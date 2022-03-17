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Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса

Зависимые от США европейские лидеры уже вскоре могут испытать на себе все прелести дефицита продуктов питания, дорогостоящих энергоносителей и других экономических проблем
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В последнее время ситуация в комментариях обострилась. Наши читатели никогда не были толерантны друг к другу, а в последние недели страсти разгорелись с новой силой. Поскольку пока личное мнение выражать не запрещено, мы призываем вас не столько к сдержанности, сколько к попыткам думать о том, что вы говорите. В интернете много фейковой информации, а многие наши читатели демонстрируют поразительный уровень доверия. Проверяйте то, о чём пишите, не вводите себя и других людей в заблуждение. Ну а мы перейдём к основному материалу.

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Кому-то кажется, что Европа уже завтра перестанет покупать российский газ и нефть. Как свидетельствуют факты, в ближайшие годы ЕС будет исправно платить, а новых месторождений нет и не предвидится. Очевидно, что США в выигрыше, ведь в Европе энергетический кризис, а излюбленные западными демократами санкции можно раздавать чуть ли не ежедневно. Несмотря на очевидность озвученных выше фактов, многие эксперты продолжают нас уверять в том, что уже вскоре Европа откажется от российского газа и устремится в счастливое независимое будущее. Дабы у вас не осталось ни тени сомнений, сегодня у нас небольшая статистика.

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Известно, что на данный момент газовые хранилища Европы пусты. Можно смело утверждать, что ситуация просто критическая. Так, в Германии осталось чуть больше 25% газа, а во Франции – меньше 20%. При этом если сравнивать с показателями начала 2021 года, то объёмы на 20.4% меньше, хотя уже тогда европейские лидеры были обеспокоены подобным положением вещей. Если проще, то в настоящее время отбираются запасы газа, которые накапливались годами, а перспективы туманны. Многие страны пытаются заключить с Россией односторонние договора, осознавая бесполезность европейских регуляторов. В результате за первые 15 дней марта поставки газа в 9 европейских стран выросли на 11-21% (Болгария, Италия, Польша, Хорватия, Турция и другие). Ну и не забывайте о газопроводе «Сила Сибири», прокачка по которому постоянно растёт.

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Можно ожидать, что Европейские страны будут использовать летний период для закачки в хранилища газа. Если этого не случится, впору говорить об энергетическом кризисе, ведь цены растут. Если вам казалось, что это все проблемы, которые ожидают ЕС, то вы сильно ошибались. Повторяемся, мы черпаем информацию из открытых источников, которые полностью официальны, поэтому отнеситесь к этим данным максимально серьёзно.

Сегодня любопытное заявление сделал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, энергетический кризис – это не единственное, что ждёт Европу осенью и зимой 2022-2023 года. На пороге стоит самый настоящий продовольственный кризис. Всё дело в том, что Россия и Украина уже долгое время выступают в качестве крупнейших импортёров продуктов питания. В частности, пшеница уже побила рекорд за последние 14 лет, но это только начало, ведь посевную на территории Украины будет начать крайне сложно. Брюно Ле Мэр обошёлся констатацией самого факта, пояснив свои слова тем, что аналогичного мнения придерживаются министры финансов большинства европейских государств.

Нет никаких сомнений, что в первую очередь продовольственный кризис ударит по жителям самой Украины. Вот только там никогда не жили хорошо. Несмотря на рекордные урожаи, хлеб и подсолнечное масло дорожает, фрукты и овощи вывозятся за рубеж, а после граждан кормят экспортной продукцией, стоимость которой в разы выше отечественной. Что до Брюно Ле Мэра, то министр финансов сокрушается, ведь в Северной Африке бушует засуха, поэтому закупать продовольствие придётся в России. Отдельно упоминается, что на фоне засухи жителям Африки и Ближнего Востока и вовсе грозит голод, но обычно европейцев волнуют только собственные желудки.

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Ну а в качестве превентивной меры в РФ введён запрет на вывоз зерновых. При этом, пока заблокирован экспорт даже в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Что до самой Европы, то туда запретили вывозить целый ряд зерновых культур. Ещё раз подчеркнём, что в ЕС просто не привыкли жить плохо. Большинство граждан не понимает, как и почему хлеб может подорожать в несколько раз, на каком основании с полок исчезнут привычные продукты, а в магазины начнут выстраиваться очереди. Пожелаем им терпения, ведь 2022 год грозит стать намного более тревожным и сложным, чем 2021. А ведь ещё недавно казалось, что хуже удалённой работы и невозможности выйти из дома из-за коронавируса уже не будет.

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