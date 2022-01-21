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Видеокарт Radeon RX 6500 ХТ в продажу поступило так мало, что не досталось даже перекупщикам на eBay
На eBay появилось всего 8 предложений с видеокартами Radeon RX 6500 ХТ
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19 января AMD предприняла очередную попытку вывести на рынок доступную видеокарту для массового пользователя. Нам обещали, что количество доступных моделей Radeon RX 6500 ХТ будем огромным, а геймеры смогут получить видеокарты по близкой к рекомендованной цене. Якобы, производитель делает всё возможное, чтобы снизить стоимость своей продукции для конечного пользователя. Сегодня всё это кажется насмешкой над геймерами, ведь вместо бюджетной игровой видеокарты нам предлагают сильно урезанный графический чип, который в нормальное время должен был бы называться Radeon RX 6400, но исключительно в маркетинговых целях получил громкое наименование, вводящее потенциальных покупателей в заблуждение. 

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А вообще не всё так плохо, ведь ни о каких потенциальных покупателях нет и речи. Видеокарты приехали в российскую розницу 20 января, а владельцы торговых сетей долго не могли сложить конечную цену, тщательно выверяя производительность новинки. В результате решено было продавать Radeon RX 6500 ХТ за 43 000 рублей, что не вяжется с рекомендованными 18 000 рублями. Судя по всему, видеокарт пришло так мало, что они попали в избранные магазины, а большинство даже не спешит заказывать провальную Radeon RX 6500 ХТ, опасаясь, что геймеры и вовсе откажутся её покупать.

Если вы думали, что в Европе дела идут лучше, то спешим вас разочаровать, ведь новинка не досталась даже перекупщикам. Так, за сутки с момента продаж на eBay было зафиксировано всего 8 объявлений. Не менее любопытно и то, что перекупщики предлагают исключительно модель производства Gigabyte, которая комплектуется примитивным кулером и принадлежит к линейке начального уровня. Неясно, либо перекупщикам не достались видеокарты ASRock и Sapphire, которые продавались в американском Micro Center по близкой к рекомендованной цене, либо эти ребята просто решили обойти новинку стороной. 

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В любом случае можно констатировать полный провал. Видеокарт в продаже почти нет, партнёры AMD безмолвствуют, нам больше никто не обещает низких цен и доступности во всех магазинах, а перекупщики уже выставили на доставшиеся из модели 40 000 рублей и выше в России и 500 долларов в США. Единственный вопрос, который остаётся без ответа – о чём думали представители AMD. Эти ребята не могли не знать, что видеокарт будет мало. Зачем нужен был громкий анонс, для чего вообще анонсировать продажи, если вы вообще не планируете эти продажи проводить? Увы, Лизе Су никто таких вопросов на пресс-конференциях не задаёт. 

#видеокарта #radeon rx 6500 хт
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