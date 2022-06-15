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Бюджетная видеокарта Intel Arc A380 получила завышенный ценник и низкую производительность
При этом купить видеокарту можно только в Китае
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Если внимательно изучить новости о выходе первой линейки видеокарт Intel на графический рынок, то складывается такое ощущение, что руководство компании явно переоценило свои способности. Правильнее будет сказать способности инженеров, которые не только не смогли создать прорывную архитектуру, но и никак не укладываются в сроки. Выход графических чипов переносился уже много раз. Последним сроком, дальше которого отступать просто нельзя, значился конец первого квартала текущего года. Что же, через 15 дней завершится второй квартал, а воз и ныне там. Если ещё полгода назад из каждого утюга эксперты вещали о большом прорыве и появлении третьего игрока, то сегодня уже никто не верит в способность синих на равных конкурировать с NVIDIA и AMD. Есть скромные надежды, что в среднебюджетном сегменте удастся слегка пошуметь, но на этом пока все прогнозы и завершаются. А ведь ещё недавно мы спорили, сможет ли Arc A770 обойти GeForce RTX 3080, либо флагман Intel останется прямым конкурентом для GeForce RTX 3070.

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Что же, сегодня случилось знаменательное событие, ведь Intel совершенно внезапно анонсировала бюджетную видеокарту Arc A380. Это первый настольный представитель архитектуры Xe-HPG, основанный на графическом чипе ACM-G11. На самом деле это всё только звучит красиво, а в реальности перед нами жутко медленная видеокарта без всякого потенциала и откровенно завышенной ценой, но обо всём по порядку. Новинка получила 6 Гб видеопамяти GDDR6, тактовую частоту которой удалось зафиксировать на отметке 16 Гбит/с, что весьма неплохо. В то же время здесь скромная 96-битная шина, что сводит на нет все усилия инженеров, ведь реализовать нормальную пропускную способность в таких условиях просто невозможно (всего 192 Гб/с).

Выше можно увидеть несколько сомнительных тестов. Не удивляйтесь, что они на китайском, ведь пока видеокарта анонсирована только в Поднебесной. Почему так, не знает никто, но пока именно простые китайские геймеры получать уникальный шанс насладиться ультимативной производительностью Arc A380. Или нет, ведь производительность здесь крайне низкая. По непонятной причине Intel решила выбрать в качестве соперника супербюджетную Radeon RX 6400, заявив о том, что Arc A380 на целых 25% быстрее. Оставим на совести руководства синих такое заявление, ведь в реальных играх у синей новинки всё очень плохо. Есть тесты, в которых даже старушка GeForce GTX 1650 Super обходит Arc A380. Учтите, что первая может похвастать теоретической мощностью на уровне 4.4 TFLOP, тогда как вторая – до 5 TFLOP. Очевидно, что GeForce GTX 1660 окажется быстрее, а до GeForce GTX 1660 Super Arc A380 ещё очень далеко.

Что до цены, то официально в Китае Arc A380 будет стоить от 1030 юаней. Поскольку за пределами страны встретить видеокарту будет невозможно, то нам остаётся только констатировать, что в переводе на американские деньги, это 153 доллара. Судя по всему, где-то в руководстве Intel завелись фантазёры. Графический рынок находится у самой пропасти, ведь майнинг уже фактически мёртв. Майнеры сливают видеокарты, а курс Эфира бьёт всё новые антирекорды. Хороших новостей нет, а впереди криптозима. Неясно, какую производительность получат более мощные видеокарты серии, но пока Arc A380 предложить геймерам нечего. Перед нами крайне медленная и дорогая модель, покупать которую не стоит.

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Кстати, китайский производитель Gunnir уже анонсировал собственную видеокарту Arc A380 Photon. Она получила более высокую тактовую частоту (2450 МГц против эталонных 2000 МГц) и теплопакет до 92 Вт (75 Вт в референсной комплектации). Ну а инсайдеры уверяют, что ожидать появления в других регионах Arc A380 не стоит в ближайшие месяцы.

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#видеокарты #intel arc a380
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k@mikadze
12:20
Да можно просто на ньюегг через крипту и бандерольку или алибабе с русской карты ещё дешевле купить, без всякого Казахстана.
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