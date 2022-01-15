Инсайдеры уверяют, что бюджетная Radeon RX 6500 ХТ поступит в магазины по привлекательной стоимости

В конце января NVIDIA и AMD порадуют нас первыми бюджетными игровыми видеокартами, которые поступят в продажу с момента начала дефицита полупроводников. Зелёные готовят GeForce RTX 3050. Видеокарта станет прямой наследницей предыдущих среднебюджетных серий, а вот цена явно не соответствует её статусу, ведь ещё 5 лет назад за 250 долларов можно было рассчитывать на гораздо более мощный графический чип. И всё же, сегодня даже 250 долларов за такую видеокарту – это явно нереалистичная цена, ведь майнеры готовы платить значительно больше, а магазины захотят получить дополнительный доход за счёт высоких наценок.

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Со стороны красного лагеря – Radeon RX 6500 ХТ. На первый взгляд кажется, что перед нами настоящий аутсайдер, который проигрывает GeForce RTX 3050 во всём: 4 Гб видеопамяти против 8 Гб, 64-битная шина против 128-битной. Всё это говорит только о том, что Radeon RX 6500 ХТ будет значительно медленнее, но здесь не всё так просто. Если сравнивать GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 ХТ, то последняя проигрывает первой во всём, включая огромный разрыв по хешрейту в майнинге Эфира, а вот в играх оказывается быстрее. Это обеспечивается так называемым Infinity Cache, поэтому мы рекомендуем не списывать Radeon RX 6500 ХТ со счетов раньше времени.

Поскольку стоимость Radeon RX 6500 ХТ зафиксирована на уровне 199 долларов, то она должна поступить в розницу по гораздо более привлекательной цене, чем её прямой конкурент. Таким образом всё дело в способности поставить на рынок достаточное количество графических чипов. Если верить ребятам с канала Moore's Law Is Dead, то AMD подготовила беспрецедентное количество видеокарт перед запуском. Это значит, что во время запуска мы увидим довольно низкие цены, что позволит купить Radeon RX 6500 ХТ по цене близкой к рекомендованной производителем. Стоит отметить, что партнёры AMD часто устанавливают на кастомные модели свои ценники, поэтому в качестве рекомендованной стоимости может оказаться не 199 долларов, а все 300 евро.

Также утверждается, что производительность Radeon RX 6500 ХТ окажется на 15-20% ниже, чем у GeForce RTX 3050. Теоретически, если Radeon RX 6600 соответствует по этому показателю Radeon RX 2060, то Radeon RX 6500 ХТ сможет предложить уровень GeForce GTX 1660. Вполне возможно, что реальная производительность новинки окажется на уровне более старой Radeon RX 580. Учтите, что последняя была выпущена 5 лет назад. Уже тогда она считалась средней по производительности, а сегодня её аналог за 200 долларов выглядит очень странно.

Представители Moore's Law Is Dead отмечают, что дефицит полупроводников и затяжная пандемия привели к ощутимому росту цен на сопутствующие услуги. К примеру, за 2 года транспортировка партии товара морским путём подорожала с 3 тысяч долларов за стандартный контейнер до 19 тысяч. При этом AMD готова на жертвы ради снижения конечной стоимости видеокарты. Ну а возымеют хоть какой-то эффект усилия Лизы Су, мы увидим уже через 15 дней.

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