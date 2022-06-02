Ранее утверждалось, что GeForce RTX 4090 потребует как минимум 900 Вт

Уже несколько месяцев мы сталкиваемся с противоречивыми слухами относительно графических чипов следующего поколения. Вне веского сомнения, в центре всего этого информационного шума располагается NVIDIA. Дженсен Хуанг не торопится с анонсами. Этот парень пришёл на рынок очень давно и прекрасно знает, что чем томительнее будет ожидание, тем выше спрос на готовую продукцию. Если обратиться к официальным заявлениям представителей NVIDIA, то вырисовывается противоречивая картина. С одной стороны, нам рассказывают о том, что дефицита больше нет, а цены начали возвращаться к рекомендованным. Одновременно с этим оказывается, что спрос на видеокарты снижается, но майнеры могут снова начат добывать Эфир, ведь последний оплот в виде алгоритма LHR уже пробит. Кто-то пытается всё это анализировать, но мы предлагаем просто подождать, ну а дабы ожидание не было изнурительным, давайте изучим очередную порцию слухов относительно графики следующего поколения NVIDIA Ada Lovelace.

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Прежде всего хорошие новости: судя по всему, инженеры зелёной команды смогли решить проблемы с горячим ядром, поскольку инсайдеры уверены в том, что теплопакет GeForce RTX 4090 будет зафиксирован на отметке в 450 Вт. При этом уточняется, что TGP может быть расширен до 600 Вт в случае, если конечная производительность окажется недостаточной. Не стоит забывать, что в данном случае инженеры не всесильны, а значит по мановению волшебной палочки подобные вещи не решаются. Ну и учитывайте простой факт: чем более требовательной по питанию будет видеокарта, тем она окажется дороже для конечного потребителя. Здесь всё очень просто, ведь потребуются более качественные детали, ну а партнёры NVIDIA не планируют отказываться от своей маржи.

Инсайдеры сообщают, что даже сегодня кристалл AD102, на основе которого и будет выпущен графический чип GeForce RTX 4090, всё ещё находится на стадии теста. Но уже сейчас нет никаких сомнений, что видеокарта сможет обойти GeForce RTX 3090 как минимум в 2 раза по чистой производительности. Предполагается, что прирост может оказаться и выше, но в данном случае многое будет зависеть от способности инженеров выжать из графического ядра максимум. Ну а сделать это планируется за счёт сверхплотной упаковки кристаллов. Предполагаемый диапазон увеличения теоретической производительности варьируется от коэффициента 1.75 до 2.50 по сравнению с существующими флагманами.

В связи с этим можно сделать вывод, что бежать в магазин за блоком питания на 1000 Вт не нужно. Инсайдеры раздобыли схематическое изображение печатной платы GeForce RTX 4090, а после детально его проанализировали. По их словам, графический чип оснащён 24-фазной системой питания. Основным станет 16-контактнтый PCIe 5.0, тогда как остальные фазы на себя возьмёт 16-контактнтый PCIe. Также утверждается, что первые инженерные образцы попадут в руки партнёров не раньше середины июля. Тестирование продлится как минимум месяц, ну а релиз стоит ждать в сентябре.

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Что до менее скоростных видеокарт, то даже GeForce RTX 4070 сможет рассчитывать на видеопамять стандарта GDDR6X. Это позитивно скажется на пропускной способности, а в результате повысит показатели производительности на предтоповых видеокартах. Всё это выглядит неплохо, но в реальности слухов на эту тему так много, что крайне сложно понять, кому из инсайдеров стоит доверять. Мы не призываем вас слепо верить в двукратный рост, но уж слишком много проверенных источников говорит в пользу революционного скачка в быстродействии между поколениями.