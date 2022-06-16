Нет никаких достоверных данных о том, что такая видеокарта действительно готовится к выходу

Уже несколько месяцев инсайдеры и эксперты спорят о том, каким будет следующее поколения графических чипов NVIDIA и AMD. Традиционно, зелёные интересуют аудиторию больше, поэтому чаще всего в прессе мелькает GeForce RTX 4090. Предполагается, что именно этот графический чип станет самым быстрым в 2022 году. Прежде всего нужно учитывать, что вся информация строится на утечках и слухах, каждый из которых может оказаться неточным или ложным. Именно на основе этих данных тысячи журналистов пишут материалы, делая глубокомысленные выводы. Вот и получается, что отличить правду от вымысла крайне сложно.

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Ожидается, что GeForce RTX 4090 получит 16 128 ядер CUDA, привычные 24 Гб видеопамяти и 384-битную шину. Благодаря переходу с 8-нм технологических норм на 5 нанометров и архитектурным улучшениям удастся удвоить производительность, а значит нас ждёт чуть ли не революционная серия Ada Lovelace. В то же время инсайдеры уверяют, что в 2023 году дабы закрепить отрыв от конкурента в продажу поступит видеокарта на базе полноценного флагманского чипа с 18432 ядрами CUDA. Это может быть очередной наследник линейки Titan, ключевым отличием которого станет внушительный теплопакет до 900 Вт. GeForce RTX 4090 должен выйти в октябре, а вот GeForce RTX 4080/4070 будут медленно поступать на прилавки магазинов в ноябре и декабре. Ну а мечтать о недорогих видеокартах новой серии в текущем году не приходится.

И вот на фоне всей этой информации многие стали забывать, что Лиза Су не собирается сидеть сложа руки. Так, самая настоящая битва титанов на этот раз разразится именно среди флагманов, а самая быстрая видеокарта красной команды не только не будет уступать GeForce RTX 4090, но и просто обязана превзойти её по всем показателям. И вот здесь нас ждёт ключевое противоречие. Дело в том, что графический чип Navi 31 должен получить всего 12 288 шейдеров (аналог ядрам CUDA), а значит будет меньше и теоретически слабее конкурента. Якобы, дабы получить достаточно высокую производительность, инженеры AMD впервые в истории установили на флагман 384-битную шину, а увеличить реальную скорость в играх должно немалое количество Infinity Cache в размере 384 Мб. Также упоминается крайне высокая тактовая частота ядра, достигающая 3 ГГц и теплопакет до 350 Вт. Но хватит ли это для того, чтобы положить Дженсена Хуанга на лопатки?

Сегодня инсайдеры рассказали, что где-то глубоко в застенках AMD готовится настоящий монстр. Это будет суперфлагман, задача которого состоит в закреплении за красными первого места, если Radeon RX 7900 XT не справится со своими задачами. Предполагаемый Radeon RX 7950 XT (неофициальное название) получит 16 тысяч шейдерных блоков, что позволит ему приблизиться по теоретической производительности к флагману NVIDIA. И вот здесь и возникает главная дилемма. Создавать с нуля новый графический чип для одной видеокарты слишком дорого, поэтому есть все основания предполагать, что инженеры могут пойти на соединение двух уже готовых графических ядер. Ну а в результате такая видеокарта получит 32 Гб видеопамяти и просто обязана стать самой быстрой на рынке.

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Ну а нам с вами не так важно, кто выпустит более быструю видеокарту, ведь по итогам 2021 года можно было сделать вывод, что выигрывает тот, кто поставит на рынок больше графических чипов по вменяемым ценам. Престиж и награды – это здорово, но рыночная доля – это реальные деньги. Дела у красных на графической ниве и так идут не очень хорошо, ну а если вместо того, чтобы сосредоточиться на решение реальных задач, там начнут гнаться за лидером, то недорогих видеокарт мы не увидим от слова совсем. Но не будем забегать далеко вперёд, ведь инсайдеры могли и придумать всю прочитанную вами информацию. Источник.