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Zelot За пост начислено вознаграждение
Видеокарты Intel Arc не поддерживают процессоры AMD, а Arc A380 всего на 4% быстрее Radeon RX 6400
При этом Arc A380 стоит 153 доллар и будет продаваться только в Китае. Ну и вполне возможно, что поддержка процессоров AMD появится позднее
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Где-то в 2020 году появилась надежда на то, что завышенные цены на видеокарты удастся обуздать за счёт появления третьего игрока. Всё дело в том, что NVIDIA и AMD давно поделили рынок. Результат не в пользу красных, но Лиза Су неплохо зарабатывает за счёт игровых приставок, поэтому может позволить своему племяннику отхватить большую часть продаж. Вот только вместо снижения цен в 2021 году мы увидели трёхкратный рост стоимости и масштабный дефицит. Ворваться на рынок в такой ключевой момент Intel не смогла, продолжая подкармливать фанатов байками и скором появлении серии графических чипов Arc Alchemist. Теоретически, продажи должны были начаться к марту, но пока скромная Arc A380 была анонсирована только на китайском рынке.

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Intel провела скудную презентацию, выбрав для сравнения жутко медленную видеокарту Radeon RX 6400. Судя по всему, ничего более жалкого на рынке просто не было, поэтому руководство компании решило, что уж самую бюджетную карточку AMD удастся обойти с большим запасом. Согласно представленному графику, разница составила 21% в пользу Arc A380. Назвать это победой не поворачивается язык, ведь за 150 долларов геймеры получила откровенный проходняк. Ну а учитывая тенденцию к падению рынка, можно и вовсе забыть о планах захвата сколько-нибудь серьёзной рыночной доли. Не добавляет оптимизма снижение курса криптовалют, а Эфир вот-вот рухнет на дно. Ясно, что синие выбрали самое неподходящее время для релиза, а значит руководству компании придётся туго.

Но вернёмся к нашим 21%. По данным 3DCenter, всё это обычная фикция, ведь реальная разница между Arc A380 и Radeon RX 6400 не превышает 4% в пользу первой. Всё это печально и удручающе, ведь такая низкая производительность тянет за собой и всю линейку. На основании этого, инсайдеры пересмотрели предположительную производительность старших графических чипов. Так, если раньше считалось, что Arc A780 сможет на равных тягаться с GeForce RTX 3070, то на основе подсчётов 3DCenter, ей с трудом покориться производительность уровня GeForce RTX 3060 Ti. И это оптимистичный прогноз, а в реальности всё может оказаться куда хуже. Всё дело в том, что рост количества кадров не обладает линейными показателями исходя из теоретической мощи самой видеокарты. Именно поэтому есть все основания ожидать крайне медленную и разочаровывающую линейку. Не забывайте, что Intel планировала продавать свои видеокарты крайне дорого, надеясь на майнеров и высокий спрос среди геймеров. В сложившейся ситуации спрос может оказаться нулевым, а значит руководство синей команды явно передержало новую линейку намного дольше, чем нужно.

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Но всё это полбеды, ведь даже купив новую видеокарту вы можете получить чёрный экран или падение производительности. Всё дело в системных требованиях, ключевым из которых будет наличие поддержки Resizable BAR. Если вы забыли, то это технология, позволяющая ускорить производительность системы и была впервые предложена AMD. Там технология известна под именем Smart Access Memory, ну а у Intel без Resizable BAR можно даже не покупать новую видеокарту серии Arc Alchemist. Поскольку поддержка имеется только у процессоров 10-го, 11-го и 12-го поколений, то всем остальным придётся туго. Что любопытно, не указана и поддержка процессоров AMD, поэтому остаётся только надеяться на то, что это ошибка. К слову, Resizable BAR доступна по умолчанию на процессорах Ryzen 3000 и Ryzen 5000, но никто не знает, что вообще придёт в головы инженерам Intel.

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#видеокарты #arc alchemist #arc a380
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