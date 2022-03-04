Поставки уже остановлены, а о возобновлении производства нет и речи

Многие западные компании сегодня пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Почитать о том, что ждёт Google и Apple в России, вы можете в нашем материале. Если кратко, то в ближайшие месяцы блогеры перейдут на альтернативные хостинговые ресурсы и российские социальные сети, ну а американцы просто потеряют огромный рынок. Стоит добавить, что за всем этим внимательно следят страны Персидского залива, Южной Америки, Индии и уж тем более в Европе. Для всех очевидно, что США могут провернуть такой фокус с любой другой страной, поэтому для американских компаний всё это может закончиться потерей больше половины всего рынка на планете. Но всё это теория, а мы вернёмся к конкретным данным.

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Полупроводниковые компании зависят от огромного количества компонентов, среди которых десятки редкоземельных. Немалая часть из них поступает из Китая и РФ, но есть и такие, которые идут напрямую с территории Украины. Это: криптон, ксенон и неон. Долгое время они стоили копейки и являлись побочным продуктом производства на тех или иных предприятиях России и Украины. Так вышло, что основная часть добычи этих газов сосредоточена в РФ, тогда как переработка в Украине, например, неон очищают в Одессе. События 2014 года (революция) привели к росту цен на неон на 600%, но производители полупроводников продолжили покупать ценный газ, поскольку строить мощности для его очистки не только слишком дорого и сложно, но и нет возможности это сделать с экологической точки зрения. Известно, что процесс очистки создаёт огромные выбросы, генерировать которые никто не готов. И здесь самое время помнить, что именно с территории Украины поступает 90% всего неона на мировой рынок.

Что до криптона, то здесь страна удерживает долю в 40%, а за последние месяцы цена на него с 1.73 долларов за литр выросла до 8 долларов за литр и более. Но цена – это даже не главное, ведь основные опасения связаны с прекращением поставок. Полупроводниковые гиганты уверенно заявляют о том, что они готовы к любым последствиям. К примеру, выпускающая большую часть высокотехнологичного оборудования для производства чипов ASML уверяет, что прямо сейчас находится в поиске альтернативных решений. Некоторые японские компании якобы уже даже нашли замену поставкам, а Samsung не только накопила большие запасы, но и полагается на Китай.

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К сожалению, аналитическая компания TrendForce не так оптимистично смотрит в будущее. Предполагается, что в лучшем случае рынок может ожидать рост цен на полупроводники, а в худшем – ещё более суровый дефицит, чем разразился в конце 2020 года. Здесь нужно понимать, что сегодня высокие технологии используются буквально везде, а производство полупроводников уже оказало влияние на доходы автопроизводителей. Учитывая высокие цены на энергоносители, компании в Европе уже находятся на грани выживания, а повышение цен на отдельные комплектующие больно ударит по потребителям во всём мире.