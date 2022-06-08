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Переход Эфира на Proof of Stake стал ещё ближе – разработчики запустили сеть Ropsten Ethereum 2.0
Если всё пойдёт по плану, то переход состоится уже в августе этого года
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Многие наши читатели прекрасно разбираются в криптовалютах. Некоторые уже успели поучаствовать в том или ином проекте, а самые удачливые даже заработали во время майнинговой лихорадки. Стоит признать, что большинство жителей РФ с трудом отличают Биткоин от Эфира, поэтому есть смысл провести небольшой ликбез. Поскольку во время добычи криптовалют используется максимальная вычислительная мощь видеокарт и процессоров, то одной из главных проблем стало высокое потребление электричества. Особенно активны фермеры, копающие Биткоины, но любители добывать Эфир на видеокартах прочно закрепились на втором месте.

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Единственным логичным решением будет отказ от существующих алгоритмов в пользу стейкинга. Proof of Stake (PoS) неизбежен, а некоторые эксперты полагают, что в скором времени даже Биткоин станет недоступен для традиционного способа добычи монет. Путь Эфира на PoS уже длится несколько лет, а разработчики стабильно несколько раз в год пишут о скором отказе от майнинга. Долгое время всё ограничивалось обещаниями, но уже в 2022 году прошло несколько значимых тестов, каждый из которых не стал окончательным, поскольку было найдено множество ошибок. Очевидно, что переводить сеть на дырявый алгоритм никто не будет, но момент истины уже близок.

Сегодня команда Ethereum Foundation рассказала о ключевом этапе, когда была запущена новая тестовая сеть Ropsten. В данном случае мы получили PoS и полноценный Ethereum 2.0 в миниатюре, в рамках чего будут отлавливаться оставшиеся дыры. Вы можете посмотреть видео по ссылке, ну а мы подытожим: первые транзакции прошли успешно, а новые блоки генерировались исправно. Спустя какое-то время появились некоторые вопросы к части блоков, но Тим Бейко пообещал решить возникшие проблемы в кратчайшие сроки. Предполагается, что это будет небольшое обновление с исправленным кодом.

Эксперты уже подключились к тестированию и заявляют, что система действительно работает именно так, как обещали разработчики. Важно учитывать, что перед нами одна из последних тестовых сетей. Вполне может быть, что именно на Ropsten завершится длительный период проб и ошибок, результатом которого станет полноценный перевод текущей сети Ethereum 1.0 не Ethereum 2.0. Разработчики пока стараются на сроках не зацикливаться, но указывают на вторую половину августа. Как вы понимаете, очень многое будет зависеть от способности сообщества быстро устранять те или иные ошибки сети. В то же время питать иллюзий на тему скорого отказа от майнинга мы бы вам не рекомендовали.

Всё дело в том, что даже после перехода Эфира на PoS копать криптовалюту на видеокартах будет можно. Решить проблему должна была Бомба сложности. Напомним, это сложный алгоритм, который был заложен в систему относительно давно. Предполагалось, что он заложит основы для перехода за счёт уменьшения чистых доходов во время майнинга. Реализовать это планировалось за счёт увеличения времени выпадения каждого нового блока с монетами Эфира. За первые полгода после активации Бомбы сложности доходы майнеров могли упасть до пяти раз, но совсем недавно разработчики криптовалюты решили перенести долгожданный взрыв Бомбы сложности на вторую половину августа. Получается, что тесты идут, есть вполне конкретные результаты, но в целом ничего не происходит, а сроки постоянно переносятся. Мы не удивимся, если всё это снова откатится на конец 2022 года, а там и до 2023 рукой подать. Ну а как всё будет на самом деле мы с вами увидим уже в августе.

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#криптовалюты #эфи
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