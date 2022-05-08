По словам CryptoLeo, всё происходящее свидетельствует о том, что криптозима близко

Первый алгоритм блокировки хершейта на видеокартах появился год назад. NVIDIA преподнесла это как помощь геймерам, что должно было снизить цены на видеокарты. Представители компании рассказывали нам о сложной защите LHR, которую невозможно взломать, ведь она имеет двухфакторную защиту, и находится не только в драйверах, но и аппаратно скрыта в каждой видеокарте. Как оказалось, всё это была игра на публику, ведь уже через неделю в сети появилось программное обеспечение с полностью отключённой защитой от майнинга. Вторую попытку зелёные предприняли летом. Многие уверяли, что LHR второй редакции проживёт пару недель, но даже спустя месяцы хакерам удалось выжать не больше 70% эффективности. Создавалось впечатление, что о злополучном алгоритме все давно забыли, но буквально вчера (7 мая) совершенно внезапно стало известно о выпуске правильного ПО, которое полностью разблокирует все 100% хешрейта на видеокартах NVIDIA.

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И вот тут начинается самое интересное. Сегодня мы случайно зашли на канал известного блогера CryptoLeo, который активно занимается майнингом Эфира. Так вот, по его словам, именно произошедшее вчера станет началом конца и наступлением криптозимы. Логика здесь простая, но нужны пояснения. Первое, что нужно запомнить: вскоре состоится переход Эфира на Proof of Stake (PoS). Это значит, что в ходе слияния основной сети со стейкинговой Beacon Chain активируется Бомба сложности. Это следующий хардфорк, который предполагает увеличение времени генерации блока в 5 раз за полгода. Поскольку сегодня Эфир добывают миллионы майнеров, то одним движением руки остановить эту долларовую машину крайне сложно. Вполне возможно, что разработчики Эфира постоянно откладывают PoS только потому, что активировать его во время криптозимы проще всего. Никаких возмущений разгневанных майнеров, ведь большинство фермеров распродаст свои видеокарты. Нам такое развитие событий кажется вполне вероятным, что до криптозимы, то есть некоторые подтверждения её скорого прихода.

Почти 4 года назад (в конце апреля) в сети появился небольшой патч, позволяющий удвоить хешрейт на флагманах NVIDIA. Тогда это преподносилось как успехи неких хакеров, но со временем стало очевидно, что без самой NVIDIA не обошлось. Ясно, что доступа к исходному коду драйверов ни у кого не было, поэтому создать такое могли только инженеры под руководством добряка Дженсена Хунга. Если вы спросите о том, зачем это было делать, то мы вам ответим, что на носу был выход следующего поколения видеокарт серии GeForce RTX 2000, поэтому несколько графических чипов тысячной серии получили нужные тайминги для роста хешрейта на ровном месте. Так вот, уже осенью текущего года состоится выход видеокарт серии GeForce RTX 4000, а в закромах у NVIDIA достаточно графических чипов текущей серии. Мало того, поскольку майнинг становится менее прибыльным, а на носу PoS, многие фермеры перестали инвестировать в покупку новых мощностей. Что же, внезапная разблокировка алгоритма LHR может быть делом рук NVIDIA. Как говорят опытные люди: если вы не знаете, кто стоит за тем или иным поступком, ищите тех, кому это выгодно.

Если вы ещё верите в чудеса, то мы хотим предложить взглянуть на снижение доходности за сутки. Не факт, что Эфир кратковременно не подорожает, но данные свидетельствуют о том, какие потери будут у майнеров. Выше есть четыре графика. Это расчётная прибыль на видеокарте GeForce RTX 3080 Ti от 7 и 8 мая. Первые два графика основаны на хешрейте 85 MH/s, который был до разблокировки. Как видите, это скромные 78 долларов за месяц. Сегодня доходность упала до 70 долларов, и это только начало. Следом идут графики с обновлённым хешрейтом в 117 MH/s. Вчера таким образом можно было заработать 111 долларов, ну а сегодня – всего 101 за 30 дней. Представьте, как сильно упадут доходы майнеров, если стоимость Эфира рухнет до 1000 долларов. Даже сегодня ориентировочное время возврата инвестиций достигает трёх лет. Выводы напрашиваются сами.

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