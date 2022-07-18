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Первые тесты подтвердили 2-кратное преимущество GeForce RTX 4090 над NVIDIA GeForce RTX 3090
Есть все основания предполагать, что одна из моделей нового флагмана сможет перевалить за 20 000 баллов в тестовом пакете 3DMark Time Spy Extreme
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В последние годы стало доброй традицией выпускать новое поколение графических чипов каждые два года. Иногда бывают и сбои, но разработка архитектуры настолько сложна, что быстрее просто невозможно. При этом дабы не оставлять энтузиастов наедине с видеокартами годичной давности, NVIDIA и AMD выпускают улучшенные версии, которые могут похвастать более скоростной памятью и в целом более энергоэффективные и быстрые. Пожалуй, самые высокие ожидания перед выходом графических чипов были в 2020 году. Серия GeForce RTX 2000 вышла откровенно дорогой, поэтому многие решили пропустить текущее поколение. Инсайдеры рассказывали о невероятных прорывах, выкладывая настоящие и фейковые утечки вперемешку друг с другом, что запутывало даже видавших виды экспертов.

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Аналитики уверяли, что на этот раз нас ждёт настоящая конкуренция, ведь Лиза Су готовит тот самый Big Navi, а значит цены будут низкими. Увы, но вместо этого мы стали свидетелями полуторагодичной лихорадки майнеров, которые взвинтили цены до небес. Серия GeForce RTX 3000 так и не стала популярной, а GeForce RTX 3060, которому прочили успех, остался нишевым графическим чипом на руках у фермеров. Людям свойственно забывать негативный опыт, поэтому нет ничего удивительного в том, что мы снова ждём прорыва. Верим в обещания и надеемся, что уж на этот раз цены окажутся низкими, а производительность взлетит в 2 раза. Автор данного материала полагает, что в реальности мы увидим стандартный прирост до 60% на флагманах и до 40% на середняках, а стоимость новинок окажется намного выше, чем на предыдущее поколение. И всё же, небольшая надежда есть, хотя мы бы предлагали вам не ставить все карты на то, что синтетика и реальные показатели имеют реальную корреляцию.

Сегодня в объектив инсайдеров попали тесты в синтетическом пакете 3DMark Time Spy Extreme. Ознакомиться с ними можно выше. Как видите, новый флагман NVIDIA GeForce RTX 4090 набирает 19 000 баллов, тогда как GeForce RTX 3090 может предложить 10 285 баллов. Фактически, перед нами двукратное преимущество, но это ещё не всё. Дело в том, что результат по GeForce RTX 3090 – это среднее по пользовательским показателям по всем видеокартам на графическом чипе, тогда как 19 000 – это пока предварительные данные по эталонной модели (скриншот с тестами эталонной видеокарты ниже). Очевидно, что кастомные версии с лёгкостью перевалят за 20 000 баллов. Вообще всё это выглядит довольно любопытно. Вспомните, ведь буквально 2 года назад отметка в 10 000 баллов казалась нам нереалистичной, а сегодня мы с лёгкостью говорим о преодолении ещё более внушительных 20 000.

Как вы понимаете, GeForce RTX 3090 не является самой быстрой видеокартой текущей серии, но и GeForce RTX 4090 явно не будет самым быстрым представителем Ada Lovelace. Что и говорить, ведь даже Radeon RX 6950 XT набирает 10 743 балла, а GeForce RTX 3090 Ti с лёгкостью перешагивает планку в 11 тысяч баллов. Верить или нет утечке, вы решайте сами, мы же напомним, что внутри GeForce RTX 4090 находится 16 384 ядра CUDA, а тактовую частоту новинке прочат на уровне 3 ГГц. Изначально ожидалось, что флагман получит видеопамять стандарта GDDR6X со скоростью до 21 Гбит/с, но несколько дней назад Samsung анонсировала более быструю планку памяти GDDR6, способную разгоняться до 24 Гбит/с. Очевидно, что это перевернёт наше представление о скорости, ведь до ничего подобного не было.

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Кстати, если по некоторым характеристикам эксперты уже пришли к согласию, то с теплопакетом всё сложно. Некоторые до сих пор уверяют, что TDP флагмана достигнет 600 Вт, тогда как в более поздних утечках указаны менее впечатляющие 450 Вт. Сколько бы мощности не получила GeForce RTX 4090, есть все основания ожидать значительного роста теплопакета, ведь совсем недавно руководство AMD поделилось с нами любопытными откровениями. Было сказано, что к 2025 году теплопакет флагманов приблизится к 700 Вт, а это уже заявочка на новый рекорд.

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4090
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