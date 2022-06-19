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Суперфламган NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti может получить мощность до 800 Вт – Tom’s Hardware
Вот только о сроках выхода такой видеокарты инсайдеры пока умалчивают
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Предполагалось, что новое поколение графических чипов NVIDIA Ada Lovelace поступит в продажу в июле 2022 года. Если вы в последнее время смотрели на календарь, то могли заметить, что уже середина июня, а никаких анонсов до сих пор не было. Мало того в интернете мы не видели ни одного теста инженерного образца. Всё это может означать только одно: ожидать релиза раньше октября не приходится. Инсайдеры полагают, что второй месяц осени является наиболее вероятным для старта продаж флагмана, но тут же указывают, что все остальные графические чипы и вовсе буду выпускаться с большими задержками. Якобы, GeForce RTX 3080 может заглянуть к нам только к ноябрю, а GeForce RTX 3070 – не раньше декабря текущего года.

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На самом деле никаких правдоподобных утечек, подтверждающих указанные выше сроки, мы не видели. Дженсен Хуанг хранит молчание, а среди технологических инсайдеров царит неразбериха. Сюда же прибавьте абсолютно непонятную ситуацию с новой серией графических чипов AMD следующего поколения. Очевидно, что красные совершенно не так сильно интересуют игровую общественность, но не до такой же степени всё плохо. Совсем недавно в прессу попала маленькая утечка, в рамках которой сообщалось о планах выпустить настоящий суперфлагман Radeon RX 7950 XT. Якобы, если производительности обычной видеокарты Radeon RX 7900 XT для победы над зелёными окажется недостаточно, то инженеры AMD могут сложить две чипа Navi 31, представив монструозную конструкцию. На этом данные обрываются, при этом создаётся ощущение, что Лиза Су вообще ничего не готовит, поскольку нет ни сроков, ни других подробностей.

Совсем другой маркетинговый подход использует NVIDIA, а инсайдеры подхватывают любые слухи, которые появляются на геймерском небосклоне. На этот раз мы снова возвращаемся к максимальному пределу мощности флагманов, основанных на чипе AD102. Так, если ранее утверждалось, что видеокарта сможет достичь 900 Вт, то позднее появились подробности, согласно которым реальный уровень TDP для GeForce RTX 4090 не превысит 550 Вт, тогда как прокачанная версия GeForce RTX 4090 Ti вполне может получить заветные 900 ВТ. Сегодня инсайдеры уточнили, что пиковый порог для AD102 равен 800 Вт, поэтому ни о каких рекордах потребления не может быть и речи. Пиковые показатели будут незначительно превышать то, что мы уже видели на GeForce RTX 3090 Ti, но выше 600 Вт GeForce RTX 4090 сжигать не будет. Что до GeForce RTX 4080, то здесь геймеров ждут более скромные 450 Вт (AD103), ну а дальше показатели будут только снижаться.

А вот с мобильным сегментом на этот раз не всё так плохо. Дело в том, что настольная видеокарта GeForce RTX 3080 имеет предел мощности 370 Вт. Это значение зафиксировано в прошивке, ну а видеокарты в ноутбуки подвезли двукратное снижение показателей TDP. Это привело к тому, что многие производители начали экспериментировать с мощностью, что привело к сильному падению производительности. Особенно это заметно на сверхтонких игровых моделях. Согласно представленной таблице, на этот раз в некоторых случаях срезать придётся уже не половину мощности, а большую часть. Неясно, как это повлияет на итоговую производительность мобильной видеокарты.

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RTX 4000 в продаже за 100тр
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3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
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3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Напомним, согласно предварительным утечкам, на роль самой быстрой видеокарты претендует GeForce RTX 4090 Ti, которая может получить 18432 ядер CUDA, 24 Гб памяти со скоростью до 24 Гбит/с и тот самый TDP до 800 Вт. Вот только появится такая видеокарта уже в 2023 года, а пока стоит подождать первых тестов GeForce RTX 4090, поскольку именно она первой поступит в продажу уже этой осенью.

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#видеокарты #geforce rtx 4090 ti
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Sheshenbek
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Шляпа
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ахахах
16:09
ненужна ни эта карта,ни сварочный блок ней
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RangerXP
16:08
коктейль Молотова из России? Хороший пример ... финского изобретения.
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
Зю
16:05
Чего только не скажешь, чтобы поднять с колен падающие акции Теслы
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taurus88
16:04
пока да. но если рогозин будет поменьше писать в твиторе и побольше эффективно манагерить роскосмос, то ситуация может в ближайшие годы выправиться. но тут есть много неожиданных факторов тоже. всяко...
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Zorro
16:02
Последний раз была мембранная в игре то кнопка за пала. то не работает постоянно чистить пяточки подумал нах надо и попрощался с ней зачем этот лишний гемор.
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16:00
по гугли в инете не надо мне втирать про хлам что он типа хороший.
Обзор ультратонкой оптической клавиатуры Keychron K7 65%
taurus88
15:59
ахах, ну я не сомневался какого роду племени оно.
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
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