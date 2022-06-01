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Спрос на видеокарты снижается, цены падают, а майнеры могут насытить рынок недорогими GPU – TH
Вторая половина 2022 года должна стать отличным временем для покупки новой видеокарты
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Продажи видеокарт в игровом сегменте годами оставались относительно стабильными, при этом рынок демонстрировал небольшой рост, что позволяло основным участникам рынка расширяться, зарабатывая всё больше денег. Часто это происходило уже за счёт смежных областей. Например, AMD полностью оккупировала сегмент игровых консолей, а NVIDIA заняла большую часть рынка серверных графических чипов для облачных вычислений. Поскольку никто не ожидал резкого роста криптовалют, то фактор майнеров не принимали во внимание. Как показала реальность, фермеры смогли не только создать дефицит, но и поставить весь рынок графических чипов на колени.

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Вначале они скупали самые выгодные видеокарты, после перешли к флагманам, а в итоге начали копать Эфир даже на ноутбуках. Цены поползли вверх, а эксперты констатируют, что даже сегодня стоимость графических чипов далека от рекомендованной. Руководство NVIDIA рассказывает о собственных достижениях, уверяя нас в том, что видеокарт хватит всем, но реальность такова, что майнеры перестали быть ключевой переменной в главном уравнении. Именно об этом говорят данные отчёта Jon Peddie Research. Сообщается, что поставки графических чипов в 1 квартале текущего года рухнули на 6.2% по сравнению с 4 кварталом 2021 года. Стоит уточнить, что речь идёт обо всё потребительской графике, поэтому в различных сегментах результаты могут сильно отличаться.

Но в целом положение таково, что уход майнеров с рынка видеокарт уже привёл к неожиданным последствиям. Учтите, что в 1 квартале 2022 года многие фермеры продолжали инвестировать в свои фермы. Кто-то не видел другого выходы, пытаясь зарабатывать больше, тогда как для других это было разумное вложение денег. Если внимательно изучить квартальный отчёт NVIDIA, то можно прийти к выводам, что нас ждёт ещё более резкое снижение спроса на графические чипы. Виноватыми попытались выставить китайские серии локдаунов, который привели к снижению производства видеокарт, вот только эксперты фиксируют именно падение спроса на подобную продукцию. Одновременно с этим утверждается, что геймеров ждёт крайне интересное окончание 2022 года.

Если вы обратите внимание на таблицу ниже, то увидите, что бюджетные дискретные видеокарты Intel уже занимают 4% от всех поставок. Пока они появились только ОЕМ-сегменте, но во второй половине текущего года придут на компьютеры геймеров и энтузиастов. Это создаст дополнительную конкуренцию на рынке, а значит цены пойдут вниз. Примерно в это же время ожидается выход графических чипов нового поколения NVIDIA и AMD. В текущем году мы можем увидеть только флагманы, но даже это окажет позитивное влияние на цену таких видеокарт как GeForce RTX 3050/3060 и Radeon RX 6600/6600 ХТ.

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Ну и не забывайте о переходе Эфира на PoS. Вчера мы подробно описали влияние Бомбы сложности на доходность. Многие эксперты полагают, что именно этот фактор станет решающим, поскольку фермеры выбросят на рынок миллионы видеокарт последнего поколения по выгодным ценам. Нечто похожее мы видели во второй половине 2018 и первой половине 2019 года. Именно тогда стоимость видеокарт была минимальной, а новинки лежали на прилавках без дела. Возможно, страданиям геймеров уже вскоре придёт конец, ну а пока остаётся только запастись терпением.

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#видеокарты
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