играми существует, но далеко не всегда показатели линейны, а значит нужно подождать чего-то более интересного. К счастью, ждать пришлось недолго, ведь сегодня инсайдер под ником XpeaGPU поделился результатами GeForce RTX 4090 в игре Control.

Как сообщается, в разрешении 4К и включённых настройках Ultra удалось выжать из видеокарты немалые 160 кадров в секунду. В момент теста была активирована трассировка лучей и технология DLSS. Если внимательно посмотреть на тестирование видеокарты GeForce RTX 3090 в аналогичных условиях, то оказывается, что флагман достигает 72 кадра в секунду, а значит разница в производительности превышает 2.2 раза. Эксперты констатируют, что перед нами может быть как вполне достоверные сведения, так и обычный фейк. Мы советуем относиться к подобным утечкам спокойно, ведь ралли слухов стартовало. Инсайдеры будут забрасывать нас теми или иными тестами, а разобрать зёрна от плевел почти невозможно. Тот факт, что мы получили уже два подтверждения того, что GeForce RTX 4090 демонстрирует 2-кратный прирост, является обнадёживающим, но не гарантирует того, что так и будет.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Рухнула цена i9 12900K - смотри RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде В ДВА раза снижена цена RX 6600 RX 6600 за 30тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

В качестве примера можем привести шумиху вокруг анонса новой серии процессоров Intel Alder Lake. Каких только тестов мы не видели, а разница в производительности порой достигала двукратных значений. Вот только реальность оказалась куда более приземлённой, ведь никакого прорыва Core i9-12900K не принёс, а процессоры с малыми ядрами ещё долго портили имидж Intel. Как выяснилось, в играх гораздо выгоднее отключать малые ядра, а какое-то время и вовсе невозможно было запускать целый ряд тайтлов с защитой Denuvo. Примерно такая же ситуация сегодня разворачивается и с Core i9-13900K. Обычно после громких инсайдов приходит разочарование, но кроме предложения подождать, пока посоветовать вам нечего.