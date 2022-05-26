Виталик Бутерин призвал народ не паниковать, а разработчики уже разбираются с проблемой

Что вы знаете об Индексе ликвидности Brave New Coin? Скорее всего, многие наши читатели впервые слышат не только о существовании подобных переменных, но и о скользящей средней, которая считается фундаментальной основой на протяжение всех 200-недельных наблюдений за ценой первой криптовалюты. Предполагается, что этот индекс позволяет определить точное время разворота, используя для этого данные за все годы существования Биткоина. С нашей точки зрения, Brave New Coin и все аналогичные попытки притянуть текущий курс к каким-то событиям прошлого, не больше, чем спекуляция. За последние годы мы ни разу не видели, что бы эксперты точно предсказали даже краткосрочный курс на месяц вперёд. И всё же, если вы верите аналитикам, то мы спешим вас порадовать, ведь согласно указанному выше индексу, уже вскоре наступит разворот, после чего Биткоин начнёт дорожать.

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Ну а пока эксперты пишут о скором подорожании цифрового золота, криптовалюты снова пошли вниз. На этот раз не было никаких предпосылок для коррекции, если не считать высокой инфляции в США и опасений относительно подорожания энергоносителей. Предполагается, что 2023 год станет пиковым, когда цена на электричество в Европе станет несовместима с эффективным майнингом. Поскольку в ЕС ферм почти не осталось, то больше опасений вызывают экономические показатели американской экономики. Публикация протокола Федерального резервного комитета США по открытым рынкам (FOMC) оказалась сдержанной, а политика ФРС явно неэффективна. Это привело к некоторой просадке Биткоина, который сегодня торгуется чуть выше 28 тысяч долларов. Аналитики пишут, что криптовалютам нужно хотя бы несколько недель стабильности, когда не будет негативных новостей о падении биржевых индексов, скором наступлении экономических и политических глобальных кризисов и криптозимы.

Не лучше ситуация и у Эфира. Как видите, сегодня детище Виталика Бутерина стоит дешевле 1800 долларов, что негативно сказывается на доходности майнинга. Сегодня мы уже писали о том, что российские фермеры оказались в довольно необычном положении, поскольку отдавать кредиты им нужно в рублях, тогда как выплаты идут в долларовом эквиваленте. Эксперты советуют обратить на показатели суточных торгов, которые свидетельствуют о повышении интереса инвесторов к Биткоину. Неясно, перед нами могут быть как массовые продажи, так и спекулятивные игры на биржах от имени трейдеров. Как бы то ни было, но именно эту переменную принято считать ключевой характеристикой оздоровления рынка.

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Кстати, многие наши читатели постоянно спрашивают о том, когда же состоится переход Эфира на Proof of Stake (PoS). Судя по всему, в августе ничего подобного ждать не приходится, поскольку буквально вчера в уже отлаженной тестовой сети Beacon Chain произошёл сбой. В результате произошла замена блоков, что вызвало массу вопросов у разработчиков. Столь неприятное событие случилось 25 мая, и только к обеду 26 мая разработчики предположили, что сбой мог возникнуть в результате нетривиальной сегментации. Не спрашивайте, что это такое, но Виталик Бутерин назвал это хорошей гипотезой. По его словам, команда работает над решением проблемы, но подписчики основателя Эфира в Твиттере остались недовольны происходящим. По мнению некоторых из них, нахождение ошибок в уже отлаженной сети, работающей по алгоритму PoS, свидетельствует о том, что слияние может быть затруднено, а разработчикам ещё предстоит выловить массу ошибок и залатать немало дыр.