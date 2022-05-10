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Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – скидки на серию GeForce RTX 3000 доходят до 45 000р
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Очевидно, что любой геймер мечтает установить в свой компьютер видеокарту GeForce RTX 3090. Нет ничего удивительного в том, что нам нравятся скоростные автомобили, люксовые вещи и флагманские графические чипы, вот только позволить всё это себе могут единицы. Даже 10 лет назад, когда цены на подобные комплектующие были ниже, чем сегодня в несколько раз, лишь несколько процентов энтузиастов решались на подобные траты. И дело даже не в стоимости самих видеокарт, ведь купив флагман вам придётся основательно раскошелиться. Очевидно, что посредственный процессор не раскроет потенциал GeForce RTX 3090, а значит нужно купить хотя бы Core i7-120700K. Сам камень предполагает наличие хорошей материнской платы, а без брендовой памяти с низкими таймингами не обойтись. О твердотельных накопителях и мониторе умолчим, но не стоит забывать и о блоке питания, без которого всё это не заведётся.

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Вывод простой: покупка топовой видеокарты предполагает наличие у вас дополнительных 200 000 рублей, которые придётся отдать за другие комплектующие, а иначе смысла во всём этом празднике жизни не будет. Но уж если вы где-то раздобыли нужную сумму, то мы советуем вам не мешкать, ведь майнеры уже начали скупать все доступные видеокарты. Не верите? Почитайте об этом в наших материалах (1, 2).

Что же, как вы поняли, ничего быстрее чем GeForce RTX 3090 в Ситилинк мы не нашли. Судя по всему, прокачанная версия с приставкой «Ti» раскупается ещё до подлёта к рознице, поэтому энтузиастам остаётся только обычная GeForce RTX 3090. Вообще, этот графический чип предназначается для тех, кто использует видеокарту в сложных рабочих задачах. Именно с этой целью там находятся немалые 24 Гб видеопамяти. Но если вы готовы расстаться с 245 тысячами рублей, то выбора особо нет, ведь в наличии всего одна модель производства Palit.

В случае, если вы ставите перед собой задачу купить одну из самых мощных видеокарт на рынке, но не гонитесь за цифрами, то мы предлагаем взять GeForce RTX 3080 Ti. Перечислим основные плюсы по сравнению с GeForce RTX 3090. Во-первых, цена, что для любого разумного человека уже достаточно. Во-вторых, гораздо холоднее, что делает видеокарту тише в работе, а температура видеопамяти не достигает критических отметок, поскольку её здесь всего 12 Гб. А вообще нужно учитывать, что разница в производительности между двумя указанными выше моделями незначительная, при этом в майнинге GeForce RTX 3080 Ti выдаёт немалые 120 MH/s. Ничего удивительного в том, что фермеры бросились скупать подобные видеокарты.

Весьма интересна обновлённая версия GeForce RTX 3080 на 12 Гб. Здесь вас ждёт топовый графический чип, а производительность почти соответствует старшей модели с приставкой «Ti». Нам кажется, что смысл в подобной покупке есть, ведь вы на ровном месте экономите 35 тысяч рублей. Учтите, что для разрешения 2К эта видеокарта излишня, поэтому побеспокойтесь о наличии монитора с 4К, иначе раскрыть её потенциал не удастся.

Весьма привлекательно выглядит цена на Radeon RX 6900 XT. При прямом сравнении с GeForce RTX 3090 флагман AMD остаётся позади, но ведь и разница в цене здесь составляет 120 тысяч рублей. Если вы спросите нашего мнения, то мы посоветуем не заниматься глупостями, ведь все четыре названые нами видеокарты имеют в реальных играх разброс до 7%. Ну и зачем переплачивать 120 000 за эксклюзивность?

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Ну и самым дешёвым лотом на сегодня стала GeForce RTX 3080. 120 тысяч рублей и перспективная система охлаждения не оставят равнодушным потенциального покупателя. Если это именно вы, то поспешите, ведь цены сегодня действительно выгодные, а видеокарт с каждым днём становится всё меньше. Есть надежда, что майнеры не разберут всё под чистую, ведь криптовалюты входят в стадию криптозимы.

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#видеокарты #скидки
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