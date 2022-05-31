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К концу 2022 года майнинг Эфира станет невыгодным, а Бомба сложности не может быть отменена
Такие выводы можно сделать, если внимательно изучить недавнее выступление Виталика Бутерина
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Абсолютно все держатели Эфира слышали о скором переходе криптовалюты на новый протокол Proof of Stake (PoS). Неясно, то ли информация подаётся в интернете сложно, то ли дело в нежелании искать ответы на простые вопросы, но большая часть людей не осознаёт, как всё это будет происходить. Сегодня мы обойдёмся без сложных терминов, а вместо этого попытаемся всё объяснить просто и понятно. Приступим.

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Сегодня для добычи Эфира требуется видеокарта или ASIC-майнер, но уже вскоре фермерам придётся останавливать мощности, поскольку дело это станет невыгодным. Было бы наивным полагать, что подобные изменения произойдут единоразово. На самом деле разработчикам Эфира подобные встряски невыгодны. Именно поэтому PoS это далеко не конец, а только начало. Да, именно так, ведь после того, как случится объединение и сформируется новая сеть Ethereum 2.0, ожидается крайне важный хардфорк. Если вы внимательно читали наши материалы на тему криптовалют, то могли слышать о Бомбе сложности. Обычно мы вскользь рассказываем о её влиянии на Эфир, но реальность такова, что изменения, которые она несёт, необратимы и очень сильно недооцениваются.

Поскольку сообщество майнеров слишком сильно, а принудить миллионы людей перестать добывать Эфир просто невозможно, то было решено медленно уменьшить выгодность фарминга. PoS приведёт к тому, что все владельцы Эфира смогут использовать добычу на основе депозитирования, ну а Бомба сложности направлена на увеличение времени генерации каждого нового блока. За первый месяц к обычным пяти минутам прибавится всего 0.1 секунда. Через месяц планируется прибавить ещё полсекунды. Скорее всего, вы вообще ничего не заметите, но потом изменения будут нарастать, а в итоге через полгода или год каждый отдельный блок с монетами будет генерироваться за 25 секунд. Это снизит доходность добычи в 5 раз, но сделает это мягко, опустошая карманы майнеров и вынуждая их отказываться от фарминга.

А вот со сроками активации всё сложно. Недавно Виталик Бутерин дал интервью, озвучив слияние и переход Эфира на PoS этим августом. Одновременно с этим он заявил, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, из-за которых уложиться в запланированные сроки не выйдет. Виталик считает, что каждая крупная ошибка потребует нескольких месяцев, но всё это относится только к новому алгоритму добычи, тогда как Бомба сложности просто обязана разорваться в августе. Некоторые разработчики предлагают перенести её на декабрь, но Бутерин упорствует, уверяя, что работа над переносом этого харфорка займёт несколько месяцев. Вместо того, чтобы заниматься переносом, стоит уделить внимание стейкингу и вылавливанию ошибок в тестовой сети.

Получается, что отмена Бомбы сложности маловероятна, а вот PoS может заглянуть к нам к концу осени или даже зимой. Как вы уже могли понять, майнеров сам PoS не пугает, а вот увеличение времени между выпадением каждого блока в несколько раз станет критичным для большинства фермеров. Сегодня Эфир и так стоит дёшево, а отбить вложения в новое оборудование почти нереалистично. Как только время генерации блока с 5 минут вырастет хотя бы до 15 минут, мы увидим настоящий исход. Если указанные разработчиками сроки верны, то случится это уже к концу 2022 года. Спасти майнеров может только многократный рост стоимости Эфира. Нам кажется, что это нереалистичный сценарий, поэтому надеяться на какую-либо перспективу не стоит.

Увы, разработчики уже много раз переносили ключевые хардфорки, но на этот раз на подобные вещи просто нет времени. Это значит, что Бомбе сложности быть, а добывать криптовалюту уже вскоре станет невыгодно. Ну а для тех, кто ожидает притока видеокарт на вторичный рынок отметим, что этого может и не случиться. Всё дело в том, что сообщество майнеров уже давно ищет альтернативную криптовалюту. Очевидно, что когда крупные фермеры ощутят падение доходности, то искать альтернативу начнут активнее. Надеемся, что теперь вам стало понятнее, что будет происходить с Эфиром во второй половине 2022 года. 

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#криптовалюты #эфир
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