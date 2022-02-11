Все спутники станут частью группировки OneWeb, которая будет предоставлять услуги спутникового интернета на территории РФ

Неясно, спит ли Илон Маск вообще. Миллиардер успевает курировать столько проектов, что обычному человеку не хватило бы даже 24 часов непрерывного бодрствования. Стоит учитывать, что речь не о каком-то мелком бизнесе, когда требуется следить за парой десятков сотрудников. В каждом из направлений сосредоточены миллиарды долларов, а любой неверный шаг грозит репутационными и финансовыми потерями. Tesla отнимает большую часть времени, а ведь есть ещё и планы создания умных автономных роботов. Мечты о поколении космоса реализуются с помощью программы SpaceX, а ракета, которая должна доставить на Марс первых поселенцев, проглотила как минимум несколько миллиардов долларов. Вправлять мозги человечеству Илон планирует с помощью программы Neuralink. Она подаётся под соусом лечения болезней, но мы то с вами знаем, что главная цель состоит в расширении возможностей человека. Об этом на первых порах говорил и сам Илон Маск, но после резко сменил риторику под давлением общественности.

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Все эти проекты – отдалённое будущее, но есть и то, что является особой гордостью основателя Tesla. Речь идёт о спутниковом интернете Starlink. В настоящее время он всё ещё находится в стадии бета-теста и предлагается жителям США, Канады и ряда других стран по подписке. Цены варьируются от 100 до 500 долларов, а в будущем планируется расширить покрытие на всю планету. С этой целью Илон Маск проводит постоянные запуски, выводя на орбиту всё новые спутники. Последний запуск оказался провальным, ведь на пути миллиардера встала геомагнитная буря. Ракета Falcon 9 с 49 спутниками стартовала 3 февраля с мыса Канаверал, но уже вскоре операторы обнаружили, что 40 спутников мертвы. Представители SpaceX заверили общественность в том, что объекты сгорят в атмосфере Земли и не представляют опасности жителям планеты. Якобы, они включают технологию, которая позволяет им полностью разрушится при входе в земную атмосферу. Это позволяет исключить образование космического мусора, которого и без того скопилось немало.

Илон Маск делает вид, что всё нормально, а вот конкуренты не дремлют. Пожалуй, главным конкурентом Starlink является британская OneWeb. В какой-то момент компания была признана банкротом, но частные субсидии позволили ей избежать катастрофы. Кроме того, было заключено соглашение с Роскосмосом, в рамках которого на территории РФ именно OneWeb будет предоставлять услуги спутниковой связи. Вчера с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане, стартовала ракета Союз-2, которая успешно доставила на орбиту ещё 34 спутника. На данный момент группировка включает 428 полностью функциональных объектов. Представители OneWeb заявляют, что для начала широкополосного вещания требуется вывести 588 спутников. После этого услуги спутникового интернета станут доступны по всему миру включая и Россию.

Для сравнения, у Илона Маска уже 2000 спутников. Хотя специалисты уверяют, что не в количестве счастье, ведь компании используют разные технологии, а Starlink полагается на микроспутники, в то время как у OneWeb они больше по размеру и гораздо мощнее.

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