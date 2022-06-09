Важно помнить, что ферму нужно обслуживать, а иначе видеокарты не проживут и года

Видеокарты дешевеют, производство графических чипов растёт, а доходы AMD и NVIDIA падают. Всё это звенья одной цепи, ведь Эфир дешевеет, а майнинг становится невыгодным. Уже давно прошли времена, когда можно было отбить вложения за полгода, а сегодня впору говорить о том, что на новых графических чипах вернуть инвестиции не представляется возможным. Всё это звучит словно бальзам на израненные длительным ожиданием души геймеров, а впереди у фермеров ещё более сложные времена. Всё дело в том, что буквально вчера была запущена финальная тестовая сеть, которая окончательно закроет двери перед майнерами, выставив на улицу сотни тысяч любители Эфира. Почитайте больше в нашем материале, а мы вернёмся к изложению материла.

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Есть достаточно большая группа майнеров, занимающаяся добычей Эфира 2-3 года. Эти ребята уже давно отбили вложения, а сегодня просто собирают монетки, предпочитая сохранить их до лучших времён. Никто не знает, что принесёт стейкинг, а некоторые и вовсе полагают, что в будущем криптовалюты подорожают. Ну а обычные пользователи уверены, что все майнеры – это самые настоящие лентяи, которые лежат на боку и наслаждаются жизнью. Если верить блогеру CryptoLeo, фермеру требуется не только постоянное развитие, но и непрерывный контроль за работающими мощностями. Сегодня он решил показать нам несколько ригов, каждый из которых имеет различные графические чипы, отличается температурным режимом, а значит требует уникального подхода к обслуживанию.

Большую часть работающих ферм составляют видеокарты, купленные несколько лет назад, и это ещё цветочки, ведь есть риг, состоящий из полумёртвых моделей, ни на одной из которых не функционирует кулер. Блогер отмечает, что они уже много раз отбили вложения, поэтому будут работать до тех пор, пока не сгорят. Для отвода тепла используется система из неизвестного ASIC-майнера. Риг включает несколько Radeon RX 580 и Radeon RX 480, а благодаря такому незамысловатому охлаждению ни одна видеокарта не перегревается.

В одном из ранних видео CryptoLeo рассказывал о том, что необходимо помнить о своевременном переводе фермы на летнее время. Это значит, что нужно провести профилактику каждой видеокарты вне зависимости от того, насколько хорошо она работает. Все проблемные кулеры лучше заменить не дожидаясь, когда они внезапно остановятся, а видеокарта просто сгорит. В данном случае сам блогер немного затянул, но пообещал в самое ближайшее время исправить оплошность. Ну а пока у некоторых ригов есть проблемы с кулерами, CryptoLeo решил подойти к вопросу кардинально. Он установил несколько дополнительных системы отвода тепла и притока воздуха, что позволяет держать видеокарты в полном порядке.

Если вы никогда не видели работу нескольких ригов, то будете неприятно удивлены шумом, который издаёт вся ферма. Ясно, что держать такое даже в отдельной комнате в летний период некомфортно. Самое оптимальное решение – это загородный или частный дом, где вас не побеспокоят любопытные соседи. В комнате царит просто невообразимый шум, ну а блогер заявляет, что пока система охлаждения работает на 50% мощности. Трудно даже представить, как гудит эта небольшая ферма, когда летняя жара вынуждает поднимать скорость вращения кулеров до 80% и выше.

В данном материале блогер не касался темы разгона, но ранее он же рассказывал, что предпочитает откатывать некоторые видеокарты на штатные частоты. Особенно это касается флагманов, а также моделей, работающий 3 и более лет. К примеру, проблемный риг с мёртвыми кулерами в строю как минимум 3 года, а некоторые видеокарты уже 5 лет копают Эфир с небольшими перерывами на техническое обслуживание.

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