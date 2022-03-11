Пока никто не способен покрыть 54% поставок неона, который шли с территории Украины

Политикам в США кажется, что весь мир вращается вокруг них, а полупроводниковая продукция может выпускаться только после личного разрешения Байдена. В реальности нужно не только решение самой демократичной страны на планете, но и редкоземельные полезные ископаемые. Увы, но пока учёные Тайваня не научились превращать воздух в палладий, алюминий и никель, поэтому приходится всё это закупать на мировом рынке, где немалая доля принадлежит России. Вполне возможно, что для руководства Белого дома это и кажется невероятным, но пока Илон Маск не изобретёт телепорт, гораздо проще и дешевле будет поставлять газ по трубопроводу, чем везти его в танкере через океан, а после ещё и из жидкого состояния превращать в газообразное.

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Пожалуй, некоторые из указанных выше металлов всё же можно купить в других местах, а вот неон, который активно выпускался в Украине, просто незаменим. Если кратко, то этот газ является побочным продуктом при производстве стали и поступает из России в необработанном виде. После этого его принимают два завода: Криоин в Одессе и Ингаз в Мариуполе. Первый способен производить до 15 тысяч кубических метров неона, но перестал осуществлять свою деятельность уже 24 февраля. Ингаз остановился позднее и поставлял до 20 тысяч кубометров неона в год. При этом 75% этого газа уходило прямиком на Тайвань и в Южную Корею и предназначалось для производства полупроводников на заводах TSMC и Samsung. Всего же эти два этих завода обеспечили 54% мировых поставок неона в 2021 году.

И вот здесь и начинается самое интересное. Так, частично заменить простаивающие предприятия Украины может Китай. Но это только теоретически, ведь расширить производство не так просто. Мало того, уже существующие мартовские поставки из Поднебесной идут значительно дороже февральских. Учтите, что только за последние несколько месяцев цена неона выросла с 400 до 1600 юаней за метр кубический. Эксперты отмечают, что перед производителями полупроводников стоит крайне сложная задача, поскольку взять такое количество газа просто негде. Очищать неон могут американские компании, но для постройки соответствующих мощностей нужно от девяти месяцев до двух лет. При этом пока никто не выразил желание вкладывать деньги в это бесперспективное предприятие.

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Логика здесь простая: все уверены, что к этому моменту производство на территории Украины возобновят, поэтому инвестиции в сотни миллионов долларов окажутся фактически выброшены в трубу. Что до возобновления поставок с заводов Криоин и Ингаз, то всё весьма сомнительно и будет зависеть от того, насколько они окажутся повреждены после завершения спецоперации. Эксперты уверяют, что реальных запасов хватит на несколько месяцев. Если никто ничего не предпримет, то мир столкнётся с таким дефицитом полупроводников, что предыдущий покажется нам детской прогулкой.