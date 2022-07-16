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Флагманы NVIDIA сильно подешевели в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 стоит всего 106 590 рублей
Не забывайте, что рекомендованная цена этой видеокарты в РФ стартовала с 136 990 рублей
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Вчера NVIDIA сообщила о решении снизить цены на флагманы текущей серии. GeForce RTX 3090 Ti потерял сразу 500 долларов, после чего стал стоить 1500 долларов. Это всё ещё дорого, но ведь речь идёт о суперфлагмане, которые и не должен быть дешёвым. А вот GeForce RTX 3090 скинул 200 долларов, что позволило ему стать намного привлекательнее в глазах энтузиастов. Эксперты полагают, что такой шаг практически бесполезен, поскольку большинство геймеров ждёт выхода следующей серии графических чипов. 

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Вот только эти самые эксперты забывают о том, что бывают разные ситуации, когда просто нужно купить тут или иную видеокарту. Если вы слишком долго ждали, пытаясь подкопить денег, то сегодня самый лучший день для покупки флагмана, ведь все они неплохо подешевели. Что главное, на этот раз речь идёт о российских магазинах, а не о далёкой Европе или США. 

За 168 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3090 Ti. Как мы уже писали выше, пока в продаже нет ничего быстрее, а значит видеокарта обязательно найдёт своего покупателя. Подобные модели покупают зажиточные энтузиасты, а также те, кто не привык считать деньги. Если ваша финансовая подушка разрывается от переполнения, то мы настоятельно рекомендуем вам не идти на полумеры. Только здесь есть 24 Гб видеопамяти, работающие на 21 Гбит/с. Большинство геймеров увидят такое лет через 5, ну а вы уже завтра сможете оценить все преимущества высоких технологий. 

GeForce RTX 3080 Ti кажется нам более перспективной. Видеокарта почти не уступает флагманам, но в работе ведёт себя тише и греется меньше. 12 Гб видеопамяти достаточно для всех игр, ведь даже в разрешении 4К современные движки не научились использовать такое количество памяти. В связи с этим для сложных рабочих задач стоит купить видеокарту на 24 Гб, ну а для игр только GeForce RTX 3080 Ti. Напомним, что данный графический чип на старте продаж получил в РФ рекомендованную стоимость в районе 117 000 рублей, поэтому можно говорить о том, что официальная цена достигнута. 

Если вы действительно хотите купить флагманскую видеокарту, то спешите нажать на ссылку, ведь сегодня в продаже доступна GeForce RTX 3090 за 106 590 рублей. Никакого обмана, это полноценный флагман, а такая огромная скидка на модель производства Palit не понятна даже нам. Скорее всего, видеокарты разберут ещё до того, как вы прочтёте этот материал. Обычно, когда в Ситилинк завозят одну или несколько моделей по таким выгодным ценам, то уже к утру от них ничего не остаётся. Если вы не в курсе, то рекомендованная цена GeForce RTX 3090 на начало продаж составила 136 990 рублей. Что же, впервые за 2 года мы видим эту видеокарту по такой выгодной стоимости. 

Не успели на распродажу GeForce RTX 3090 – не расстраивайтесь, ведь за 94 390 рублей можно отхватить GeForce RTX 3080. Не думайте, что мы вам предлагаем обычную версию на 10 Гб видеопамяти. Ни в коем случае, ведь только обновлённая GeForce RTX 3080, которая имеет 384-битную шину и 12 Гб видеопамяти достойна называться флагманской видеокартой. По модели производства Palit никаких сюрпризов, а система охлаждения добротная и справляется со своими задачами без каких-либо проблем. 

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Ну и на сладкое есть Radeon RX 6800 XT, стоимостью 80 тысяч. Видеокарта имеет отличный потенциал и привлекает за счёт относительно низкой цены и наличия 16 Гб видеопамяти. Только подумайте, ведь у NVIDIA в таком ценовом диапазоне нет ничего похожего, а значит в будущем вы вполне можете получить дополнительный бонус в разрешении 4К за счёт этой переменной. Ну и не забывайте, что перед вами действительно мощная видеокарта, которая холоднее и тише аналогов из зелёного лагеря за счёт 256-битной шины. Нам кажется, что это оптимальный кандидат,  позволяющий не только влиться в ряды владельцев флагманов, но и не потратить все деньги, которые вы копили на поездку в Геленджик. 

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#видеокарты #geforce rtx 3090 #оптимальные ценовые предложения
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