Одновременно с этим представители NVIDIA заявили, что каждый третий владелец видеокарт производства NVIDIA совершил покупку графических чипов новых серий в последние 4 года

Мы продолжаем вас знакомить с квартальным отчётом NVIDIA, в рамках которого прессе стали известны некоторые детали работы компании за первые три месяца 2022 года. Прежде всего Колетт Кресс (финансовый директор) заявила, что дефицита графических чипов не ожидается. Якобы, поставки вышли на докризисные показатели, что позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. На вопрос относительно потери рынка РФ госпожа Колетт заявила о том, что российские геймеры давали не больше 4% общей прибыли, поэтому потеря будет незначительной. Мы уже писали, что очень сильно сомневаемся в этих данных, поэтому оставим подобные измышления на совести ребят из NVIDIA.

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Может показаться, что финансовый отчёт пропитан оптимизмом, вот только на самом деле там всё не так просто, ведь прогноз на второй квартал выглядит не так радужно. В качестве причины падения продаж видеокарт называются локдауны в Китае, когда на рынок поступило меньше готовой продукции. Вполне возможно, что частичная остановка производства графических чипов Китае действительно оказала негативное влияние на продажи во 2 квартале, вот только есть масса свидетельств того, что главная причина состоит в другом. Но, прежде чем озвучивать всё это, дадим слово Колетт Кресс. Так вот, она уверяет, что не меньше 30% всех владельцев видеокарт NVIDIA владеют последними двумя сериями, поддерживающими трассировку лучей.

Похоже, госпожа Колетт лукавит, ведь она не только выдаёт желаемое за действительное, но и откровенно манипулирует фактами. Нет никаких сомнений в том, что старые видеокарты выходят из строя, а значит за прошедшие 4 года (почти четыре) количество новых моделей GeForce RTX действительно достигло 30% от всех активных графических чипов. Вот только Колетт Кресс совсем забыла о майнерах, которые весь 2021 года не давали геймерам покупать новинки, а цены были такими, что большинство любителей компьютерных игр и вовсе предпочло перейти на консоли.

Создаётся ощущение, что нам дают какие-то противоречивые сведения. С одной стороны, Колетт Кресс ожидает падение спроса среди майнеров, поскольку переход Эфира на PoS приведёт к тому, что фермеры откажутся от закупок новых графических чипов. Даже сама госпожа Колетт считает, что это приведёт к падению цен на видеокарты, но тут же вспоминает о недавнем взломе алгоритма LHR. Напомним, благодаря блокировке хешрейта удалось снизить эффективность добычи Эфира на большей части новых видеокарт, что ощутимо повлияло на доходы майнеров. Видеокарты перестали быть привлекательными, но недавний взлом может привести к новой волне спроса на серию GeForce RTX 3000 среди майнеров. Так чего нам ожидать? Если во втором квартале продажи снизятся, то есть все основания считать, что это происходит из-за отсутствия спроса среди майнеров. В то же время, уже сегодня заметно, что видеокарты в ЕС и США дешевеют, а значит разблокировка хешрейта не привела к позитивным изменениям. Курс Эфира падает, на носу Ethereum 2.0, а майнеры просто не готовы тратить на видеокарты деньги.

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Ну и не стоит упускать из внимания тот факт, что немало геймеров ждёт появления видеокарт следующего поколения в продаже. Некоторые просто хотят как можно дешевле купить видеокарту на вторичном рынке, ну а энтузиасты уже накопили достаточно денег, чтобы сразу же взять себе очередной флагман GeForce RTX 4090. Кстати, вчера появилась утечка, в рамках которой можно изучить предварительные характеристики этого и других графических чипов новой серии NVIDIA Ada Lovelace.