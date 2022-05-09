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Криптозима наступила – Биткоин продолжает дешеветь, утягивая на дно весь рынок криптовалют
Только за сутки Биткоин просел на 10%, но падение продолжается даже в тот момент, когда вы читаете эти строки
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Уже несколько месяцев эксперты рассуждают о возможном наступлении криптозимы. Чуть ли не каждую неделю появляются новые предположения, а сроки постоянно отодвигаются. Похоже, это всё же случилось.

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Ниже вы можете увидеть график наиболее популярных криптовалют с ценами на 10 часов вечера по Москве. Прежде всего нас интересуют данные за семидневный период, позволяющие сделать более широкие выводы. Как видите, ключевые криптовалюты сильно просели, что не характерно для таких небольших отрезков времени. Биткоин потерял почти 19%, тогда как Эфир скинул больше 18%. Не смог удержаться на плаву и Догикоин, который по всем прогнозам должен был подешеветь после покупки Твиттера Илоном Маском. Налицо рекордный обвал, результатом которого стал отток капитала с рынка криптовалют, нестабильность экономики США и монетарная политика ФРС.

Вначале разберёмся с Биткоином. Как видите, за сутки цифровое золото потеряло больше 10%, но торги по криптовалюте выросли на 38%, достигнув 53 миллиардов долларов. Это может значить только одно: держатели Биткоина избавляются от активов. Сегодня мы уже писали о проблемах с индексом доверия, когда многие держатели находятся в шаге от паники, а рынок висит на волоске. Мы не обладаем опытом американских финансистов, но смеем предложить, что криптозима началась.

Точно такая же ситуация и с Эфиром. Как видите, курс просел на 10%, а те же 38% держателей бросились сливать свои деньги. Если вы думали, что кто-то продаёт, тогда как другие покупают, то правы только отчасти. Во-первых, на утро 9 мая на крупных биржах было открыто множество ордеров на покупку Биткоина и Эфира на отметке 31 000 для ВТС и 2300 для ETH. Очевидно, что часть сделок представляет собой именно выполнение краткосрочных ордеров, поэтому среди покупателей всё же есть трейдеры и инвесторы. Но здесь нужно понимать сложность, в какую попали сами биржи. Дело в том, что та же Binance просто вынуждена покупать вашу криптовалюту.

Криптозима невыгода, а вот резкие падения и взлёты позволяют неплохо заработать. Ходили слухи, что руководство Binance причастно к манипулированию рынком, что неоднократно позволяло скупать криптовалюты на самом дне, продавая их на рекордных позициях. И вот здесь как раз традиционная политика выкупа неограниченного количества монет может сыграть с биржами злую шутку. Ещё вчера они покупали у держателей Биткоины по 34 000 долларов, а сегодня уже по 31 тысяче. Не исключено, что завтра это будет 29 тысяч, а после рынок рассыпется. В критических ситуациях может поступить указ от руководства о блокировании сделок, но на подобные поступки идут с неохотой. Если вы услышите о чём-то подобном, то сразу должны готовиться к неизбежному.

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Эксперты не перестают делать прогнозы. Ознакомиться с ними вы можете по ссылке. Мы же отметим, что всё происходит настолько стремительно, что сделанные несколько часов предсказания уже не актуальны. Только за то время, что мы делали данный материал, Биткоин умудрился подешеветь на 150 долларов. В данном случае возникает много вопросов, но многих наших читателей интересует, не обвалятся ли вслед за традиционными криптовалютами стейблкоины? Такой исход нам кажется маловероятным, но всё может случиться. Это что-то подобное и произойдёт, то доверия к подобным активом больше никогда не будет. А что на этот счёт думаете вы?

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#криптовалюты #биткоин #криптозима
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