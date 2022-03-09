Бессменная Виктория Нуланд уверяет, что возразить газопровод больше никогда не удастся

Потребление газа в Европе растёт. Это происходит на фоне роста производства, которое должно помочь преодолеть последствия экономического кризиса, развернувшегося в результате пандемии коронавируса. Поскольку политика ЕС предполагает отказ от углеводородов и атомной энергетики, заменить поставки газа просто нечем. Именно с целью обеспечения энергетической безопасности Европы был проложен трубопровод Северный поток-2, который, кстати, был инициативой Германии. В какой-то момент он стал инструментом для политического давления, ну а сегодня его запуск и вовсе заблокирован.

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На этом фоне любопытно звучат заявления печально известной Виктории Нуланд, уверяющей нас в том, что Северный поток-2 мёртв и представляет собой груду металла на дне моря, которая никогда не будет использоваться по назначению. Будет крайне любопытно посмотреть, чем в Европе собираются заменить российский газ, который занимает почти половину всех поставок. Вполне возможно, что сознательные европейцы перейдут на жёсткую экономию. К примеру, вчера была распространена просьба ко всем потребителям в ЕС уменьшить температуру в домах на пару градусов и снизить потребление, оставив только наиболее важные направления. Учтите, что в Европе нормальным считается температура в доме на уровне 18 градусов в зимний период. Если там скинут ещё пару градусов, то придётся вместо газа закупать русские валенки.

Если кто-то верил в возможность Норвегии нарастить добычу газа, то вчера эти ребята оказались сильно разочарованы, ведь премьер-министр заверил Евросоюз в том, что сегодня добыча и так находится на переделе, а в обозримом будущем увеличить её не получится. Даже если включить установки на полную, то можно обеспечить Европу только на 20%. Эти данные свидетельствуют о том, что заменить российский газ просто нечем. Кстати, США пытаются надавить на ОАЭ, пытаясь принудить страну к выходу из соглашения ОПЕК-Россия. Это позволит ощутимо увеличить добычу нефти, что приведёт к снижению цены на бензин и энергоносители. Это должно нанести вред российской экономике, но пока наследный принц оказывается идти на подобные шаги.

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Ну а цены на нефть растут. На утро 9 марта фьючерсы марки Brent подорожали на 2% и достигли 130.62 доллара за баррель. Эксперты отмечают, что нефть будет дорожать, поскольку потребление её растёт, а на фоне отказа США от закупки этого ресурса из РФ, стоимость нефти может резко взлететь. Напомним, в 2021 году среднее количество нефти, которую закупали США у России, равнялось 670 000 баррелей в сутки. Пока американские политики не придумали, чем будут компенсировать подобную недостачу. Ну а аналитики полагают, что это приведёт к раскупориванию неприкосновенного запаса. И здесь нужно уточнить, что пока РФ не вводила ответных санкций. Сложно даже представить, что будет происходить в Европе после остановки прокачки газа по всем трубопроводам, либо прекращения отправки туда нефтепродуктов.