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Майнить Эфир на видеокартах осталось недолго – стала известна дата перехода на PoS и Бомбу сложности
Если не случится ничего неожиданного, то уже 19 сентября стейкинг официально станет доступен, а традиционный майнинг пойдёт на спад
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Иногда кажется, что переход Эфира на алгоритм Proof of Stake (PoS) – это такой своеобразный пиар-ход, который не несёт разработчикам никакой пользы. На самом деле это на так, а причины далеки от заботы об экологии и перерасходе электричества. Точно также Виталик Бутерин не беспокоиться о полупроводниковом кризисе и резком подорожании видеокарт, ведь на кону большие деньги. Проблема в майнерском сообществе, которое объединилось в крупные группы и препятствуют введению тех или иных инициатив. Многие из них и вовсе лоббируют свои интересы во властных структурах, а в итоге в 2021 году не удалось даже начать тестовый переход, поскольку прибыльность криптовалюты превышала все мыслимые пределы. 

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Сегодня, когда майнеры вынуждены биться за выживание, проводить те или иные инициативы стало проще, а члены команды разработчиков уже не раз указывали на бесперспективность покупки видеокарт для майнинга. Несмотря на серьёзность Виталика Бутерина, даже среди наших читателей есть те, кто считает PoS неосуществимым предприятием и не верят в то, что в 2022 году переход от традиционной системы на стейкинг возможен. А зря, ведь в начале июня была запущена первая тестовая сеть Ropsten, а в начале июля – Sepolia. Вчера состоялась конференция разработчиков, в рамках которой мы узнали больше, чем за несколько предыдущих месяцев. Прежде всего стало известно о том, что тестирование идёт полным ходом, а недавно удалось изучить влияние блокировки функции MEV на работу сети. Речь идёт о спекулятивном получении прибыли за счёт сомнительных операций, что довольно популярно среди трейдеров. Разработчики согласились, что возникли некоторые проблемы, но всё это легко устранить при помощи небольшого обновления. 

Но самое главное было озвучено после этого. По словам разработчиков, 11 августа будет запущена финальная тестовая сеть Goerli, которая получит ряд исправлений и будет лишена основной части ошибок. Если всё пойдёт нормально, то переход на PoS состоится уже 19 сентября, а немногим ранее (за 2 недели до слияния The Merge) состоится обновление Bellatrix. Также нужно учитывать, что текущие даты верны только в том случае, если не будет новых сюрпризов и действительно масштабных дыр к коде блокчейна. В этом случае переход на стейкинг может быть перенесён на октябрь.

Также было уделено внимание и перспективному хардфорку Бомба сложности. Напомним, в задачи этого алгоритма входит увеличение времени, которое требуется сети на нахождение блока с Эфиром. Ожидалось, что за первые полгода после активации, доходность майнинга за счёт Бомбы сложности рухнет в 5 раз, что сделает переход на PoS более простым. 30 июня разработчики отвергли эту концепцию, что привело к переносу Бомбы сложности на начало октября. В ходе последнего разговора разработчики согласились, что поступили верно, но так и не сказали, планируют или нет активацию хардфорка в октябре. Нужно учитывать, что сам алгоритм давно вшит в сеть, а разработчики уже несколько раз переносили его активацию, которая уже давно могла бы сделать майнинг Эфира невыгодным. 

Сегодня многие наши читатели заметили, что курс Эфира резко пошёл вверх, обойдя по темпам Биткоин и многие другие активы. По мнению экспертов, причина в хороших новостях, поскольку разработчики впервые не только подтвердили финальную дату старта PoS, но и назвали результаты теста удовлетворительными. Теперь осталось только подождать, хотя есть мнение, что майнинг так быстро никуда не денется. Всё дело в том, что какое-то время традиционный способ добычи будет оставаться активен. Сколько точно, вам никто не скажет, но здесь уже больше решает потенциальная выгода, ведь без Бомбы сложности не обойдётся. В то же время, даже после 19 сентября вы сможете копать Эфир на видеокартах, ну а после искать альтернативные монеты. Сегодня нет ни одного токена, который мог бы сравниться с детищем Виталика Бутерина по прибыльности. Вполне возможно, что после слияния всё изменится. Ну а пока зафиксируйте в голове дату 19 сентября как первый шаг на пути к смерти майнинга. 

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#майнинг #эфир #стейкинг
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