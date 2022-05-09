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Как самостоятельно разблокировать алгоритм LHR на видеокартах NVIDIA – простая инструкция от SSm
Любой владелец видеокарты NVIDIA может получить ровно 100% хешрейта. Например, хешрейт GeForce RTX 3080 Ti достигает 121 MH/s
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7 мая 2022 года завершилась эпопея противостояния NVIDIA и майнерского сообщества. Напомним, впервые алгоритм LHR появился на графических чипах GeForce RTX 3060, но был быстро взломан из-за внутренней утечки. Вторая версия стала настоящим испытанием, ведь хакеры так и не смогли взломать мудрёную технологию. Судя по всему, ничего сложного там не было, но всё дело в том, что исходный код драйверов закрыт от посторонних, поэтому только NVIDIA могла взломать блокировку хешрейта. Если для вас это новость, то мы отправляем вас в наш материал, где есть вполне логичное объяснение происходящего.

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Но мы вернёмся к простому факту: защиты LHR больше нет. Что важно, воспользоваться подобным способом могут не только пользователи специализированных операционных систем, но и популярных Windows и Linux. Информация для отмены блокировки хешрейта есть в интернете, но мы предлагаем вам посмотреть небольшой ролик, созданный известным майнером Серёгой Солёным (Serega Soleniy miner). В последнее время он не баловал нас интересным контентом, поэтому наши читатели уже заскучали по его манере вести блог. Мы не будем полностью пересказывать все действия, сосредоточившись на ключевых моментах.

Прежде всего вам нужно скачать правильную версию драйвера NVIDIA. Удивлены? Ещё бы, ведь выходит, что разблокировка работает только на финальных версиях программного обеспечения, что подтверждает тот факт, что именно от Дженсена Хуанга и его коллег исходило указание по разблокировке LHR. После обновления драйвера нужно внести в одну из строк специальный код, который публикует у себя на странице блогер и перегрузить вашу программу для добычи Эфира.

Ну а результат не заставил себя ждать. Так, с минимальных 85 MH/s на видеокарте GeForce RTX 3080 Ti хешрейт подпрыгнул до 121 MH/s. При этом Серёга заявил, что он не пробовал ничего разгонять, а значит графический чип и память работают в стоке. Вполне возможно, что удастся выжать ещё немного после правильной настройки. Блогер отмечает, что перед нами первая версия NBminer, которая не имеет автоматической настройки параметров. В то же время, уже сегодня к вечеру может выйти более простая версия ПО.

Если вы уже решили бежать в магазин за видеокартой, то мы предлагаем вам задуматься. Проблема в том, что курс Биткоина продолжил падать утром 9 мая. На момент написания данного материала, за 1 монетку ВТС давали меньше 33 000 долларов, а эксперты не исключают скорого наступления криптозимы. Одновременно с этим фиксируется паника среди держателей, а всё может рухнуть в любой момент. Если вы окончательно решили инвестировать свои рубли в видеокарты, то это уже ваше личное дело, но не стоит забывать о скором наступлении Proof of Stake (PoS). Нет никаких сомнений, что это случится в ближайшие полгода. Примерно в это же время стоит ожидать хардфорка Бомба сложности. Если вы не в курсе, то он должен в 5 раз снизить время выдачи блока с монетами. Логично будет предположить, что заработки автоматически упадут в те же 5 раз.

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#nvidia #видеокарты #майнинг #lhr
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