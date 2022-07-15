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NVIDIA передумала снижать рекомендованные цены на видеокарты – скидка будет временной
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Не секрет, что сегодня NVIDIA находится в сложном положении. Многие наши читатели полагают, что всё это полностью заслуженно, ведь Дженсен Хуанг сделал всё возможное, чтобы майнеры скупали видеокарты, а геймеры полтора года сидели и смотрели на это безобразие через экран монитора. В Европе и США цены начали приходить в норму, а в России только приближаются к рекомендованным. Не стоит забывать, что речь идёт о рекомендованных на 2020 и 2021 года, когда курс рубля был намного ниже, а значит каждый раз покупая видеокарты вы ощутимо переплачиваете в долларах. Можно сколько угодно фантазировать на тему того, что вы получаете заработную плату в рублях, но ведь ввозятся видеокарты в долларах. 

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Мы не знаем, кто и сколько зарабатывает на перепадах курса, но недостатка денег у этих ребят точно нет. Возвращаясь к Дженсену Хуангу стоит отметить, что он действительно открыто лгал геймерам, давая обещания, которые не собирался выполнять. Производство графических чипов увеличивалось медленно, а реально бороться с майнерами никто и не планировал. В результате сегодня склады NVIDIA и партнёров забиты видеокартами. Фермеры уже не видят перспективы для наращивания мощностей, а значит покупать такое количество геймерской продукции просто некому. На этом фоне появились слухи о том, что релиз графических чипов следующего поколения откладывается. Насколько подобные утечки соответствуют действительности, сказать сложно, ведь пока официальных подтверждений или опровержений мы не слышали. 

Нет никаких сомнений, что NVIDIA не получит ожидаемой прибыли, а в настоящее время идёт борьба за то, чтобы реализовать как можно больше видеокарт до того, как нужно будет выпускать новую линейку. Теоретически, Дженсен Хуанг мог бы и подождать, но на пятки уже наступает Лиза Су. Если вы думали, что руководство NVIDIA сидит без дела, то сильно ошиблись. Недавно стало известно о запуске щедрой акции, в рамках которой всем покупателям флагманов будут дарить игры на 130 долларов. Геймеры не успели переварить эту информацию, как вчера на их головы свалились скидки. Сообщалось, что NVIDIA скинула рекомендованную цены на линейку флагманов. Сильнее всего это отразилось на GeForce RTX 3090 Ti, которая потеряла сразу 500 долларов и должна стоить 1500 вечнозелёных. Обычная версия GeForce RTX 3090 скинула 200 долларов, ну а GeForce RTX 3080 Ti – всего 100. При этом за обновлённую GeForce RTX 3080 на 12 Гб попросят 800 долларов. 

Казалось, что пришла настоящая оттепель, лёд тронулся, а значит уже вскоре мы увидим дешёвые видеокарты, которые бедолага Дженсен Хуанг начнёт продавать ниже рыночных цен, но не тут-то было. Сегодня появился пресс-релиз, в рамках которого представители NVIDIA разъяснили свою позицию. Ни о каких проблемах с переполнением складов там не сообщают, что логично, а вместо этого снова пытаются заигрывать с геймерами. Зелёные утверждают, что хотят порадовать любителей компьютерных игр, которые долго страдали от дефицита видеокарт и высоких цен. Именно поэтому кроме промокода с играми решено ещё и скинуть цены на флагманы. Однако, длиться такой праздник невиданной щедрости будет недолго. Когда стоимость снова вернётся к рекомендованной не знает никто, но в данном случае стоит помнить, что Дженсен Хуанг ничего не делает просто так.

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Скорее всего, в 4 квартале NVIDIA будет вынуждена выпустить графические чипы нового поколения. Даже если они окажутся всего на 50% быстрее, это позволит ощутимо нарастить количество кадров в секунду. Поставить на новинки высокую стоимость не выйдет, ведь рынок и так перенасыщен, а делать бумажный релиз бесполезно, ведь спрос на пустом месте не возникнет. Это значит, что своеобразный подарочек не такой уж и выгодный. В то же время, если речь идёт о геймерах, которые уже устали от томительных ожиданий, то для них скидка действительно выгодна. Ну и не стоит забывать, что российских геймеров всё это не касается, поэтому можно расслабиться, скидок не будет. 

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#nvidia #видеокарты
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