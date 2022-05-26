Простая математика, ведь курс криптовалют привязан к доллару

Когда мы говорим о майнерах, то часто забываем о том, что это не одна дружно шагающая колонна, а миллионы людей, имеющих свой взгляд на те или иные события. Некоторые из них принимают активное участие в развитии той или иной криптовалюты, тогда как другие просто зарабатывают деньги. Это выбор каждого человека, ну а насколько выгодна та или иная позиция, можно будет понять только в долгосрочной перспективе. Не стоит забывать о том, что существует промышленный майнинг и небольшие фермы, созданные диванными войсками. В первом случае добычей занимаются тысячи и даже десятки тысяч дорогостоящих устройств, общая стоимость которых может доходить до сотен миллионов долларов. Доходы у этих ребят колоссальные, а каждый виток роста Биткоина позволяет многократно увеличить свой капитал. Небольшие фермерские хозяйства не имеют доступа к дорогостоящему железу, поэтому ограничиваются либо устаревшими моделями ASIC-майнеров, либо копают Эфир на видеокартах.

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В последнем случае инвестиции минимальны, а заниматься добычей виртуальных активов могут чуть ли все желающие. И вот здесь и встаёт вопрос доходности. Сегодня мы обойдёмся без точных цифр по каждой видеокарте, ведь есть куда более серьёзная проблема. Представьте себе такую ситуацию: в 2021 году вы купили несколько видеокарт, но ещё не успели отбить их цену, поскольку в последние месяцы доходность постоянно снижалась. Некоторые брали кредиты и теперь вынуждены каждый месяц отдавать часть заработанных денег банку. В 2021 году это не было проблемой, ведь даже относительно небольшой доход позволял уходить в большой плюс. Вот только сегодня всё иначе.

Если вы подумали, что причина в падении курса Эфира, то мы спешим вас разочаровать, ведь это не единственная проблема. Как вы знаете, в последнее время курс рубля ощутимо вырос, что воспринимается большинством граждан РФ с большим энтузиазмом. На самом деле не всё так радужно, как может показаться, но это уже другая история, ведь майнеры оказались в довольно тяжёлом положении. Так, когда пул выплачивает вам вознаграждение, то делает это в монетах Эфира. Вот только у криптовалюты есть жёсткая привязка к доллару, а значит за 1 монету вы получаете 2000 вечнозелёных. По курсу на февраль (75) вы могли вывести 150 000 рублей. В марте, когда рубль обвалился, то некоторые и вовсе получали 200 000 рубликов и больше, но сегодня курс национальной валюты укрепляется. Если попытаться умножить 60 на 2000, то получатся скромные 120 000 рублей. Выходит, что на ровном месте майнеры теряют 30 000 рублей за каждую сгенерированную монетку.

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Эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе это не является проблемой. Ценность монет в рублях не имеет значения, поскольку мы не знаем, как будет развиваться экономика РФ в условиях санкций. В данном случае делается предположение, что через 3-5 лет Эфир будет стоить как минимум также, как и сегодня. Получается, что уже отдавшие долги майнеры могут не беспокоиться, ведь укрепление рубля оказывает на них минимальное воздействие. Правда не учитываются физиологические потребности майнеров, ведь кушать этим ребятам всё же нужно. А вот вынужденные платить кредиты фермеры сегодня имеют массу проблем, начиная от низкого курса Эфира и заканчивая дорогим рублём.