Переход Эфира на PoS состоится этой осенью, но точную дату ещё предстоит уточнить

Неделю назад состоялась онлайн-конференция разработчиков Эфира, в рамках которой стали известны ключевые детали перехода криптовалюты на стейкинг. Конференция получилась затянутой и жутко скучной. Даже те специалисты, которым было положено её досмотреть до конца, жаловались на частые повторы и медленный ход. Нам кажется, что всё это можно было уместить в 15 минут, но если у вас есть полтора часа свободного времени, то милости просим в наш материал, где есть соответствующее видео. Для всех остальных краткий обзор. Прежде всего были подведены итоги тестовой сети Ropsten, запущенной в начале июня. Разработчики отметили, что работа тестовой сети Sepolia, активация которой произошла в начале июля, идёт согласно графику. Предполагается, что количество ошибок окажется на допустимом уровне, после чего будет произведена коррекция блокчейна и запуск тестовой сети Goerli. Случится это 11 августа, что знаменует собой окончание всех предварительных действий, позволяющих перейти от майнингу к стейкингу.

Если всё пройдёт в штатном режиме, то уже 19 сентября случится так называемое слияние (The Merge), когда известная нас сеть Эфира объединиться с тестовой сетью Beacon Chain. Именно это и будет называться Ethereum 2.0. Наши читатели уже знают, что несмотря на громкие заявления алгоритм Proof of Stake (PoS) будет работать параллельно с Proof of Work (PoW) ещё очень долго. Фактически, после слияния мы получим эдакого Франкенштейна, и только со временем можно будет говорить о полном отказе от майнинга. Когда это случится, не знает никто. Именно поэтому фермеры ведут себя довольно дерзко, продолжая скупать видеокарты, а недавнее подорожание криптовалюты только придало им сил, ведь до сих пор никто из разработчиков не назвал точной даты блокировки PoW. В данном случае уже не важно в чём причина, ведь есть масса предположений и конспирологических теорий. Суть в том, что без работающей Бомбы сложности ничего сделать не получится, а разработчики побаиваются этого алгоритма по непонятным причинам.

Неделю назад разработчики успели поговорить о многом, но сообщество удивил факт отсутствия среди членов Виталика Бутерина, а также его полное игнорирование итогов собрания. Что же, вчера состоялась конференция сообщества EthCC, ежегодно проходящая в это время в Париже. Основатель Эфира провёл затяжное выступление, что позволило подвести итоги состояния криптовалюты на данный момент. Если вы хотя бы 10 минут послушаете Виталика, то придёте к выводу, что его почти не беспокоит переход на PoS. Несомненно, он подтвердил все озвученные ранее даты, но не исключил некоторых переносов, о чём мы также слышали от разработчиков. Также Бутерин назвал важность происходящего, ведь сообщество шло к этому много лет. И всё же, ключевым для Эфира называются другие изменения, реализация которых тревожит множество людей на планете и будет проводиться уже в 2023 году.

Прежде всего речь пошла о снижении эмиссии в сети Эфира. Это долговременный процесс, который осуществляется в рамках хардфорка London. На данный момент было сожжено 2.55 миллиона монет, что позволило снизить доходы майнеров за счёт уменьшения комиссий. Неясно, собирается ли Виталик сделать криптовалюту дефляционной, но пока накачивание сети новыми монетами происходит с завидной регулярностью. Особое внимание Бутерин уделяет безопасности, поскольку появляются всё новые угрозы, а значит блокчейн должен идти в ногу со временем. Но куда более важным считается увеличение пропускной способности сети. По словам Виталика, в будущем удастся достичь 100 000 транзакций в секунду. Сегодня цифры намного скромнее. К примеру, среднесуточный объём переводов в сети Биткоина достигает 250 000 транзакций, а в пиковые моменты достигал 500 000, но это приводило к большим проблемам и отложенным переводам. Для сравнения, Visa легко обрабатывает до 65 000 транзакций в секунду. Как видите, здесь преимущество выше на несколько порядков, поэтому пока неясно, каким образом всё это будет осуществляться. Но самый главный вопрос даже не в этом: кто вообще будет использовать блокчейн Эфира для такого гигантского количества переводов?

