Кроме того производство неона в Украине остановлено

Очень часто сделать верные выводы о допущенных ошибках можно только на собственном опыте. Так, во время революции в Украине цены на неон выросли на 600%. Производители полупроводников во всём мире начали скупать газ несмотря на огромные переплаты, пытаясь сделать небольшие запасы на случай полной остановки производства. Поскольку немалая часть полупроводников выпускается в Китае, то нет ничего удивительного в том, что правительство создало несколько производственных мощностей для очистки газа. Отметим, что подобные предприятия являются крайне сложными, поскольку требуется очистка на уровне 99.9%, но уже через какое-то время технологический процесс на китайских предприятиях стал достаточно зрелым для массовой очистки неона.

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До начала марта от 45 до 54% всех поставок неона на мировой рынок генерировали два предприятия на территории Украины. Почитайте об этом больше в нашем материале. Поскольку продолжать работу во время обстрелов нереалистично, то 11 марта оба завода остановились. Как вы понимаете, это тут же отразилось на ценах на неон. Так, если ещё 24 февраля 1 метр кубический газа стоил 290 долларов, то сегодня утром в Китае он стоил 2500 долларов за кубометр. Это значит, что цена на газ выросла в 9 раз, ну а эксперты констатируют, что это далеко не конец истории.

До недавнего времени китайские производители поставляли на мировой рынок 30% неона, но технически они могут в ближайшие месяцы нарастить долю до 50%. А вообще нужно понимать, что оценки тех или иных экспертов разнятся. Так, один из аналитиков заявляет, что производство неона на украинских заводах действительно было огромным и обеспечивало 40% потребностей рынка. Одновременно с этим он заметил, что 30% поставляла Россия, а значит в текущих условиях выпавшую часть разделят РФ и Китай.

Поскольку в последний месяц спрос на неон намного превысил предложения, то эксперты полагают, что ключевые игроки уже сделали запасы на несколько месяцев. Купить газа впрок на долго не выйдет, поскольку для этого требуются инвестиции в хранилища. Пока полупроводниковым гигантам хватит, а дальше они будут внимательно следить за ситуацией. Вот только следить тут особенно не за чем.

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Если заводы по производству неона в Украине не пострадают, то даже в этом случае они могут не начать работать, поскольку грязный газ поступал напрямую из России. Если всё сложится, то даже в этих условиях вернуться на прежние показатели будет сложно. Ну а если часть мощностей будет разрушена, то производители полупроводников рискуют столкнуться с настоящим дефицитом.